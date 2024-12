Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) KEYSTONE

Ein 12-jähriger Junge erleidet durch einen Schuss eine schwere Kopfverletzung. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 14-jährigen Freund.

In Dietingen in Baden-Württemberg kommt es am Sonntag zu einer Schussabgabe: Ein 12-jähriger Junge wird am Kopf schwer verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen, doch die genauen Umstände bleiben vorerst im Dunkeln.

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 14-jähriger Freund des Opfers, der im Verdacht steht, den Schuss abgegeben zu haben, wie die «Bild» schreibt. Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft wollten diese Informationen bestätigen oder dementieren. Klar ist jedoch, dass es sich um eine Gewalttat handelt, wie die Polizei in Konstanz auf Anfrage der Zeitung mitteilte. Ein Unfall oder ein Suizidversuch wird ausgeschlossen, es wird explizit von einem «Mordversuch» gesprochen.

Keine genauen Informationen

Der verletzte Junge wurde umgehend mit einem Helikopter in eine Klinik nach Stuttgart gebracht, wo er wegen seiner schweren Kopfverletzungen behandelt wird. Der Vorfall ereignete sich in einem Wohnhaus, doch über den aktuellen Gesundheitszustand des Jungen gibt es bislang keine neuen Informationen.

Die Behörden halten sich mit weiteren Details zurück, um die laufenden Untersuchungen nicht zu gefährden.