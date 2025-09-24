120 Millionen Euro hat ein Lotto-Spieler in Berlin gewonnen. KEYSTONE

Auf eine glückliche Person in Berlin warten 120 Millionen Euro, sie hat den Eurojackpot geknackt. Welchen Betrag hat der Lotto-Spieler oder die Lotto-Spielerin eingesetzt?

DPA dpa

Mit den Gewinnzahlen 7, 8, 31, 32, 33 und den Eurozahlen 10 und 11 hat eine Person aus Berlin den mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot gewonnen.

Unklar ist aber, ob die Person schon von ihrem grossen Glück weiss: Bislang habe sich die Person nicht gemeldet, sagte ein Sprecher von Lotto Berlin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Ziehung hatte am Dienstag im finnischen Helsinki stattgefunden.

Der Spieler oder die Spielerin habe einmalig neun Tipps im Wert von 19 Euro bei einer Annahmestelle im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf abgegeben, sagte der Sprecher.

Person erzielte noch vier weitere Gewinne

Neben den 120 Millionen Euro habe die Person noch vier zusätzliche Gewinne erzielen können. Der Gewinn werde frühestens nach einer Woche ausbezahlt. Es ist bereits das zweite Mal, dass der Gewinn in Höhe von 120 Millionen Euro im Eurojackpot in die deutsche Hauptstadt geht.

Im Juli 2022 war erstmals der Eurojackpot mit dem Höchstwert von 120 Millionen Euro geknackt worden. Der Gewinn ging damals nach Dänemark. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.