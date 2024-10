13-Jährige soll Schwester (7) tödlich verletzt haben

Die Polizei ermittelt gegen ein 13-jähriges Mädchen, nachdem ihr Schwester (7) tot aufgefunden wurde. Keystone

Ein siebenjähriges Mädchen wurde schwer verletzt in einer Wohnung gefunden und starb später im Spital. Ihre Schwester soll die Verletzungen verursacht haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Leipzig (D) wurde die Polizei am Freitagabend zu einem Mehrfamilienhaus gerufen.

Ein 7-jähriges Mädchen wurde schwer verletzt aufgefunden. Später starb sie im Spital.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die 13-jährige Schwester für die Verletzungen, die zum Tode führten, verantwortlich ist. Mehr anzeigen

Am Freitagabend wurde in der deutschen Grosstadt Leipzig die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus im Quartier Kleinzschocher gerufen. Ein 7-jähriges Mädchen wurde schwer verletzt aufgefunden. Das Kind wurde in ein Spital gebracht, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die 13-jährige Schwester für die Verletzungen, die zum Tode führten, verantwortlich ist. Wie «Bild» berichtet, hatte die Teenagerin den Notruf gewählt.

In einer Mitteilung heisst es, die Jugendliche befinde sich derzeit in einer Fachklinik und wird dort behandelt. Nach Informationen der Polizei waren die Kinder zum Zeitpunkt des Vorfalls allein zu Hause, die Eltern waren abwesend.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Das Motiv für die Tat ist noch unklar.