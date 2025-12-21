Weite Teile von San Francisco waren von einem Stromausfall betroffen. Keystone

San Francisco versinkt im Dunkeln: Ein Brand in einem Umspannwerk hat zu einem flächendeckenden Stromausfall geführt. Der öffentliche Verkehr steht still, Ampeln fallen aus – und eine rasche Lösung ist nicht in Sicht.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein massiver Stromausfall hat San Francisco am Wochenende vor Weihnachten lahmgelegt, betroffen waren rund 130'000 Haushalte.

Ursache war laut Behörden ein Brand in einem Umspannwerk, die vollständige Wiederherstellung der Stromversorgung bleibt unklar.

Stadtpräsident Daniel Lurie rief die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben, da Ampeln ausfielen und der Nahverkehr beeinträchtigt ist. Mehr anzeigen

Die US-Westküstenmetropole San Francisco ist von einem massiven Stromausfall betroffen. Wie der zuständige Stromversorger am Samstagabend (Ortszeit) im Onlinedienst X mitteilte, waren rund 130'000 Kunden von der Stromversorgung abgeschnitten.

Rettungskräfte und Mitarbeitende der Stadt seien im Einsatz, um den Ausfall zu beheben, hiess es vom Stromversorger Pacific Gas & Electric.

Weite Teile der Stadt mit rund 800'000 Einwohnerinnen und Einwohnern versanken am letzten Wochenende vor Weihnachten in Dunkelheit. Verursacht wurde der Ausfall Stadtpräsident Daniel Lurie zufolge von einem Brand in einem Umspannwerk. Es sei unklar, wann die Stromversorgung vollständig wiederhergestellt sei.

Lurie rief die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt in einem Video im Onlinedienst X auf, nach Möglichkeit in ihren Häusern zu bleiben. Mehrere Ampelanlagen funktionierten nicht, der öffentliche Nahverkehr sei ebenfalls beeinträchtigt.