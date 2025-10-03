  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rätselhafter Vorfall 15 Drohnen über belgischem Militärstützpunkt gesichtet – dann verschwinden sie in Deutschland

Sven Ziegler

3.10.2025

Über dem Stützpunkt Elsenborn wurden Drohnen gesichtet.
Über dem Stützpunkt Elsenborn wurden Drohnen gesichtet.
Screenshot Google Maps

In Belgien sind in der Nacht auf Freitag 15 Drohnen über dem Militärgelände Elsenborn beobachtet worden. Sie flogen anschliessend in den deutschen Luftraum ein. Das Verteidigungsministerium leitete eine Untersuchung ein.

,

DPA, Sven Ziegler

03.10.2025, 10:23

03.10.2025, 10:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 15 Drohnen wurden über dem Militärstützpunkt Elsenborn gesichtet und später in Deutschland beobachtet.
  • Herkunft und Steuerung sind unklar – Experten sprechen von einem «bizarren Vorfall».
  • Belgien prüft den Fall, auch deutsche Behörden waren in die Alarmmeldung eingebunden.
Mehr anzeigen

Über dem belgischen Militärstützpunkt Elsenborn in den Ostkantonen sind in der Nacht auf Freitag 15 Drohnen gesichtet worden. Nach Angaben des belgischen Senders VRT NWS flogen die Geräte anschliessend in den deutschen Luftraum ein. Das Verteidigungsministerium in Brüssel bestätigte den Vorfall und leitete eine Untersuchung ein.

Die Sichtung erfolgte kurz vor zwei Uhr morgens. Wie der Verteidigungsexperte Jens Franssen erklärte, war es die Polizei im deutschen Düren, die den Vorfall zuerst meldete. Die Information sei noch in derselben Nacht an die belgischen Behörden weitergeleitet worden. Brisant: Innerhalb des Ministeriums sei die Meldung zunächst offenbar nicht korrekt weitergegeben worden.

«Ein sehr bizarrer Vorfall»

Zusätzlich zur Polizeimeldung bestätigte auch ein belgisches Testgerät zur Drohnenbeobachtung die Sichtung. Es erfasste ebenfalls 15 Drohnen über Elsenborn. Über deren Herkunft oder Steuerung gibt es bislang keine Erkenntnisse. «Es ist ein sehr bizarrer Vorfall», sagte Franssen. Auf der Basis gebe es eigentlich «wenig zu spionieren». Naheliegender wäre aus seiner Sicht der Luftwaffenstützpunkt Kleine-Brogel, wo US-Atomwaffen stationiert sind.

Der Vorfall unterstreiche, wie schwierig es für die Behörden sei, kleine Drohnen zu erkennen und abzuwehren. «Es zeigt den Bedarf an besseren Systemen, die Drohnen identifizieren und verfolgen können», erklärte Franssen.

Erst in der Nacht auf Freitag kam der Flugbetrieb am Münchner Airport zum Erliegen. Grund war die Sichtung einer Drohne. Rund 3000 Passagiere strandeten über Nacht, zahlreiche Flüge mussten gestrichen werden. 

Mehr internationale News

Besserer Schutz. Armee rüstet auf – Schweiz kauft Abwehr gegen Minidrohnen

Besserer SchutzArmee rüstet auf – Schweiz kauft Abwehr gegen Minidrohnen

Politik. Geheimdienst: Russland führt hybriden Krieg gegen Dänemark und Westen

PolitikGeheimdienst: Russland führt hybriden Krieg gegen Dänemark und Westen

Politik. Israels Militär tötet drei Hisbollah-Mitglieder im Libanon

PolitikIsraels Militär tötet drei Hisbollah-Mitglieder im Libanon

Meistgelesen

«Frankenstein» ist da – und breitet sich rasend schnell aus
Krebserregende Weichmacher: Vorsicht vor dieser wasserdichten Tasche
Ueli Maurer reist erneut nach Peking und wird als «Ex-Präsident» gefeiert
«Wir hatten Jesus im Tor» – Magnin staunt über Hitz-Show im Joggeli
Putin warnt USA vor Tomahawk-Lieferung an Kiew +++ Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi