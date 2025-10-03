Über dem Stützpunkt Elsenborn wurden Drohnen gesichtet. Screenshot Google Maps

In Belgien sind in der Nacht auf Freitag 15 Drohnen über dem Militärgelände Elsenborn beobachtet worden. Sie flogen anschliessend in den deutschen Luftraum ein. Das Verteidigungsministerium leitete eine Untersuchung ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 15 Drohnen wurden über dem Militärstützpunkt Elsenborn gesichtet und später in Deutschland beobachtet.

Herkunft und Steuerung sind unklar – Experten sprechen von einem «bizarren Vorfall».

Belgien prüft den Fall, auch deutsche Behörden waren in die Alarmmeldung eingebunden. Mehr anzeigen

Über dem belgischen Militärstützpunkt Elsenborn in den Ostkantonen sind in der Nacht auf Freitag 15 Drohnen gesichtet worden. Nach Angaben des belgischen Senders VRT NWS flogen die Geräte anschliessend in den deutschen Luftraum ein. Das Verteidigungsministerium in Brüssel bestätigte den Vorfall und leitete eine Untersuchung ein.

Die Sichtung erfolgte kurz vor zwei Uhr morgens. Wie der Verteidigungsexperte Jens Franssen erklärte, war es die Polizei im deutschen Düren, die den Vorfall zuerst meldete. Die Information sei noch in derselben Nacht an die belgischen Behörden weitergeleitet worden. Brisant: Innerhalb des Ministeriums sei die Meldung zunächst offenbar nicht korrekt weitergegeben worden.

«Ein sehr bizarrer Vorfall»

Zusätzlich zur Polizeimeldung bestätigte auch ein belgisches Testgerät zur Drohnenbeobachtung die Sichtung. Es erfasste ebenfalls 15 Drohnen über Elsenborn. Über deren Herkunft oder Steuerung gibt es bislang keine Erkenntnisse. «Es ist ein sehr bizarrer Vorfall», sagte Franssen. Auf der Basis gebe es eigentlich «wenig zu spionieren». Naheliegender wäre aus seiner Sicht der Luftwaffenstützpunkt Kleine-Brogel, wo US-Atomwaffen stationiert sind.

Der Vorfall unterstreiche, wie schwierig es für die Behörden sei, kleine Drohnen zu erkennen und abzuwehren. «Es zeigt den Bedarf an besseren Systemen, die Drohnen identifizieren und verfolgen können», erklärte Franssen.

Erst in der Nacht auf Freitag kam der Flugbetrieb am Münchner Airport zum Erliegen. Grund war die Sichtung einer Drohne. Rund 3000 Passagiere strandeten über Nacht, zahlreiche Flüge mussten gestrichen werden.