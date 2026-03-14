130 Kilometer unterwegsTeenager (15) fährt Freundin mit gestohlenem Bus zur Schule
SDA
14.3.2026 - 04:42
Ein 15-Jähriger stahl in Wiesbaden einen Linienbus und fuhr damit 130 Kilometer nach Karlsruhe – um seine Freundin zur Schule zu bringen. Jetzt ermittelt die Polizei.
Keystone-SDA
14.03.2026, 04:42
14.03.2026, 06:52
SDA
Ein 15-Jähriger hat in Wiesbaden im deutschen Bundesland Hessen einen Linienbus gestohlen. Er fuhr damit rund 130 Kilometer bis nach Karlsruhe in Baden-Württemberg, um dort seine Freundin zur Schule zu bringen, wie die Polizei mitteilte.
Den Bus hatte der Jugendliche nach Angaben der Polizei am frühen Freitagmorgen auf dem Betriebsgelände eines Verkehrsbetriebs gestohlen. Er habe das Fahrzeug gewaltlos geöffnet und mit einem Generalschlüssel in Gang gesetzt.
«Wie er an den Schlüssel gekommen ist und warum er den Bus so gut fahren konnte, wissen wir noch nicht», sagte eine Polizeisprecherin. Unklar sei auch, warum er die 14 Jahre alte Freundin auf diese ungewöhnliche – und unerlaubte – Weise zur Schule brachte.
Linienbus blieb unbeschädigt
Das Fehlen des in der Nacht gerade erst vollgetankten Busses wurde gegen 6.00 Uhr in der Früh bemerkt. «Da man erst davon ausging, dass ein Busfahrer mit einem falschen Bus unterwegs sei, wurde der Vorfall erst gegen Mittag bei der Polizei bekannt.» Ermittlungen führten dann in Richtung Karlsruhe – wo eine Polizeistreife den Bus zu Mittag bemerkte. Kurz zuvor hatte der 15-Jährige seine Freundin eingesammelt.
Der Jugendliche muss sich nun wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei übergab ihn an seine Erziehungsberechtigten. Der Linienbus blieb unbeschädigt.
Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht
Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.
19.02.2026
Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte
Tumbler Ridge, 11.02.2026:
Schüsse an weiterführender Schule
Eine Person hat in Kanada zehn Menschen
getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt
Polizei in Provinz British Columbia:
Unter den Toten sei auch eine Frau, die nach ersten
Erkenntnissen als Tatverdächtige gelte
Wahrscheinlich zwei Tatorte
Zunächst werden sieben Leichen in der Schule,
an einem zweiten Ort zwei weitere Tote gefunden
Polizei ermittelt auf Hochtouren
Über den Hintergrund der Tat und das mögliche
Motiv des Schützen ist zunächst nichts bekannt
Laut dem TV-Sender CBC kennt die Polizei die
Identität der mutmasslichen Täterin inzwischen
12.02.2026
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht
Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte