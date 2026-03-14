  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

130 Kilometer unterwegs Teenager (15) fährt Freundin mit gestohlenem Bus zur Schule

SDA

14.3.2026 - 04:42

Eine Polizeistreife bemerkte den Bus in Karlsruhe - über 100 Kilometer vom Abfahrtsort entfernt. (Archivbild)
Eine Polizeistreife bemerkte den Bus in Karlsruhe - über 100 Kilometer vom Abfahrtsort entfernt. (Archivbild)
Keystone

Ein 15-Jähriger stahl in Wiesbaden einen Linienbus und fuhr damit 130 Kilometer nach Karlsruhe – um seine Freundin zur Schule zu bringen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Keystone-SDA

14.03.2026, 04:42

14.03.2026, 06:52

Ein 15-Jähriger hat in Wiesbaden im deutschen Bundesland Hessen einen Linienbus gestohlen. Er fuhr damit rund 130 Kilometer bis nach Karlsruhe in Baden-Württemberg, um dort seine Freundin zur Schule zu bringen, wie die Polizei mitteilte.

Den Bus hatte der Jugendliche nach Angaben der Polizei am frühen Freitagmorgen auf dem Betriebsgelände eines Verkehrsbetriebs gestohlen. Er habe das Fahrzeug gewaltlos geöffnet und mit einem Generalschlüssel in Gang gesetzt.

«Wie er an den Schlüssel gekommen ist und warum er den Bus so gut fahren konnte, wissen wir noch nicht», sagte eine Polizeisprecherin. Unklar sei auch, warum er die 14 Jahre alte Freundin auf diese ungewöhnliche – und unerlaubte – Weise zur Schule brachte.

Linienbus blieb unbeschädigt

Das Fehlen des in der Nacht gerade erst vollgetankten Busses wurde gegen 6.00 Uhr in der Früh bemerkt. «Da man erst davon ausging, dass ein Busfahrer mit einem falschen Bus unterwegs sei, wurde der Vorfall erst gegen Mittag bei der Polizei bekannt.» Ermittlungen führten dann in Richtung Karlsruhe – wo eine Polizeistreife den Bus zu Mittag bemerkte. Kurz zuvor hatte der 15-Jährige seine Freundin eingesammelt.

Der Jugendliche muss sich nun wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei übergab ihn an seine Erziehungsberechtigten. Der Linienbus blieb unbeschädigt.

Meistgelesen

USA greifen iranische Öl-Insel an ++ Hohes Kopfgeld auf Chamenei ausgesetzt
Bund will Volk ans Portemonnaie – viele Senioren betroffen
Die SRF-Reporterin, die den Skistars die besten Antworten entlockt

Videos aus dem Ressort

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

06.02.2023

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.

19.02.2026

Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte

Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte

Tumbler Ridge, 11.02.2026: Schüsse an weiterführender Schule Eine Person hat in Kanada zehn Menschen getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt Polizei in Provinz British Columbia: Unter den Toten sei auch eine Frau, die nach ersten Erkenntnissen als Tatverdächtige gelte Wahrscheinlich zwei Tatorte Zunächst werden sieben Leichen in der Schule, an einem zweiten Ort zwei weitere Tote gefunden Polizei ermittelt auf Hochtouren Über den Hintergrund der Tat und das mögliche Motiv des Schützen ist zunächst nichts bekannt Laut dem TV-Sender CBC kennt die Polizei die Identität der mutmasslichen Täterin inzwischen

12.02.2026

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte

Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Wetter. Schneefallgrenze sinkt am Samstag mancherorts auf 500 bis 700 Meter

WetterSchneefallgrenze sinkt am Samstag mancherorts auf 500 bis 700 Meter

«Ich bin ein Monster». Marius Borg Høiby bricht vor Gericht in Tränen aus

«Ich bin ein Monster»Marius Borg Høiby bricht vor Gericht in Tränen aus

Neue Details enthüllt. Kerzers-Täter verschanzte sich 2019 in einem SRF-Gebäude

Neue Details enthülltKerzers-Täter verschanzte sich 2019 in einem SRF-Gebäude