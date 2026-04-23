Viele Verletzte bei Zugunglück in Dänemark – Gallery Vier Verletzte befinden sich nach dem Zugunglück in Dänemark in kritischem Zustand. Bild: dpa Zwei Züge waren am Morgen zusammengestossen. Bild: dpa Viele Verletzte bei Zugunglück in Dänemark – Gallery Vier Verletzte befinden sich nach dem Zugunglück in Dänemark in kritischem Zustand. Bild: dpa Zwei Züge waren am Morgen zusammengestossen. Bild: dpa

In Dänemark sind zwei Züge zusammengestossen. Reporter beschreiben chaotische Szenen. 17 Menschen sind nach ersten Angaben verletzt, vier Patienten in kritischem Zustand.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Zugunglück in Nordseeland (Dänemark) sind 17 Menschen verletzt worden, vier davon schwer.

Zwei Züge kollidierten am frühen Morgen auf der Strecke zwischen Hillerød und Kagerup, offenbar mit relativ hoher Geschwindigkeit.

Die Ursache des Zusammenstosses ist noch unklar. Mehr anzeigen

Bei einem Zugunglück in Dänemark sind nach Angaben eines Sprechers der Region 17 Menschen verletzt worden. Vier Menschen befinden sich laut der Nachrichtenagentur Ritzau in kritischem Zustand.

Zwei Züge waren am frühen Morgen auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestossen. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Züge mit hohem Tempo zusammengestossen

Der Einsatzleiter der Rettungsdienste sagte dem Fernsehsender TV2, die Züge seien offenkundig mit relativ hoher Geschwindigkeit kollidiert. Alle Fahrgäste hätten die Züge verlassen oder seien daraus befreit worden: «Niemand ist eingeklemmt.»

Die für die medizinische Versorgung zuständige Region war mit sieben Rettungswagen, drei Krankentransportern und mehreren Notarztwagen vor Ort. Auch ein Militärhubschrauber sei zum Einsatz gekommen, so der Sprecher.

Die angrenzende Strasse werde für längere Zeit gesperrt sein, hiess es in einer Polizeimitteilung. Ein grosses Polizeiaufgebot war ebenfalls vor Ort.