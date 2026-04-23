  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Züge kollidierten mit hohem Tempo 17 Verletzte bei Zugunglück in Dänemark

dpa

23.4.2026 - 09:14

Viele Verletzte bei Zugunglück in Dänemark – Gallery
Viele Verletzte bei Zugunglück in Dänemark – Gallery. Vier Verletzte befinden sich nach dem Zugunglück in Dänemark in kritischem Zustand.

Vier Verletzte befinden sich nach dem Zugunglück in Dänemark in kritischem Zustand.

Bild: dpa

Viele Verletzte bei Zugunglück in Dänemark – Gallery. Zwei Züge waren am Morgen zusammengestossen.

Zwei Züge waren am Morgen zusammengestossen.

Bild: dpa

Viele Verletzte bei Zugunglück in Dänemark – Gallery
Viele Verletzte bei Zugunglück in Dänemark – Gallery. Vier Verletzte befinden sich nach dem Zugunglück in Dänemark in kritischem Zustand.

Vier Verletzte befinden sich nach dem Zugunglück in Dänemark in kritischem Zustand.

Bild: dpa

Viele Verletzte bei Zugunglück in Dänemark – Gallery. Zwei Züge waren am Morgen zusammengestossen.

Zwei Züge waren am Morgen zusammengestossen.

Bild: dpa

In Dänemark sind zwei Züge zusammengestossen. Reporter beschreiben chaotische Szenen. 17 Menschen sind nach ersten Angaben verletzt, vier Patienten in kritischem Zustand.

DPA

23.04.2026, 09:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Zugunglück in Nordseeland (Dänemark) sind 17 Menschen verletzt worden, vier davon schwer.
  • Zwei Züge kollidierten am frühen Morgen auf der Strecke zwischen Hillerød und Kagerup, offenbar mit relativ hoher Geschwindigkeit.
  • Die Ursache des Zusammenstosses ist noch unklar.
Mehr anzeigen

Bei einem Zugunglück in Dänemark sind nach Angaben eines Sprechers der Region 17 Menschen verletzt worden. Vier Menschen befinden sich laut der Nachrichtenagentur Ritzau in kritischem Zustand.

Zwei Züge waren am frühen Morgen auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestossen. Wie es dazu kam, ist noch unklar. 

Züge mit hohem Tempo zusammengestossen

Der Einsatzleiter der Rettungsdienste sagte dem Fernsehsender TV2, die Züge seien offenkundig mit relativ hoher Geschwindigkeit kollidiert. Alle Fahrgäste hätten die Züge verlassen oder seien daraus befreit worden: «Niemand ist eingeklemmt.»

Die für die medizinische Versorgung zuständige Region war mit sieben Rettungswagen, drei Krankentransportern und mehreren Notarztwagen vor Ort. Auch ein Militärhubschrauber sei zum Einsatz gekommen, so der Sprecher. 

Die angrenzende Strasse werde für längere Zeit gesperrt sein, hiess es in einer Polizeimitteilung. Ein grosses Polizeiaufgebot war ebenfalls vor Ort. 

Meistgelesen

Mitten im Krieg treibt Trump einen Mullah-Nachbarn in die totale Sackgasse
Bei jeder Kartenzahlung geht ein Batzen aufs Sparkonto
Schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Pfarrerin in Neuenburg
Trump gibt Teheran nur noch wenig Zeit
Rettet ein Nationenwechsel FIS-Boss Eliasch den Job?

Mehr News

Mehrere Personen verletzt. Tote und Verletzte nach russischem Angriff auf Dnipro

Mehrere Personen verletztTote und Verletzte nach russischem Angriff auf Dnipro

Staatsbesuch in den USA. König Charles trifft sich nicht mit Epstein-Opfern

Staatsbesuch in den USAKönig Charles trifft sich nicht mit Epstein-Opfern

Rückschlag für Demokraten. Richter stoppt Neuzuschnitt der Wahlkreise in Virginia

Rückschlag für DemokratenRichter stoppt Neuzuschnitt der Wahlkreise in Virginia