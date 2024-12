Video zeigt spektakuläre Evakuierung – 174 Skifahrer nach technischem Defekt aus Seilbahn gerettet

Im Winter Park Resort in Colorado in den USA sitzen 174 Skifahrer*innen in ihren Gondeln fest. Erst nach Stunden können alle gerettet werden. Warum bei der Seilbahn nichts mehr ging, zeigt dir blue News im Video.

23.12.2024