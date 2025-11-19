  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mysteriöse Todesumstände 18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrt – jetzt gerät Familienmitglied ins Visier

Bruno Bötschi

19.11.2025

Auf dem Luxus-Kreuzfahrtschiff «Carnival Horizon» der Carnival Cruise Line starb vor zwei Wochen eine 18-jährige Passagierin. Jetzt gibt es einen ersten Verdacht. (Archivbild)
Auf dem Luxus-Kreuzfahrtschiff «Carnival Horizon» der Carnival Cruise Line starb vor zwei Wochen eine 18-jährige Passagierin. Jetzt gibt es einen ersten Verdacht. (Archivbild)
Bild: Keystone

Eine 18-Jährige starb vor zwei Wochen auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik. Das FBI hat die Ermittlungen aufgenommen – und äussert jetzt einen ersten Verdacht.

Bruno Bötschi

19.11.2025, 15:43

19.11.2025, 15:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 18-jährige Passagierin wurde vor knapp zwei Wochen tot auf dem Kreuzfahrtschiff «Carnival Horizon» aufgefunden.
  • Das FBI ermittelt seither wegen der ungeklärten Todesumstände.
  • Jetzt könnte gemäss US-amerikanischen Medien zufolge ihre Stiefgeschwister ins Visier der Ermittlungen geraten sein.
Mehr anzeigen

Vor zwei Wochen starb die 18-jährige Anna Kepner auf mysteriöse Art und Weise während einer Kreuzfahrt in der Karibik – blue News berichtete darüber.

Der Leichnam der Frau wurde am 8. November tot in ihrer Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff «Carnival Horizon» aufgefunden. Die «Carnival Horizon» ist ein Luxusschiff mit 1980 Kabinen und 15 Decks.

Die Reederei Carnival Cruise Line bestätigte damals den Vorfall und betonte, dass sie Kepners Familie unterstützen werde und mit dem FBI kooperiere.

Mysteriöser Todesfall. 18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrtschiff – FBI ermittelt

Mysteriöser Todesfall18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrtschiff – FBI ermittelt

Die Ermittlungsbehörden erhofften sich vor allem durch die Auswertung der Überwachungskameras auf dem Luxusliner neue Erkenntnisse zur möglichen Todesursache.

Kepners Stiefgeschwister rückt ins Visier der Ermittlungen

Jetzt berichtet unter anderem der US-amerikanische TV-Sender ABC, dass eines der Stiefgeschwister ins Visier der Ermittlungsbehörden gerückt sein soll.

Der Fernsehsender bezieht sich dabei auf Gerichtsdokumente in Zusammenhang mit einem Scheidungsverfahren innerhalb der Familie Kepner.

Laut diesen Unterlagen hat die Stiefmutter von Anna Kepner einen Antrag eingereicht, in dem sie um die Verschiebung einer Anhörung bittet. Als Begründung soll die Frau angegeben haben, dass gegen eines ihrer minderjährigen Kinder «möglicherweise ein Strafverfahren eingeleitet» werde.

In dem Antrag heisst es weiter, dass ein «äusserst heikler und schwerwiegender Vorfall eingetreten» sei, der es der Stiefmutter untersage, zum jetzigen Zeitpunkt auszusagen.

Das FBI hat sich bisher noch nicht geäussert

Ob es sich bei dem «schwerwiegenden Vorfall» tatsächlich um Ermittlungen in Verbindung mit dem Todesfall auf der «Carnival Horizon» handelt, bleibt indes offen. Das FBI wollte sich auf Anfrage des TV-Senders nicht äussern.

Spezielle Vorbereitungen. So sind Kreuzfahrtschiffe auf Todesfälle vorbereitet

Spezielle VorbereitungenSo sind Kreuzfahrtschiffe auf Todesfälle vorbereitet

Medienberichten zufolge liess sich Kepners Stiefmutter 2024 von ihrem damaligen Mann scheiden. Als Passagiere an Bord der «Carnival Horizon» waren neben der verstorbenen Anna Kepner ihr leiblicher Vater, die Stiefmutter und Kepners Stiefgeschwister. Zur genauen Anzahl oder deren Geschlecht gibt es bisher keine Informationen.

Laut der Familie habe sich Anna Kepner zu Beginn der Karibik-Kreuzfahrt unwohl gefühlt und sich am ersten Abend Abend frühzeitig in die Kabine zurückgezogen.

Als die 18-Jährige am Morgen danach nicht zum Frühstück erschienen sei, wurde die Suche nach ihr eingeleitet. Ein Besatzungsmitglied fand Anna Kepner später in ihrer Kabine. Sie lag, eingewickelt in eine Decke, tot unter ihrem Bett.

Mehr Videos aus dem Ressort

Traumjob auf Kreuzfahrtschiff: Diese Baslerin tanzt ihr Traumleben auf hoher See

Traumjob auf Kreuzfahrtschiff: Diese Baslerin tanzt ihr Traumleben auf hoher See

Wolltest du auch schon mal auf Weltreise gehen, hast dich aber nicht getraut? Die Basler Profitänzerin Jasmin Ottenburg hat den Sprung gewagt und erzählt, was sie dafür aufgibt.

11.04.2025

Mehr zum Thema

Fatales Versehen in Australien. Kreuzfahrtschiff vergisst Frau auf Insel – jetzt ist sie tot

Fatales Versehen in AustralienKreuzfahrtschiff vergisst Frau auf Insel – jetzt ist sie tot

Null Toleranz. Lebenslanger Ausschluss möglich – was Kreuzfahrt-Touristen niemals tun sollten

Null ToleranzLebenslanger Ausschluss möglich – was Kreuzfahrt-Touristen niemals tun sollten

Tödlicher Vorfall auf weltgrösstem Schiff. Besatzungs-Mitglied sticht während Kreuzfahrt auf Frau ein

Tödlicher Vorfall auf weltgrösstem SchiffBesatzungs-Mitglied sticht während Kreuzfahrt auf Frau ein

Meistgelesen

18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrt – jetzt gerät Familienmitglied ins Visier
Embolo ist der Beste – doch der grosse Gewinner ist ein anderer
Journalistin stellt mutige Fragen – Trump macht sie nieder und droht ihrem Sender
Eklat in der Ostschweiz – fünf Polizeischüler per sofort freigestellt
Maxwells Sonderbehandlung verraten: Wärter gefeuert +++ Wie es im Fall Epstein weitergeht