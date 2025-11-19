Auf dem Luxus-Kreuzfahrtschiff «Carnival Horizon» der Carnival Cruise Line starb vor zwei Wochen eine 18-jährige Passagierin. Jetzt gibt es einen ersten Verdacht. (Archivbild) Bild: Keystone

Eine 18-Jährige starb vor zwei Wochen auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik. Das FBI hat die Ermittlungen aufgenommen – und äussert jetzt einen ersten Verdacht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 18-jährige Passagierin wurde vor knapp zwei Wochen tot auf dem Kreuzfahrtschiff «Carnival Horizon» aufgefunden.

Das FBI ermittelt seither wegen der ungeklärten Todesumstände.

Jetzt könnte gemäss US-amerikanischen Medien zufolge ihre Stiefgeschwister ins Visier der Ermittlungen geraten sein. Mehr anzeigen

Vor zwei Wochen starb die 18-jährige Anna Kepner auf mysteriöse Art und Weise während einer Kreuzfahrt in der Karibik – blue News berichtete darüber.

Der Leichnam der Frau wurde am 8. November tot in ihrer Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff «Carnival Horizon» aufgefunden. Die «Carnival Horizon» ist ein Luxusschiff mit 1980 Kabinen und 15 Decks.

Die Reederei Carnival Cruise Line bestätigte damals den Vorfall und betonte, dass sie Kepners Familie unterstützen werde und mit dem FBI kooperiere.

Die Ermittlungsbehörden erhofften sich vor allem durch die Auswertung der Überwachungskameras auf dem Luxusliner neue Erkenntnisse zur möglichen Todesursache.

Kepners Stiefgeschwister rückt ins Visier der Ermittlungen

Jetzt berichtet unter anderem der US-amerikanische TV-Sender ABC, dass eines der Stiefgeschwister ins Visier der Ermittlungsbehörden gerückt sein soll.

Der Fernsehsender bezieht sich dabei auf Gerichtsdokumente in Zusammenhang mit einem Scheidungsverfahren innerhalb der Familie Kepner.

Laut diesen Unterlagen hat die Stiefmutter von Anna Kepner einen Antrag eingereicht, in dem sie um die Verschiebung einer Anhörung bittet. Als Begründung soll die Frau angegeben haben, dass gegen eines ihrer minderjährigen Kinder «möglicherweise ein Strafverfahren eingeleitet» werde.

In dem Antrag heisst es weiter, dass ein «äusserst heikler und schwerwiegender Vorfall eingetreten» sei, der es der Stiefmutter untersage, zum jetzigen Zeitpunkt auszusagen.

Das FBI hat sich bisher noch nicht geäussert

Ob es sich bei dem «schwerwiegenden Vorfall» tatsächlich um Ermittlungen in Verbindung mit dem Todesfall auf der «Carnival Horizon» handelt, bleibt indes offen. Das FBI wollte sich auf Anfrage des TV-Senders nicht äussern.

Medienberichten zufolge liess sich Kepners Stiefmutter 2024 von ihrem damaligen Mann scheiden. Als Passagiere an Bord der «Carnival Horizon» waren neben der verstorbenen Anna Kepner ihr leiblicher Vater, die Stiefmutter und Kepners Stiefgeschwister. Zur genauen Anzahl oder deren Geschlecht gibt es bisher keine Informationen.

Laut der Familie habe sich Anna Kepner zu Beginn der Karibik-Kreuzfahrt unwohl gefühlt und sich am ersten Abend Abend frühzeitig in die Kabine zurückgezogen.

Als die 18-Jährige am Morgen danach nicht zum Frühstück erschienen sei, wurde die Suche nach ihr eingeleitet. Ein Besatzungsmitglied fand Anna Kepner später in ihrer Kabine. Sie lag, eingewickelt in eine Decke, tot unter ihrem Bett.

