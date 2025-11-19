Die Ermittlungsbehörden erhofften sich vor allem durch die Auswertung der Überwachungskameras auf dem Luxusliner neue Erkenntnisse zur möglichen Todesursache.
Kepners Stiefgeschwister rückt ins Visier der Ermittlungen
Jetzt berichtet unter anderem der US-amerikanische TV-Sender ABC, dass eines der Stiefgeschwister ins Visier der Ermittlungsbehörden gerückt sein soll.
Der Fernsehsender bezieht sich dabei auf Gerichtsdokumente in Zusammenhang mit einem Scheidungsverfahren innerhalb der Familie Kepner.
Laut diesen Unterlagen hat die Stiefmutter von Anna Kepner einen Antrag eingereicht, in dem sie um die Verschiebung einer Anhörung bittet. Als Begründung soll die Frau angegeben haben, dass gegen eines ihrer minderjährigen Kinder «möglicherweise ein Strafverfahren eingeleitet» werde.
In dem Antrag heisst es weiter, dass ein «äusserst heikler und schwerwiegender Vorfall eingetreten» sei, der es der Stiefmutter untersage, zum jetzigen Zeitpunkt auszusagen.
Das FBI hat sich bisher noch nicht geäussert
Ob es sich bei dem «schwerwiegenden Vorfall» tatsächlich um Ermittlungen in Verbindung mit dem Todesfall auf der «Carnival Horizon» handelt, bleibt indes offen. Das FBI wollte sich auf Anfrage des TV-Senders nicht äussern.
Medienberichten zufolge liess sich Kepners Stiefmutter 2024 von ihrem damaligen Mann scheiden. Als Passagiere an Bord der «Carnival Horizon» waren neben der verstorbenen Anna Kepner ihr leiblicher Vater, die Stiefmutter und Kepners Stiefgeschwister. Zur genauen Anzahl oder deren Geschlecht gibt es bisher keine Informationen.
Laut der Familie habe sich Anna Kepner zu Beginn der Karibik-Kreuzfahrt unwohl gefühlt und sich am ersten Abend Abend frühzeitig in die Kabine zurückgezogen.
Als die 18-Jährige am Morgen danach nicht zum Frühstück erschienen sei, wurde die Suche nach ihr eingeleitet. Ein Besatzungsmitglied fand Anna Kepner später in ihrer Kabine. Sie lag, eingewickelt in eine Decke, tot unter ihrem Bett.
Mehr Videos aus dem Ressort
Traumjob auf Kreuzfahrtschiff: Diese Baslerin tanzt ihr Traumleben auf hoher See
Wolltest du auch schon mal auf Weltreise gehen, hast dich aber nicht getraut? Die Basler Profitänzerin Jasmin Ottenburg hat den Sprung gewagt und erzählt, was sie dafür aufgibt.