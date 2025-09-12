  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tödlicher Zwischenfall in Baden-Württemberg 18-Jähriger fährt Bub (12) nach Streit mit Auto tot

Sven Ziegler

12.9.2025

Die Polizei ermittelt die genauen Hintergründe. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt die genauen Hintergründe. (Symbolbild)
KEYSTONE

Im baden-württembergischen Niedernhall ist es zu einem tödlichen Vorfall gekommen: Nach einem Streit zwischen Jugendlichen fuhr ein 18-Jähriger mit dem Auto auf einen Zwölfjährigen zu. Das Kind starb noch am Unfallort.

DPA

12.09.2025, 09:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Niedernhall (Hohenlohekreis) kam es am Donnerstagabend zu einem Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem Zwölfjährigen.
  • Der ältere Jugendliche soll daraufhin mit seinem Auto auf den Buben zugefahren sein.
  • Das Kind erlitt so schwere Verletzungen, dass es noch am Tatort verstarb.
Mehr anzeigen

Ein tödlicher Zwischenfall erschüttert den Hohenlohekreis im Norden Baden-Württembergs. Nach Angaben der Polizei kam es am Donnerstagabend in Niedernhall zunächst zu einem Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem zwölf Jahre alten Buben.

Im Anschluss setzte sich der 18-Jährige in sein Auto und fuhr auf das Kind zu. Der Zwölfjährige wurde von dem Wagen erfasst und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

Weitere Details zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und zum genauen Ablauf des Geschehens waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Meistgelesen

Plötzlich glaubt Trump-Minister an Zoll-Einigung mit der Schweiz
Novak Djokovic kehrt Serbien den Rücken
«Team Putin»: Trump-Kritik bringt brisante Wendung in Lanz-Debatte
Schwerer Unfall im Europa-Park  – Polizei gibt neue Details bekannt
Amerikas wahre Gefahr lauert im Innern