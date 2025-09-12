Die Polizei ermittelt die genauen Hintergründe. (Symbolbild) KEYSTONE

Im baden-württembergischen Niedernhall ist es zu einem tödlichen Vorfall gekommen: Nach einem Streit zwischen Jugendlichen fuhr ein 18-Jähriger mit dem Auto auf einen Zwölfjährigen zu. Das Kind starb noch am Unfallort.

DPA Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Niedernhall (Hohenlohekreis) kam es am Donnerstagabend zu einem Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem Zwölfjährigen.

Der ältere Jugendliche soll daraufhin mit seinem Auto auf den Buben zugefahren sein.

Das Kind erlitt so schwere Verletzungen, dass es noch am Tatort verstarb. Mehr anzeigen

Ein tödlicher Zwischenfall erschüttert den Hohenlohekreis im Norden Baden-Württembergs. Nach Angaben der Polizei kam es am Donnerstagabend in Niedernhall zunächst zu einem Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem zwölf Jahre alten Buben.

Im Anschluss setzte sich der 18-Jährige in sein Auto und fuhr auf das Kind zu. Der Zwölfjährige wurde von dem Wagen erfasst und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

Weitere Details zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und zum genauen Ablauf des Geschehens waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.