180-Kilo-Fels fällt auf Bühne – Mitarbeiter verletzt Bei einer Live-Show in einem Disney-Freizeitpark in Florida ist ein Mitarbeiter verletzt worden, als er einen ausser Kontrolle geratenen Bühnen-Felsen stoppte. 02.01.2026

Bei einer Live-Show in einem Disney-Freizeitpark in Florida ist ein Mitarbeiter verletzt worden, als er einen ausser Kontrolle geratenen Bühnen-Felsen stoppte. Videoaufnahmen zeigen, wie der Mann verhindert, dass die Attrappe in Richtung Publikum rollt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein rund 180 Kilogramm schwerer Bühnen-Fels geriet bei einer Disney-Show ausser Kontrolle.

Ein Mitarbeiter stellte sich dem rollenden Requisit in den Weg und wurde dabei verletzt.

Disney will die Szene nun anpassen und den Vorfall sicherheitstechnisch überprüfen. Mehr anzeigen

Ein Zwischenfall bei einer beliebten Stuntshow in Walt Disney World sorgt für Aufsehen: Während der Live-Vorführung der Indiana Jones Epic Stunt Spectacular! wurde ein Mitarbeiter verletzt, als ein Bühnenrequisit ausser Kontrolle geriet.

In einem Video ist zu sehen, wie ein rund 180 Kilogramm schwerer, künstlicher Fels plötzlich von seiner vorgesehenen Spur abkommt und in Richtung Zuschauerraum rollt. Ein Angestellter springt daraufhin in den Weg des Requisits und bringt es zum Stillstand – wird dabei jedoch zu Boden gerissen. Der Mann bleibt zunächst liegen, während Kollegen herbeieilen.

Disney bestätigte den Vorfall am Mittwoch. «Wir konzentrieren uns darauf, unser Cast-Mitglied zu unterstützen, das sich auf dem Weg der Besserung befindet», teilte der Konzern mit. Die Sicherheit habe oberste Priorität, weshalb das betroffene Show-Element vorerst verändert werde, bis eine interne Untersuchung abgeschlossen sei.

Augenzeugen zeigten sich erschüttert

Die Szene ist Teil einer Nachstellung aus dem Film Raiders of the Lost Ark, in dem Harrison Ford als Indiana Jones vor einem riesigen Felsblock flieht. Laut parknahem Blog besteht das Requisit aus Gummi, wiegt aber rund 400 Pfund.

Ein Disney-Sprecher erklärte gegenüber CBS News, es habe sich nicht um einen technischen Defekt im engeren Sinne gehandelt, sondern «ein Requisit habe sich von seiner Führung gelöst». Ob der Fels selbst die Verletzung verursacht habe, liess das Unternehmen offen.

Augenzeugen zeigten sich erschüttert. Eine Besucherin sagte gegenüber People, der Mitarbeiter habe das Publikum «gerettet». In einem der Videos ist zudem eine Stimme zu hören, die sagt: «Er hat uns buchstäblich das Leben gerettet.»

Disney kündigte an, die Szene künftig anzupassen, um ähnliche Vorfälle auszuschliessen.