Die Syagoge in Halle. Screenshot Google Reviews

Ein 19-Jähriger wurde in der Schweiz festgenommen, weil er einen rechtsextremistischen Anschlag auf die Synagoge in Halle geplant haben soll. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Ein 19-Jähriger wurde in der Schweiz festgenommen, nachdem er mutmasslich einen rechtsextremistischen Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale vorbereitet hatte, wie die Nachrichtenagentur sda berichtet.

Laut Staatsanwaltschaft Halle kündigte der Beschuldigte zwischen Juli 2023 und Februar 2024 in einer Telegram-Chatgruppe mehrfach Anschlagspläne an und beschaffte sich eine Langwaffe. Bei seiner Festnahme am 14. Februar beschlagnahmten Schweizer Behörden die Waffe sowie elektronische Kommunikationsmittel.

Gegen den Tatverdächtigen, der inzwischen nach Deutschland ausgeliefert wurde, wird wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe ermittelt. Ein konkreter Zeitpunkt für die Durchführung der Tat stand laut der Staatsanwaltschaft nicht fest.

Der Beschuldigte bestreitet, die Anschlagpläne ernsthaft verfolgt zu haben.