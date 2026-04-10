42,3 Meter hoch: 20-jährigem Kitesurfer gelingt Rekordsprung Seit dem 1. April beträgt der höchste Sprung mit dem Kite bei den Männern 42,3 Meter. Den Rekord stellte der 20-jährige Jamie Overbeek in Frankreich bei harten Konditionen auf. Im Video siehst du den spektakulären Sprung. 10.04.2026

Seit dem 1. April beträgt der höchste Sprung mit dem Kite bei den Männern 42,3 Meter. Den Rekord stellte der 20-jährige Jamie Overbeek in Frankreich bei harten Konditionen auf. Im Video siehst du den spektakulären Sprung.

Am 1. April gelingt Jamie Overbeek ein bemerkenswerter Sprung mit seinem Kite. Der 20-jährige Niederländer springt 42,3 Meter in die Höhe. Das hat vor ihm noch niemand geschafft. Meistens werden Sprünge im 30-Meter-Bereich registriert, sogar die 40-Meter-Marke wurde bislang nie geknackt.

Im Video siehst du, wie der junge Sportler seinen Weltrekord aufstellt und welchen Herausforderungen er ausgesetzt war.

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