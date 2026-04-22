Polizeieinsatz in Rio de Janeiro: 200 Touristen sitzen wegen Schiesserei auf Berg fest Mehrere Stunden müssen Touristen auf einem beliebten Aussichtspunkt bei Rio de Janeiro ausharren. In der Favela unterhalb des Hügels lieferte sich die Polizei ein Feuergefecht mit einer kriminellen Bande. 22.04.2026

Mehrere Stunden müssen Touristen auf einem beliebten Aussichtspunkt bei Rio de Janeiro ausharren. In der Favela unterhalb des Hügels lieferte sich die Polizei ein Feuergefecht mit einer kriminellen Bande.

Rund 200 Touristinnen und Touristen sind am Montagmorgen auf dem beliebten Aussichtshügel Morro Dois Irmãos in Rio de Janeiro festgesessen. Während sie auf den Sonnenaufgang warteten, lief laut Medienberichten unten in der Favela Vidigal ein grosser Polizeieinsatz gegen die Drogenbande Comando Vermelho.

Dei Verdächtige aus mehreren brasilianischen Bundesstaaten wurden festgenommen. Nach Angaben der Behörden wurden Waffen, Drogen, Munition und Funkgeräte beschlagnahmt.

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