25-jährige Spanierin stirbt durch Sterbehilfe – gegen den Willen ihres Vaters

Aktive Sterbehilfe für junge Frau spaltet Spanien - Gallery Die 25-jährige Noelia Castillo ist am Donnerstagabend in Spanien mit Sterbehilfe gestorben. Bild: Screenshot «Antena 3» Der Fall spaltete Spanien. Vor dem Krankenhaus wurde protestiert. Bild: dpa Castillos Vater hatte eine Beschwerde gegen die Sterbehilfe bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gezogen. (Archivbild) Bild: Frederick Florin/AFP/dpa Eine Politikerin sprach von einem «absoluten Drama» und einem «Versagen des Staates». Bild: dpa Aktive Sterbehilfe für junge Frau spaltet Spanien - Gallery Die 25-jährige Noelia Castillo ist am Donnerstagabend in Spanien mit Sterbehilfe gestorben. Bild: Screenshot «Antena 3» Der Fall spaltete Spanien. Vor dem Krankenhaus wurde protestiert. Bild: dpa Castillos Vater hatte eine Beschwerde gegen die Sterbehilfe bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gezogen. (Archivbild) Bild: Frederick Florin/AFP/dpa Eine Politikerin sprach von einem «absoluten Drama» und einem «Versagen des Staates». Bild: dpa

In Barcelona ist eine 25-Jährige auf eigenen Wunsch gestorben – trotz Widerstands ihres Vaters. Ihr Fall entfachte in Spanien eine Debatte um die Grenzen der Sterbehilfe und den Umgang mit psychischem Leiden.

Keine Zeit? blue News fasft für dich zusammen Der Fall der 25-jährigen Noelia Castillo, die in Barcelona aktive Sterbehilfe erhielt, hat in Spanien eine breite Debatte ausgelöst.

Trotz juristischer Einwände ihres Vaters und mehrerer Gerichtsverfahren bestätigten alle Instanzen bis hin zum EGMR die Rechtmässigkeit der Sterbehilfe.

Während Kritiker*innen von einem «Versagen des Staats» sprechen, sehen Befürworter*innen darin die Ausübung des Rechts auf Selbstbestimmung innerhalb der seit 2021 legalen Sterbehilfe in Spanien. Mehr anzeigen

Der Tod einer jungen Frau durch aktive Sterbehilfe löste in Spanien eine heftige Debatte aus. Die 25 Jahre alte Noelia Castillo erhielt am Donnerstagabend in einem Krankenhaus in Barcelona auf eigenen Wunsch und gegen den Willen ihrer Eltern eine tödliche Spritze, wie das Gesundheitsministerium der Region Katalonien mitteilte. Sie hatte eine Querschnittlähmung, die auf einen Suizidversuch nach sexuellen Übergriffen im Jahr 2022 zurückgeht.

Castillo ist die jüngste Person, die in Spanien seit der Legalisierung vor knapp fünf Jahren aktive Sterbehilfe in Anspruch genommen hat. Dies und auch die Tatsache, dass – anders als bei typischen Sterbehilfe-Fällen – ein psychisches Leiden nach schwerem Trauma eine zentrale Rolle spielte, löste scharfe Kritik unter anderem von konservativen Politikern und der katholischen Kirche aus.

Dem Antrag auf Sterbehilfe haben die zuständigen Behörden der Region Katalonien bereits im Sommer 2024 stattgegeben. Eigentlich hätte Castillo schon am 2. August 2024 sterben sollen. Doch kurz davor liess das Gericht einen Eilantrag ihres Vaters zu. Er hatte mit Unterstützung des Verbandes Christlicher Anwälte versucht, die Durchführung zu verhindern.

Seine Tochter leide an einer Persönlichkeitsstörung, die ihr Urteilsvermögen beeinträchtige, argumentierte der Vater. Er verwies zudem auf «die Pflicht des Staates, das Leben der Menschen zu schützen, insbesondere das der Schwächsten, wie es bei einem jungen Menschen mit psychischen Problemen der Fall ist».

Suizid-Gedanken? Hier findest du Hilfe: Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da.

Dargebotenen Hand : Telefonnummer 143 oder Beratungstelefon der: Telefonnummer 143 oder www.143.ch

Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder Beratungstelefon(für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch



– Refugium: Verein für Hinterbliebene nach Suizid

– Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben:: Verein für Hinterbliebene nach Suizid Nebelmeer : Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils Mehr anzeigen

Doch alle Instanzen, darunter der Oberste Gerichtshof und das Verfassungsgericht in Spanien sowie zuletzt diese Woche auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), wiesen seine Beschwerden zurück.

«Ich kann nicht mehr mit all dem, was mich in meinem Kopf quält, was ich erlebt habe», hatte Noelia Castillo am Mittwoch in einem Interview des Fernsehsenders «Antena 3» gesagt. Sie wolle «endlich gehen, aufhören zu leiden» und sich «endlich ausruhen», sagte sie mit leiser, aber fester, sicherer Stimme.

«Ich habe zu nichts Lust, gehe nicht aus dem Haus, esse nichts. Schlafen fällt mir sehr schwer, und ich habe täglich körperliche Schmerzen», so Castillo weiter. Über ihren Vater sagte sie: «Er hat meine Entscheidung nicht respektiert und wird es auch nie tun.»

Mutter respektierte die Entscheidung

«Antena 3» berichtete, vor ihrem Tod habe sich Noelia Castillo im Krankenhaus von ihren Eltern, ihrer Oma mütterlicherseits, ihren beiden Schwestern, von zwei Freundinnen und einer Nonne, die sie unterstützt habe, länger als geplant verabschiedet. Deshalb habe sich der Vollzug verzögert, hiess es. Die Mutter sagte zuvor, sie sei mit der Entscheidung ihrer Tochter nicht einverstanden, «respektiere» sie aber.

Wenige Stunden vor dem Vollzug hatte die Spanische Bischofskonferenz (CEE) bedauert, dass «heute in Spanien der Tod als Lösung für Leid dargestellt wird». Die CEE sprach auf der Plattform X von einer «Wohlstandsgesellschaft», die «unfähig ist, zu pflegen und zu lieben». Konferenzpräsident Luis Argüello sagte: «Ein Arzt darf nicht zum ausführenden Arm eines Todesurteils werden, so legal, selbstbestimmt und mitfühlend es auch erscheinen mag.»

Hoy en España, la muerte se presenta como solución al sufrimiento. Una dignidad infinita abocada a la muerte por una “sociedad del bienestar” incapaz de cuidar y de amar. Frente a ello, la esperanza que brota del encuentro con la Vida. #Noelia — Of. Información CEE (@prensaCEE) March 26, 2026

Als «absolutes Drama» bezeichnete vor Journalist*innen Ester Muñoz den Fall. Sie ist die Sprecherin der konservativen Volkspartei PP von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo. Sie sei «total erschüttert». Der Staat habe versagt, fügte sie in einem Beitrag auf X an. Der Fall müsse die Gesellschaft dazu bringen, viele Dinge zu überdenken. Vor dem Vollzug der Sterbehilfe versammelten sich Dutzende Menschen vor dem Krankenhaus zu einer Protestkundgebung.

Sterbehilfe ist in Spanien seit 2021 erlaubt

Aktive Sterbehilfe, also eine Tötung auf Verlangen, ist in Spanien für Erwachsene mit unheilbarem oder unerträglichem Leiden seit 2021 erlaubt. Während die Gegner der Anwendung in solchen Fällen vor ethischen Risiken insbesondere bei psychischen Leiden warnen, sehen Befürworter, unter anderem in der linksgerichteten Regierung, darin eine Bestätigung des Rechts auf Selbstbestimmung.

Menschen, die in Spanien aktive Sterbehilfe beanspruchen wollen, müssen einige Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen volljährig und zurechnungsfähig sein und eine unheilbare Krankheit oder eine chronische, beeinträchtigende Erkrankung mit permanentem und unzumutbarem Leiden haben. Nach Angaben der Behörden stellten in den ersten drei Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes über 2400 Menschen einen Antrag auf dessen Anwendung – bei mehr als 1100 von ihnen wurde der assistierte Suizid genehmigt.