Ein 25-jähriger Arbeiter ist am Montagnachmittag in Sternenberg (Gemeinde Bauma ZH) auf oder durch den Anhänger eines Traktors in ein Tobel gestürzt und ums Leben gekommen. Der Anhänger war über den Fahrbahnrand geraten und kippte rund 15 Meter tief in das Tobel. Dabei riss er den Mann mit.

Der Mann starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich in Sternenberg (Gemeinde Bauma ZH).

Zum Unfall kam es kurz nach 15 Uhr aus ungeklärten Gründen, wie die Kantonspolizei am Abend mitteilte. Der 25-Jährige starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Am Steuer des Traktors sass ein 41-Jähriger, der unverletzt blieb.

Ob sich das Opfer zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Anhänger befand oder neben diesem herging, ist Gegenstand von Ermittlungen. Auch untersuchen Polizei und Staatsanwaltschaft, weshalb der Anhänger kippte.

