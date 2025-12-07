  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Brandursache unklar 25 Menschen bei Feuer in Nachtclub in Indien gestorben

dpa

7.12.2025 - 09:57

Die verkohlten Innenräume des Nachtclubs, der am frühen Sonntag in Arpora, Goa, in Brand geraten war.
Die verkohlten Innenräume des Nachtclubs, der am frühen Sonntag in Arpora, Goa, in Brand geraten war.
dpa

Ein Club in der indischen Touristenhochburg Goa hat in der Nacht gebrannt. Mindestens 25 Menschen kamen ums Leben – unter ihnen auch Touristen. Die Brandursache bleibt vorerst unklar.

DPA

07.12.2025, 09:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem nächtlichen Brand in einem Nachtclub im indischen Goa starben 25 Menschen, mindestens sechs wurden verletzt.
  • Die Behörden untersuchen die Brandursache derzeit. Funken von Feuerwerkskörpern könnten den Brand verursacht haben.
  • Die Lage des Clubs und erschwerte Zugangsbedingungen behinderten die Löscharbeiten
Mehr anzeigen

Bei einem Brand in einem Nachtclub in der indischen Touristenhochburg Goa sind 25 Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Regierungschef des westlichen Bundesstaats, Pramod Sawant, auf X mit.

Er habe eine richterliche Untersuchung angeordnet, um die Brandursache zu ermitteln. Vor Journalisten sagte er, es werde auch untersucht werden müssen, ob Sicherheitsvorschriften missachtet worden seien.

Mindestens vier Opfer seien Touristen gewesen, berichtete die Zeitung «The Times of India» unter Berufung auf die Polizei. Bei den übrigen Opfern handelte es demnach sich wahrscheinlich um Beschäftigte des Clubs «Birch by Romeo Lane».

Nächtliches Unglück

Das Unglück in der Nacht zum Sonntag ereignete sich im Küstenort Arpora im Norden Goas, das wegen seiner Strände, seines lebendigen Nachtlebens und tropischen Klimas viele Touristen aus dem In- und Ausland anzieht.

Die Polizei hatte zunächst vermutet, das Feuer könnte durch die Explosion einer Gasflasche im Küchenbereich im unteren Geschoss des Clubs ausgelöst worden sein. Die Ursache sei aber noch unbekannt, zitierte «The Indian Express» später den Polizeichef von Goa. Ermittler schliessen demnach nicht aus, dass Funken von Feuerwerkskörpern den Brand verursacht haben könnten.

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich den Berichten zufolge etwa 100 Gäste im ersten Stock, wo eine Tanzfläche gewesen sei. Die Clubanlage, die sich auch als «Inselclub» präsentiert habe, stand demnach an einem Nebengewässer des Flusses Arpora. Für die Feuerwehr sei es schwierig gewesen, sich Zugang zum brennenden Club zu verschaffen. Die Löschfahrzeuge hätten etwa 400 Meter weiter weg geparkt werden müssen.

Meistgelesen

Gottschalk rockt in Rente – und flüchtet mitten aus seiner Show
Luzern-Coach Frick schlägt Alarm und stellt seinen Posten zur Verfügung
Görtlers Schiri-Boss-Schelte: «Dann können wir es lassen mit dem VAR»
Was sind «Christfluencer» – und wie gefährlich sind sie?
Schiri-Experte Klossner: «Das darf dem VAR nicht passieren»

Mehr aus dem Ressort

Grossbritannien. Berichte: Netanjahu traf Blair heimlich zu Gaza-Zukunft

GrossbritannienBerichte: Netanjahu traf Blair heimlich zu Gaza-Zukunft

Biologie. Rotmilane haben sich während Corona von Strassen ferngehalten

BiologieRotmilane haben sich während Corona von Strassen ferngehalten

Drogen. Umstrittenes Cannabisgesetz: Vorreiterrolle oder Vorpreschen

DrogenUmstrittenes Cannabisgesetz: Vorreiterrolle oder Vorpreschen