Die verkohlten Innenräume des Nachtclubs, der am frühen Sonntag in Arpora, Goa, in Brand geraten war. dpa

Ein Club in der indischen Touristenhochburg Goa hat in der Nacht gebrannt. Mindestens 25 Menschen kamen ums Leben – unter ihnen auch Touristen. Die Brandursache bleibt vorerst unklar.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem nächtlichen Brand in einem Nachtclub im indischen Goa starben 25 Menschen, mindestens sechs wurden verletzt.

Die Behörden untersuchen die Brandursache derzeit. Funken von Feuerwerkskörpern könnten den Brand verursacht haben.

Bei einem Brand in einem Nachtclub in der indischen Touristenhochburg Goa sind 25 Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Regierungschef des westlichen Bundesstaats, Pramod Sawant, auf X mit.

Er habe eine richterliche Untersuchung angeordnet, um die Brandursache zu ermitteln. Vor Journalisten sagte er, es werde auch untersucht werden müssen, ob Sicherheitsvorschriften missachtet worden seien.

Today is a very painful day for all of us in Goa. A major fire incident at Arpora has taken the lives of 23 people.



I am deeply grieved and offer my heartfelt condolences to all the bereaved families in this hour of unimaginable loss.



I visited the incident site and have… — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 6, 2025

Mindestens vier Opfer seien Touristen gewesen, berichtete die Zeitung «The Times of India» unter Berufung auf die Polizei. Bei den übrigen Opfern handelte es demnach sich wahrscheinlich um Beschäftigte des Clubs «Birch by Romeo Lane».

Nächtliches Unglück

Das Unglück in der Nacht zum Sonntag ereignete sich im Küstenort Arpora im Norden Goas, das wegen seiner Strände, seines lebendigen Nachtlebens und tropischen Klimas viele Touristen aus dem In- und Ausland anzieht.

Die Polizei hatte zunächst vermutet, das Feuer könnte durch die Explosion einer Gasflasche im Küchenbereich im unteren Geschoss des Clubs ausgelöst worden sein. Die Ursache sei aber noch unbekannt, zitierte «The Indian Express» später den Polizeichef von Goa. Ermittler schliessen demnach nicht aus, dass Funken von Feuerwerkskörpern den Brand verursacht haben könnten.

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich den Berichten zufolge etwa 100 Gäste im ersten Stock, wo eine Tanzfläche gewesen sei. Die Clubanlage, die sich auch als «Inselclub» präsentiert habe, stand demnach an einem Nebengewässer des Flusses Arpora. Für die Feuerwehr sei es schwierig gewesen, sich Zugang zum brennenden Club zu verschaffen. Die Löschfahrzeuge hätten etwa 400 Meter weiter weg geparkt werden müssen.