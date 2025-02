In Villingen-Schwenningen sind drei Tote gefunden worden. Google Maps

In einem Haus in Villingen-Schwenningen nördlich der Schweizer Grenze sind drei Personen tot aufgefunden worden. Die Hintergründe sind unklar.

Sven Ziegler

In einem Haus in Baden-Württemberg wurden laut Medienberichten drei Tote gefunden. Die Hintergründe für den Fund in Villingen-Schwenningen seien unklar, berichtete der «Schwarzwälder Bote» am Mittwoch. Demnach seien die Leichen am Dienstagabend gefunden worden.

Eine 45 Jahre alte Mutter soll nach ersten Ermittlungen zunächst ihre beiden Söhne und dann sich selbst getötet haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Vater seine Ehefrau und seine Söhne im Alter von 14 und 16 Jahren am Dienstagabend leblos in der Wohnung in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald gefunden. Alle hätten Stichverletzungen aufgewiesen.

Zur Anzahl der Toten und den Hintergründen sagte sie nichts. Für den weiteren Mittwoch wurde eine Pressemitteilung angekündigt.