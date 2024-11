Die «Sea Story» ist gesunken. X

Vor der Küste Ägyptens ist ein Boot mit zahlreichen Touristen gesunken, was eine grossangelegte Rettungsaktion ausgelöst hat. Mindestens 45 Personen werden vermisst, nachdem das Schiff im Roten Meer verschwand.

Ein dramatisches Bootsunglück hat sich vor der ägyptischen Küste ereignet, bei dem ein Boot mit zahlreichen Touristen an Bord gesunken ist. Die «Sea Story», die am 24. November von Porto Ghalib zu einem Tauchgang aufgebrochen war, sollte am 29. November in die Marina von Hurghada zurückkehren.

Doch am frühen Morgen des 25. November, gegen 5.30 Uhr Ortszeit, wurde ein Notruf von einem Besatzungsmitglied abgesetzt, bevor der Kontakt abbrach, wie lokale Medien berichten.

Die Behörden haben umgehend eine grossangelegte Rettungsaktion gestartet, um die 31 Touristen und 14 Besatzungsmitglieder zu finden, die sich an Bord befanden. Die Vermissten stammen aus verschiedenen Ländern, und es wird befürchtet, dass das Boot in der Region Sha’ab Sataya gesunken ist. Rettungsteams und ein Helikopter sind im Einsatz, um die Vermissten zu lokalisieren.

Die Suche konzentriert sich auf das Gebiet, in dem das Boot zuletzt geortet wurde, bevor es vom Radar verschwand. Die ägyptischen Behörden arbeiten laut eigenen Angaben eng mit internationalen Partnern zusammen, um die Rettungsbemühungen zu koordinieren und die Überlebenschancen der Vermissten zu erhöhen.