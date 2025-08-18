  1. Privatkunden
Diesel auf der Strasse 33 Autos an Massenkarambolage in Österreich beteiligt – Verletzte

Lea Oetiker

18.8.2025

Unfallursache war ausgetretener Diesel auf der Fahrbahn.
Unfallursache war ausgetretener Diesel auf der Fahrbahn.
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf

Ein massiver Dieselverlust eines Lkw führte am Sonntagabend auf der A2 bei Lassnitzhöhe in Österreich zu einer Massenkarambolage. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Lea Oetiker

18.08.2025, 09:15

18.08.2025, 09:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Österreich kam es am Sonntagabend zu einem Massencrash.
  • Mindestens 33 Autos waren in den Unfall verwickelt.
  • Mehrere Personen wurden dabei verletzt.
Mehr anzeigen

Am Sonntagabend kam es in Österreich auf der A2 bei Lassnitzhöhe in der Steiermark zu einer Massenkarambolage. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Nachdem ein Lkw auf der Fahrbahn Richtung Wien eine grosse Menge Diesel verloren hatte, rutschten zahlreiche Fahrzeuge auf der glatten Strasse ineinander. Insgesamt waren mindestens 33 Autos in Unfälle verwickelt, und es bildete sich ein kilometerlanger Stau, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Bei dem Unfall wurden 29 Menschen verletzt, darunter eine 18-Jährige schwer. Neun leicht verletzte Personen kamen zur Behandlung in umliegende Spitäler. 

An der Versorgung der Verletzten und den Bergungsarbeiten beteiligten sich 34 Rot-Kreuz-Mitarbeitende sowie 72 Feuerwehrleute. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt, die Stelle gesichert und die stark verschmutzte Fahrbahn aufwendig gereinigt werden.

