Archäologische Sensation: 3'500 Jahre alte Stadt in Peru entdeckt Überreste zeremonieller Tempel, Tonfiguren von Menschen und Tieren sowie über 3'000 Jahre alte Perlenketten: Die Entdeckung von Peñico eröffnet neue Einblicke in die frühen Kulturen der Anden. 08.07.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Archäologen haben in Peru eine 3500 Jahre alte Stadt namens Peñico erforscht, die vermutlich als Handelszentrum zwischen Küste, Anden und Amazonas diente.

Drohnenaufnahmen zeigen ein auf einer Anhöhe angelegtes Stadtzentrum mit Stein- und Lehmgebäuden.

Forscher sehen Peñico als direkte Fortsetzung der Caral-Zivilisation, die durch Klimawandel unterging. Mehr anzeigen

In der peruanischen Provinz Barranca wurden Überreste einer rund 3500 Jahre alten Stadt entdeckt. Diese wurde an einem Hang auf etwa 600 Metern über Meer errichtet und liegt in der Nähe von Caral, der ältesten bekannten Stadt des amerikanischen Kontinents.

Gegründet wurde Peñico zwischen 1800 und 1500 v. Chr., etwa zur selben Zeit wie frühe Hochkulturen in Ägypten, Indien oder China.

Die Stadt diente vermutlich als Handelszentrum. Besonders spannend: Dieser Ort entstand, nachdem Caral infolge von Klimaveränderungen verlassen wurde.

