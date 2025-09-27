37'000 Euro für Amok-Opfer – doch das Geld landete woanders

Amoklauf in Graz: Auch Hinweise auf Bomben-Pläne Graz, 11.06.2025: Ein 21-Jähriger erschiesst in seiner ehemaligen Schule in Graz neun Jugendliche und eine Lehrerin und nimmt sich danach selbst das Leben. Offenbar hatte der junge Österreich zuvor auch einen Bombenanschlag geplant: Die Polizei findet bei ihm eine nicht funktionsfähige Rohrbombe und Pläne für einen Anschlag, die offenbar aber verworfen wurden. Das Motiv des 21-Jährigen bleibt vorerst im Dunkeln. An seinem Wohnort wurden Abschiedsnachrichten gefunden, aus denen aber kein Hinweis auf den Auslöser der Tat hervorgeht, heisst es von der Polizei. Berichte, wonach Mobbing-Erfahrungen des 21-Jährigen eine Rolle spielen, wurden bislang nicht bestätigt. 12.06.2025

Sie gab sich mutmasslich als Angehörige von Amok-Opfern aus und sammelte damit über «GoFundMe» zehntausende Euro. Nun ist Sanela G. aufgeflogen – und sitzt in Haft.

Um glaubwürdig zu wirken, übergab sie einzelnen Familien kleinere Summen, behielt aber den Grossteil des Geldes.

Laut «Profil» und «Datum» legte sie sich zahlreiche falsche Identitäten zu und ist seit Jahren wegen Betrugsdelikten polizeibekannt.

Sie wurde in der Steiermark festgenommen, die Ermittlungen laufen. Mehr anzeigen

Am 10. Juni erschütterte ein Amoklauf am Grazer Gymnasium Dreierschützengasse ganz Österreich. Ein ehemaliger Schüler tötete neun Jugendliche und eine Lehrerin.

Die Anteilnahme war gross: In Graz fand eine Gedenkfeier mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen statt, Bundeskanzler Christian Stocker ordnete drei Tage Staatstrauer an. Im Netz drückten Tausende ihre Trauer aus – viele wollten aber mehr tun und begannen, Geld für die Familien der Opfer zu spenden.

Nur einen Tag später tauchte auf «GoFundMe» ein Aufruf auf: «Amoklauf Graz – Hilfe für uns Hinterbliebene». Innerhalb kürzester Zeit verbreitete sich der Link in sozialen Netzwerken, auch Medien berichteten. Unter den Unterstützern war sogar Daniel Kos, FPÖ-Bürgermeister von Leibnitz. Nach aussen wirkte die Initiative wie eine private Hilfsaktion betroffener Familien.

Sicherheitslücke im Bankensystem ausgenutzt

Tatsächlich kamen über 37'000 Euro zusammen, gespendet von mehr als 600 Menschen. Doch Recherchen der Magazine «Profil» und «Datum» zeigen: Hinter dem Konto stand offenbar nicht eine Opferfamilie, sondern Sanela G., 33 Jahre alt und wohnhaft in der Steiermark. Sie soll mehrere falsche Identitäten erfunden haben, um die Spendenaktion zu betreiben und zu bewerben.

Österreich trauert um die Toten des Amoklaufs von Graz Heinz-Peter Bader/AP/dpa

Verdächtige Hinweise fanden sich auf Facebook. Dort traten Profile mit Namen wie «Kerstin O.», «Li Sa» oder «Ela San» auf, die allesamt für die Aktion warben. Bei genauerem Hinschauen stellte sich laut beiden Magazinen heraus: Eine Hebamme «Kerstin O.» gab es am LKH Graz nie. Ein angeblicher Verwandter schrieb von einem Begräbnis, das an diesem Datum gar nicht stattfand. Und «Ela San» ist ein einfaches Anagramm des Vornamens von Sanela G.

Laut der Recherche nutzte Sanela G. eine Sicherheitslücke: Österreichische Banken prüfen beim Überweisen nicht, ob der Name des Kontoinhabers mit der IBAN übereinstimmt.

Sanela G. weist alle Vorwürfe zurück. «GoFundMe» erklärte bislang nicht, wie mit der Aktion umgegangen wird. Spenden sind auf der Plattform grundsätzlich ein Jahr lang abgesichert und könnten im Streitfall zurückgefordert werden.

Die Verdächtige ist polizeibekannt. Laut «Profil» und «Datum» wird ihr seit Jahren Betrug, schwerer Betrug, Urkundenfälschung und Einmietbetrug vorgeworfen. Nach Veröffentlichung der Recherchen leiteten die Behörden Ermittlungen ein. Ende September wurde Sanela G. schliesslich in der Steiermark festgenommen. Was mit den übrigen mehr als 35'000 Euro geschehen ist, bleibt bislang offen.