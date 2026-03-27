Frau kommt mit 4 Promille zum Vorstellungsgespräch – verurteilt

Die betrunkene Frau wurde nun vor Gericht verurteilt. IMAGO/ingimage

Sie wollte einen Job, bekam aber eine Anklage: Eine 45-Jährige erschien mit über 4 Promille zu einem Vorstellungsgespräch in einem Seniorenheim. Weil sie dorthin mit ihrem Auto gefahren war, wurde sie nun verurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 45-Jährige fuhr im deutschen Sachsen-Anhalt stark alkoholisiert mit ihrem Auto zum Vorstellungsgespräch.

Die Personalchefin verständigte daraufhin die Polizei, die einen Blutalkoholwert von 4 Promille feststellte.

Nachdem die Frau in erster Instanz vor Gericht freigesprochen wurde, verurteilte man sie nun zu einer Geldstrafe, den Führerschein muss sie ebenfalls abgeben. Mehr anzeigen

Wer sich auf einen Job bewirbt, sollte im Vorstellungsgespräch einen möglichst guten Eindruck hinterlassen. Betrunken zu sein hilft dabei eher weniger. Das musste auch eine Frau im deutschen Sachsen-Anhalt feststellen, die nicht nur die Stelle nicht bekam, sondern gleich eine Anklage an den Hals.

Mit gutem Grund: Stark alkoholisiert war sie zum Bewerbungsgespräch in einer Seniorenresidenz erschienen und dorthin zudem mit ihrem Auto gefahren, wie die «Bild»-Zeitung berichtet.

Die Personalchefin hatte die Alkoholfahne der 45-Jährigen demnach gleich bemerkt und - weil sie ihr bestätigte, mit ihrem Fiat selbst gefahren zu sein - die Polizei verständigt. Die Beamten massen per Atemalkoholtest unglaubliche 4,75 Promille, beim zweiten Test habe sogar das Gerät versagt, wie ein Polizist als Zeuge vor Gericht aussagte: "So etwas habe ich noch nicht erlebt“, zitiert ihn die «Bild».

Später seien im Blut der Angeklagten 4 Promille festgestellt worden. Dies setze «eine starke Alkoholgewöhnung voraus», hiess es der Zeitung zufolge im Gutachten des Rechtsmediziners. Die Schuldfähigkeit der Angeklagten sei «sicherlich erheblich eingeschränkt» gewesen: «Aber vom medizinischen Standpunkt sehe ich keine Aufhebung der Steuerungsfähigkeit»

Erst Freispruch, nun Verurteilung

Kurios: In der ersten Verhandlung war die Frau vor dem Amtsgericht Bitterfeld freigesprochen worden, weil man von Schuldunfähigkeit ausgegangen war. Die Staatsanwaltschaft legte jedoch Berufung ein – mit Erfolg. Das Landgericht Dessau-Rosslau verurteilte die Angeklagte nun wegen fahrlässiger Trunkenheit im Strassenverkehr. Die Vorsitzende Richterin erklärte laut «Bild»: «Zu Ihren Gunsten gehen wir von einem fahrlässigen Fall aus.»

Die Frau muss in 50 Tagessätzen 750 Euro Strafe bezahlen und ihren Führerschein abgeben. Frühestens nach sechs Monaten kann sie einen neuen beantragen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.