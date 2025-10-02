  1. Privatkunden
Trumps «Gelegenheit» 4 verblüffende Facetten des Shutdowns

Philipp Dahm

3.10.2025

Keine Einigung im Kongress – US-Behörden im Shutdown

Keine Einigung im Kongress – US-Behörden im Shutdown

STORY: In den USA ist nach dem Scheitern der Haushaltsverhandlungen im Kongress die Finanzierung zahlreicher Regierungsbehörden ausgesetzt. Der sogenannte «Shutdown» trat um Mitternacht Ortszeit an der US-Ostküste in Kraft.   Letzte Bemühungen zwischen den Republikanern von Präsident Donald Trump und den Demokraten um eine Übergangsfinanzierung waren erfolglos geblieben. Nun droht Hunderttausenden Bundesbediensteten der Zwangsurlaub. Eine Vielzahl von Dienstleistungen könnte unterbrochen werden, von der Finanzaufsicht über die Weltraumbehörde Nasa bis zur Müllabfuhr in den Nationalparks. Auch die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten dürfte sich verschieben. Noch während der Verhandlungen hatte US-Präsident Donald Trump die Demokraten im Kongress vor unumkehrbaren Folgen eines Shutdowns gewarnt. Unter anderem könnten viele Bundesbedienstete entlassen werden. «Wir können während des Shutdowns Dinge tun, die irreversibel sind, die schlecht für sie sind «,  sagte Trump vor Journalisten.  Es st der erste Shutdown in den USA seit sechs Jahren.  Zuverlässig aufrechterhalten wird jetzt nur noch, was systemrelevant ist oder zu den Pflichtaufgaben des Staates gehört – zum Beispiel die Sozialleistungen und die staatlichen Krankenversicherungsprogramme für Senioren und Menschen mit bestimmten Behinderungen. Auch der Grenzschutz, die Polizei und die Flugsicherung arbeiten weiter, ebenso die Bundesgerichte.

01.10.2025

Glück im Unglück – das ist im Shutdown wohl Donald Trumps Motto. Weil die Regierung nicht richtig arbeitet, werden ihm politische Peinlichkeiten erspart. Es sei eine «Gelegenheit», den Demokraten zu schaden – die ohnehin Schuld trügen. Und am Ballsaal wird auch weiter gewerkelt.

Philipp Dahm

03.10.2025, 00:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Shutdown lähmt die US-Politik – die Arbeiten am Neubau des 200 Millionen Dollar teuren Ballsaals im Weissen Haus gehen weiter. Das ruft Troll und Gouverneur Gavin Newsom auf den Plan.
  • Trump geht dank des Shutdowns Unannehmlichkeiten aus dem Weg: Es geht um die Epstein-Akten und Zahlen des Statistikamtes.
  • Trump lobt den Shutdown als «Gelegenheit für Republikaner» und suggeriert, dem politischen Gegner müsse geschadet werden. So sehen erste entsprechende Massnahmen der Regierung aus.
  • Wer hat Schuld? Diese Botschaft wiederholen die Republikaner.
Mehr anzeigen

Jahr für Jahr führen sie auf der grossen politischen Bühne in Washington das Shutdown-Drama auf. Hier vier Punkte dazu, die du vielleicht noch nicht kanntest.

Arbeiten am Ballsaal gehen weiter

Die US-Regierung mag wegen des Shutdowns herunterfahren – die Arbeiten am neuen Ballsaal des Weissen Hauses gehen weiter.

Das hat sich der US-Sender «ABC News» von der Trump-Administration bestätigen lassen: Weil der Umbau privat finanziert werde, könne er fortgesetzt werden.

Der Ballsaal soll über 8300 Quadratmeter gross werden und 200 Millionen Dollar verschlingen. Die Sache liegt Trump am Herzen: «People» will aus seinem Umfeld erfahren haben, dass der Präsident und die First Lady «Mar-a-Lago nach Washington bringen» wollten.  

So schön wird der geplante Ballsaal des Weissen Hauses.
So schön wird der geplante Ballsaal des Weissen Hauses.
The White House

Für das Team von Gavin Newsom ist das ein gefundenes Fressen: «Keine Gesundheitsversorgung für euch, aber ein Ballsaal für die Königin», heisst es auf X. Dazu ein KI-Bild von Trump als Marie Antoinette, die in Frankreich einst im Luxus schwelgt, während das Volk hungert.

Trump vermeidet Unannehmlichkeiten

«Kein Wunder, dass Trump beim Shutdown so gelassen ist: Er verzögert die Herausgabe der Epstein-Akten», kommentiert «USA Today».

Der Hintergrund: Mike Johnson will als Sprecher des Repräsentantenhauses eine Demokratin nicht vereidigen, die als 218. Abgeordnete eine Petition für die Publikation der Dokumente über den berüchtigten Pädophilen unterzeichnen will. Die Petition wäre damit bindend.

Adelita Grijalva hat bei einer Nachwahl am 23. September einen Bezirk im Bundesstaat Arizona gewonnen – mit knapp 69 Prozent der Stimmen. Sie habe sich bis zum 30. September darum bemüht, den Amtseid ablegen zu können. Johnson habe sie bis zum Shutdown ignoriert, so der Vorwurf.

Day 2 in D.C. and #AZ07 is still left without a vote and voice here in Washington.

[image or embed]

— Adelita for Congress (@adelitaforcongress.bsky.social) 30. September 2025 um 23:54

«The Daily Beast» hält weiter fest, dass der Shutdown gerade noch rechtzeitig gekommen ist, um die Publikation der Arbeitsmarktzahlen vom September zu verhindern, die am 3. Oktober bekanntgegeben werden sollten.

Weil die zuletzt nach unten korrigiert worden waren, wurde die Verantwortliche vom Weissen Haus gefeuert. Neben den Job-Zahlen wird etwa auch der Anstieg von Konsumentenpreise nicht mehr ausgewiesen. «Blindflug bei dichtem Nebel ist ein gefährliches Unterfangen», warnt ob der fehlenden Daten Ökonom Gregory Daco in der «New York Times».

Der Shutdown als «Gelegenheit»

Donald Trump bezeichnet den Shutdown frank und frei als eine «Gelegenheit, mit Totholz, Müll und Betrug aufzuräumen»: «Milliarden von Dollar können gespart werden», schreibt der 79-Jährige auf Truth Social.

Wie das geht, macht das Office of Management and Budget (OMB) deutlich, das Russell Vought untersteht. Der 49-Jährige hat eine grosse Rolle in der rechten Denkfabrik Heritage Foundation und dem Project 2025 gespielt.

Trump kündigt Rache an. US-Demokraten erzwingen Stillstand – ist die Opposition zurück?

Trump kündigt Rache anUS-Demokraten erzwingen Stillstand – ist die Opposition zurück?

Der Ultrakonservative gibt am Tag des Shutdowns via X bekannt, dass 8 Milliarden Dollar bei Energieprojekten eingezogen wurden, die er dem ‹Green New Scam› zuordnet. Dieser scheinbare Umweltbetrug betreffe 16 Staaten. Gemein ist ihnen, dass sie alle im November 2024 gegen Trump gestimmt haben.

«Dies scheint ein weiterer kleinlicher Vergeltungsschlag gegen Staaten und Senatoren zu sein, die Trump als seine Feinde betrachtet», kommentiert «The New Republic». Zuvor habe Vought Infrastrukturhilfen für New York in Höhe von 18 Milliarden Dollar eingefroren. Bei den dortigen Projekten gebe es «verfassungswidrige DEI-Regeln», hiess es zur Begründung.

Wer hat Schuld? Die Botschaft der Republikaner

Die Demokraten kämpfen nach eigener Aussage darum, dass Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Krankenversicherung nicht verlieren, die wegen Einschnitten durch das sogenannte Big Beautiful Bill stark steigen dürfte.

Die Republikaner sagen, die Demokraten würden die Regierung ausbremsen, weil sie erreichen wollte, dass Steuergelder für die Behandlung von illegal Eingewanderten ausgegeben wird.

Das hat die Regierung den Bundesbediensteten auch so mitgeteilt: Der politische Gegner sei alleine schuld daran, dass rund 750'000 Personen vorübergehend nicht mehr arbeiten können – und kein Geld bekommen.

Vance on the government shutdown: 'People are going to suffer because of the shutdown' (Trump and Vance are in charge of the government)

[image or embed]

— FactPost (@factpostnews.bsky.social) 1. Oktober 2025 um 14:54

«Leider blockieren die Demokraten im US-Senat aufgrund von Forderungen, die nichts mit der Politik zu tun haben, diesen Fortsetzungsbeschluss», zitiert «The Hill» aus einer Mail an die Angestellten, die kurz vor dem Shutdown rausgegangen sei: Dass offizielle Kanäle für politische Aussagen genutzt würden, sei bedenklich.

Q: GDP growth fell by about half a percentage point during the last govt shutdown during Trump's first term. Are you expecting a similar type of impact on GDP growth? LEAVITT: It's dependent upon how long this shutdown continues

[image or embed]

— Aaron Rupar (@atrupar.com) 1. Oktober 2025 um 19:52

Die These der Republikaner lässt sich aber nicht halten – mehr dazu hier und hier. Mike Johnson geht dennoch auf eine Ochsentour: Er spricht am 1. Oktober bei CNBC, CNN«NewsMax» und «Fox News» – und das gleich mehrfach.

Wie die Botschaft der Republikaner lautet, zeigt Johnsons Gespräch mit «ABC News» sehr anschaulich:

