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Reanimation erfolglos 41-Jährige stirbt bei Hurricane-Festival nach medizinischem Notfall

Noemi Hüsser

22.6.2026

Das Hurricane zählt zu den grössten Festivals in Deutschland. (Symbolbild)
Das Hurricane zählt zu den grössten Festivals in Deutschland. (Symbolbild)
Markus Hibbeler/dpa

Auf dem Gelände des Hurricane-Festivals ist eine 41-jährige Besucherin nach einem medizinischen Notfall gestorben. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nach Angaben der Polizei nicht.

Agence France-Presse

22.06.2026, 10:29

Auf dem Gelände des Hurricane-Festivals im niedersächsischen Scheessel in Deutschland ist eine 41-jährige Frau aufgrund eines medizinischen Notfalls gestorben. Die Festivalbesucherin musste während eines Rettungseinsatzes reanimiert werden, was jedoch erfolglos verlief, wie die Polizei in Rotenburg am späten Sonntag mitteilte.

Die Frau starb noch vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen litt die 41-Jährige mutmasslich an Vorerkrankungen.

Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Zusammenhang mit dem Festival ergaben sich laut Polizei nicht. Notfallseelsorger betreuten die Begleitungen der 41-Jährigen, die gemeinsam mit ihr im barrierefreien Campingbereich untergebracht waren. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauerten an.

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