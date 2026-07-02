Ein Polizeieinsatz im deutschen Remscheid hat ein tödliches Ende genommen. Ein 42-jähriger Mann wurde von einem Beamten erschossen. Zuvor soll er zwei Mädchen mit Pfefferspray bedroht haben.

Darum geht's In Remscheid (D) ist ein 42-jähriger Mann bei einem Polizeieinsatz durch einen Schuss eines Beamten tödlich verletzt worden.

Zuvor soll der Mann zwei Mädchen mit Pfefferspray bedroht, das Spray gegen Polizisten eingesetzt und nach einer Flucht erneut die Einsatzkräfte angegriffen haben.

Nachdem ein Taser den Mann verfehlte und er laut Behörden Werkzeug auf die Beamten geworfen hatte, gab ein Polizist einen Schuss ab.

Ein 42-jähriger Mann ist bei einem Polizeieinsatz im nordrhein-westfälischen Remscheid in Deutschland erschossen worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann noch am Einsatzort, wie die Behörden mitteilen.

Der Mann soll zuvor zwei Mädchen mit Pfefferspray bedroht und das Spray anschliessend in Richtung der Beamten gesprüht haben, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Polizei Hagen hiess.

Danach soll er davongelaufen sein. Den Angaben nach haben die Polizisten den Mann wenig später erneut angetroffen und einen Taser gegen ihn eingesetzt. Dieser verfehlte demnach aber den 42-Jährigen. Danach soll der Mann Werkzeug nach den Einsatzkräften geworfen haben. Daraufhin schoss ein Beamter auf den 42-Jährigen, hiess es weiter. Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen übernommen.