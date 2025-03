Touristen-U-Boot verunglückt – mehrere Tote

Vor der Küste von Hurghada ist ein Touristen-U-Boot mit 44 Personen an Bord gesunken, wobei mindestens sechs Menschen ums Leben kamen und neun verletzt wurden.

Das Ereignis erinnert an frühere tödliche Zwischenfälle mit Touristenbooten in Ägypten, zuletzt 2023 bei Marsa Alam und 2012 in Hurghada.