Massenprozess in El Salvador: 486 angebliche Gangmitglieder vor Gericht – Menschenrechtler üben Kritik Präsident Bukele lässt sich für sein hartes Vorgehen gegen die extrem hohe Kriminalität feiern. Angesichts zehntausender Verhafteter greift die Justiz zu Sammelprozessen. Experten fürchten, dass dabei einzelne Angeklagte unter die Räder geraten. 22.04.2026

Präsident Bukele lässt sich für sein hartes Vorgehen gegen die hohe Kriminalität feiern. Angesichts zehntausender Verhafteter greift die Justiz zu Sammelprozessen. Experten befürchten, dass auch Unschuldige verurteilt werden könnten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem am Montag eröffneten Massenprozess in El Salvador stehen 486 Angeklagte vor Gericht.

Sie sollen zwischen 2012 und 2022 mehr als 47'000 Verbrechen begangen haben.

Menschenrechtsexperten befürchten, unschuldige Personen könnten verurteilt werden. Mehr anzeigen

Menschenrechtler kritisieren einen Massenprozess in El Salvador gegen knapp 500 mutmassliche Mitglieder der Verbrecherbande MS-13. Solche Verfahren «werfen ernste Fragen über die Einhaltung der Garantien für ein ordnungsgemässes Verfahren auf», sagte die Zentralamerika-Expertin Irene Cuéllar von Amnesty International am Dienstag (Ortszeit). Gerechtigkeit bestehe nicht nur darin, die Verantwortlichen zu bestrafen. «Es geht auch darum, unschuldige Menschen davor zu schützen, zu Unrecht beschuldigt oder verurteilt zu werden», sagte sie.

Der stellvertretende Direktor für Nord- und Südamerika bei Human Rights Watch, Juan Pappier, sagte der Nachrichtenagentur AP: «Diese Massenprozesse lassen grundlegende Garantien für ein ordnungsgemässes Verfahren vermissen und erhöhen damit das Risiko, dass unschuldige Menschen verurteilt werden.»

Mordrate seit 2019 drastisch gesunken

El Salvador hatte einst eine der höchsten Mordraten der Welt, mit 103 Tötungen pro 100'000 Einwohner im Jahr 2015. Seit dem Amtsantritt von Präsident Nayib Bukele im Jahr 2019 ist diese Zahl laut Regierungsstatistiken drastisch gesunken. Menschenrechtsgruppen kritisieren jedoch, Bukeles Vorgehen gefährde ordentliche Gerichtsverfahren.

In dem am Montag eröffneten Prozess stehen 486 Angeklagte vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Mitgliedschaft in der MS-13 vor, die nach Angaben der salvadorianischen Regierung zwischen 2012 und 2022 mehr als 47'000 Verbrechen in Auftrag gegeben haben soll. Zu den Anklagepunkten gehören Frauenmorde und das Verschwindenlassen von Menschen.

Haftstrafen von bis zu 245 Jahren

Von den Angeklagten werden 413 in einem Hochsicherheitsgefängnis festgehalten, das zu einem Symbol der umstrittenen Sicherheitspolitik Bukeles geworden ist. Viele verfolgen das Verfahren praktisch vom Gefängnis aus. Weitere 73 mutmassliche Bandenmitglieder werden nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Abwesenheit angeklagt.

Bukele hatte vor gut vier Jahren Grundrechte ausser Kraft gesetzt, darunter das Recht auf einen Rechtsbeistand. Seither haben die Behörden nach eigenen Angaben 91'300 Personen verhaftet, die angeblich Banden angehören oder mit ihnen in Verbindung stehen. Mindestens 500 Menschen sind in staatlichem Gewahrsam gestorben. In einem ersten Sammelprozess wurden vor gut einem Jahr 52 Mitglieder der Bande Barrio 18 zu Haftstrafen von bis zu 245 Jahren verurteilt.

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