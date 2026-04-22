  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Massenprozess in El Salvador 486 angebliche Gangmitglieder sitzen gleichzeitig vor Gericht

dpa

22.4.2026 - 17:44

Massenprozess in El Salvador: 486 angebliche Gangmitglieder vor Gericht – Menschenrechtler üben Kritik

Massenprozess in El Salvador: 486 angebliche Gangmitglieder vor Gericht – Menschenrechtler üben Kritik

Präsident Bukele lässt sich für sein hartes Vorgehen gegen die extrem hohe Kriminalität feiern. Angesichts zehntausender Verhafteter greift die Justiz zu Sammelprozessen. Experten fürchten, dass dabei einzelne Angeklagte unter die Räder geraten.

22.04.2026

Präsident Bukele lässt sich für sein hartes Vorgehen gegen die hohe Kriminalität feiern. Angesichts zehntausender Verhafteter greift die Justiz zu Sammelprozessen. Experten befürchten, dass auch Unschuldige verurteilt werden könnten.

,

DPA, Fabienne Berner

22.04.2026, 17:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einem am Montag eröffneten Massenprozess in El Salvador stehen 486 Angeklagte vor Gericht.
  • Sie sollen zwischen 2012 und 2022 mehr als 47'000 Verbrechen begangen haben.
  • Menschenrechtsexperten befürchten, unschuldige Personen könnten verurteilt werden.
Mehr anzeigen

Menschenrechtler kritisieren einen Massenprozess in El Salvador gegen knapp 500 mutmassliche Mitglieder der Verbrecherbande MS-13. Solche Verfahren «werfen ernste Fragen über die Einhaltung der Garantien für ein ordnungsgemässes Verfahren auf», sagte die Zentralamerika-Expertin Irene Cuéllar von Amnesty International am Dienstag (Ortszeit). Gerechtigkeit bestehe nicht nur darin, die Verantwortlichen zu bestrafen. «Es geht auch darum, unschuldige Menschen davor zu schützen, zu Unrecht beschuldigt oder verurteilt zu werden», sagte sie.

Der stellvertretende Direktor für Nord- und Südamerika bei Human Rights Watch, Juan Pappier, sagte der Nachrichtenagentur AP: «Diese Massenprozesse lassen grundlegende Garantien für ein ordnungsgemässes Verfahren vermissen und erhöhen damit das Risiko, dass unschuldige Menschen verurteilt werden.»

Mordrate seit 2019 drastisch gesunken

El Salvador hatte einst eine der höchsten Mordraten der Welt, mit 103 Tötungen pro 100'000 Einwohner im Jahr 2015. Seit dem Amtsantritt von Präsident Nayib Bukele im Jahr 2019 ist diese Zahl laut Regierungsstatistiken drastisch gesunken. Menschenrechtsgruppen kritisieren jedoch, Bukeles Vorgehen gefährde ordentliche Gerichtsverfahren.

In dem am Montag eröffneten Prozess stehen 486 Angeklagte vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Mitgliedschaft in der MS-13 vor, die nach Angaben der salvadorianischen Regierung zwischen 2012 und 2022 mehr als 47'000 Verbrechen in Auftrag gegeben haben soll. Zu den Anklagepunkten gehören Frauenmorde und das Verschwindenlassen von Menschen.

Haftstrafen von bis zu 245 Jahren

Von den Angeklagten werden 413 in einem Hochsicherheitsgefängnis festgehalten, das zu einem Symbol der umstrittenen Sicherheitspolitik Bukeles geworden ist. Viele verfolgen das Verfahren praktisch vom Gefängnis aus. Weitere 73 mutmassliche Bandenmitglieder werden nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Abwesenheit angeklagt.

Bukele hatte vor gut vier Jahren Grundrechte ausser Kraft gesetzt, darunter das Recht auf einen Rechtsbeistand. Seither haben die Behörden nach eigenen Angaben 91'300 Personen verhaftet, die angeblich Banden angehören oder mit ihnen in Verbindung stehen. Mindestens 500 Menschen sind in staatlichem Gewahrsam gestorben. In einem ersten Sammelprozess wurden vor gut einem Jahr 52 Mitglieder der Bande Barrio 18 zu Haftstrafen von bis zu 245 Jahren verurteilt.

Mehr aus dem Ressort

Kampf gegen Drogen: Peruanische Polizei jagt als Spiderman Verbrecher

Kampf gegen Drogen: Peruanische Polizei jagt als Spiderman Verbrecher

Von wegen «Trick or Treat»: In Lima hat Spiderman an Halloween nicht nach Süssigkeiten gesucht – sondern nach Drogen! Ein als Superheld verkleideter Polizist sorgte für den wohl spektakulärsten Einsatz des Abends.

03.11.2025

Meistgelesen

Jetzt brechen die Nati-Stars ihr Schweigen zum Fischer-Rauswurf
Video: Wal gibt Laute von sich +++ Rettungsversuch gescheitert − Wie geht es jetzt weiter?
Ikea-Kassiererin liess Familie und Freunde jahrelang gratis einkaufen
Wie der hohe Goldpreis die SNB rettet – und warum er wohl weiter steigt
Schüsse auf A1 – BMW-Diebe crashen nach Hochrisiko-Flucht

Videos aus dem Ressort

Polizeieinsatz in Rio de Janeiro: 200 Touristen sitzen wegen Schiesserei auf Berg fest

Polizeieinsatz in Rio de Janeiro: 200 Touristen sitzen wegen Schiesserei auf Berg fest

Mehrere Stunden müssen Touristen auf einem beliebten Aussichtspunkt bei Rio de Janeiro ausharren. In der Favela unterhalb des Hügels lieferte sich die Polizei ein Feuergefecht mit einer kriminellen Bande.

22.04.2026

Virale Roboter im Video: Einer jagt Wildschweine und der andere Usain Bolt

Virale Roboter im Video: Einer jagt Wildschweine und der andere Usain Bolt

Chinesische Maschinen sind im Vormarsch. Der humanoide Roboter Edward Warchocki aus Polen ist Influencer und geht mit einem Wildschwein-Video viral. Währenddessen sprintet sein Bruder 100-Meter in Rekordzeit.

16.04.2026

Generalprobe für die Reise nach Mekka – In diesem Trainingszentrum bereiten sich Pilger auf die Hadsch vor

Generalprobe für die Reise nach Mekka – In diesem Trainingszentrum bereiten sich Pilger auf die Hadsch vor

Für Millionen Muslime beginnt Anfang Juni die wichtigste Reise ihres Lebens: die Hadsch nach Mekka. In Indonesien bereiten sich Pilger in speziellen Trainingszentren darauf vor – oft nach jahrzehntelanger Wartezeit.

16.04.2026

Polizeieinsatz in Rio de Janeiro: 200 Touristen sitzen wegen Schiesserei auf Berg fest

Polizeieinsatz in Rio de Janeiro: 200 Touristen sitzen wegen Schiesserei auf Berg fest

Virale Roboter im Video: Einer jagt Wildschweine und der andere Usain Bolt

Virale Roboter im Video: Einer jagt Wildschweine und der andere Usain Bolt

Generalprobe für die Reise nach Mekka – In diesem Trainingszentrum bereiten sich Pilger auf die Hadsch vor

Generalprobe für die Reise nach Mekka – In diesem Trainingszentrum bereiten sich Pilger auf die Hadsch vor

Mehr Videos