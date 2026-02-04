5 Epstein-Häppchen, die dir auf den Magen schlagen

Jeffery Epstein auf einem undatierten Foto. Bild: US-Justizministerium

Mal ist zu viel geschwärzt – und mal vergisst das Justizministerium, Nacktfotos von Opfern unkenntlich zu machen: Es ist nicht das einzige Unappetitliche, das im Kontext der Akten über Jeffrey Epstein ans Tageslicht kommt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Musk mailt Epstein – am Weihnachtsmorgen – so nach dem Motto: Vergiss Kinder und Bescherung, ich brauche Party.

Trump hat sich angeblich noch 2015 mit Epstein getroffen – dabei will der Präsident 2007 mit dem Pädophilen gebrochen haben.

Die Justiz hat nicht vor, zu ermitteln – vor allem nicht gegen Donald Trump. Weil das Narrativ falsch ist, erklärt der Vize-Justizminister.

Die Clintons: Umgekehrt funktioniert der Druck – und auch gegen «viele andere Leute und Institutionen» führt Trump das einst unabhängige Justizministerium ins Feld.

Musk mailt Epstein – am Weihnachtsmorgen

Elon Musk hat 2012 offenbar einen Besuch auf Jeffrey Epsteins Insel geplant. Der verurteilte Pädophile schreibt am Heiligabend, der Milliardär könne nur für einen Tag kommen oder länger bleiben – er werde einen Helikopter schicken, der ihn auf Saint-Barthélemy abholen werde.

Daraufhin antwortet Musk am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages, an dem im englischsprachigen Raum traditionell die Bescherung stattfindet. «Hast du irgendwelche Partys geplant? Ich habe dieses Jahr bis an den Rand des Wahnsinns gearbeitet.»

Musks Mail vom Weihnachtsmorgen 2012. US-Justizministerium

«Und deshalb will ich mit dir wirklich auf die Partymeile in Saint-Barthélemy oder anderswo, sobald meine Kinder nach Weihnachten nach Hause fahren. Danke für die Einladung, aber ein friedlicher Inselbesuch ist das Gegenteil dessen, was ich brauche.»

«Verstehe», antwortet Epstein, «ich sehe dich auf St. Barth.» Aber auch: «Das Verhältnis auf meiner Insel könnte [Musks damalige Frau] Talulah missfallen.» Welches Verhältnis gemeint ist, muss man sich denken.

Trump hat sich angeblich noch 2015 mit Epstein getroffen

Donald Trump erklärt, er habe 2007 mit Jeffrey Epstein gebrochen, der ein Jahr später wegen Sex mit Minderjährigen verurteilt worden ist. Allerdings behauptet eine Quelle des FBI, mit der zwei Agenten 2017 gesprochen haben, dass der New Yorker sich noch im Frühling 2015 mit Epstein zum Zmittag getroffen habe.

Trump und Epstein 1992 auf einer Party. Bild: NBC News

Weiter sagt diese Quelle, Epstein sei der Vermögensverwalter des russischen Präsidenten Wladimir Putin und von Simbabwes Diktator Robert Mugabe gewesen. «Epstein hat [belastendes Material] über Leute», heisst es weiter. Sein Geld verdiene der Mann durch Gebühren, die er für das Verstecken von Geld verlange.

Geheimes FBI-Memo zum Treffen mit einem Informamten vom 13. Dezember 2017. US-Justizministerium

Aber: Durch diese Aussage, die nicht vom FBI überprüft worden ist, wird nichts bewiesen. Es wäre allenfalls ein Anhaltspunkt, sofern es weitere Ermittlungen geben würde. Das führt zum nächsten Punkt.

Die Justiz hat nicht vor, zu ermitteln

Mit der Veröffentlichung der jüngsten Epstein-Files kündigt der stellvertretende Justizminister an, keine weiteren Daten freizugeben. Dabei wird offenbar immer noch die Hälfte aller Dokumente von seiner Behörde zurückgehalten.

Gleichzeitig weigert sich Todd Blanche öffentlich, im Fall Epstein in irgendeine Richtung tätig zu werden. Der Vize-Minister, bis vor zwei Jahren noch Trumps persönlicher Anwalt, antwortet bei CNN auf die Frage, warum das FBI den Anschuldigungen gegen Trump nicht nachgegangen sei: «Es geht nicht um Präsident Trump. Es geht um eine Masse von Leuten, viele, viele Leute, die ‹in den Epstein-Akten› sind.»

«Ich mag nicht, dass das Donald J Trump zugeschoben wird, weil das ein Narrativ verbreitet, das völlig falsch ist.» Todd Blanche bei CNN Vize-Justizminister und Trumps Ex-Anwalt

Es gebe «Hunderte» solcher Hinweise, die teilweise anonym abgegeben würden, so Blanche. Das scheint allerdings bei den Trump-Behauptungen nicht zuzutreffen, wie die Schwärzungen suggerieren. Weiter sagt der Vize-Justizminister, vieles sei auch nicht glaubwürdig. «Und das alles ist Teil dieser Epstein-Akten», fasst Blanche zusammen.

Liste mit Trump-Vorwürfen vom August 2025. US-Justizministerium

CNN-Moderatorin Dana Bash hakt nach: Warum hat das FBI noch im August 2025 eine Liste mit den Anschuldigungen gegen Trump verfasst, als der schon Präsident war? Hat sich die Behörde diese Aussagen angesehen? «Ja, natürlich aber die Frage ist nicht fair: In der Liste steht nicht nur Präsident Trump, dort stehen alle möglichen Leute.»

Blanche: "I don't appreciate it being directed towards Donald J Trump, because that pushes a narrative that is completely false. There are all kinds of people that are mentioned in the 'Epstein files' that we had to look at and run down." pic.twitter.com/RrCmiJEKzb — Aaron Rupar (@atrupar) February 1, 2026

Blanche sagt auch das: «Es gibt eine Menge Korrespondenz. Es gibt eine Menge E-Mails. Es gibt eine Menge Fotos. Es gibt eine Menge schrecklicher Fotos, die von Herrn Epstein oder Leuten aus seinem Umfeld gemacht worden zu sein scheinen. Aber das erlaubt uns nicht unbedingt, jemanden strafrechtlich zu verfolgen.»

Die Clintons: Andersherum funktioniert der Druck

Vielleicht kommt es darauf an, wer das Ministerium um Nachforschungen im Fall Epstein bittet: Am 14. November schreibt Trump, er werde die Justizministerin und «unsere grossartigen Patrioten vom FBI» bitten, «Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan Chase und viele andere Leute und Institutionen» mit Blick auf Epstein zu überprüfen.

Diesen öffentlichen Truth-Social-Post beantwortet Pam Bondi auf X. Sie habe alles in die Wege geleitet: «Wie in allen anderen Angelegenheiten auch, wird das Ministerium diese Angelegenheit mit Dringlichkeit und Integrität verfolgen, um dem amerikanischen Volk Antworten zu liefern.»

Thank you, Mr. President. SDNY U.S. Attorney Jay Clayton is one of the most capable and trusted prosecutors in the country, and I’ve asked him to take the lead. As with all matters, the Department will pursue this with urgency and integrity to deliver answers to the American… pic.twitter.com/5zlybVu44U — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) November 14, 2025

Auf Ex-Präsident Bill Clinton wird auch ein politischer Druck aufgebaut, in der Causa auszusagen – im Gegensatz zum amtierenden Amtsinhaber. Der 79-Jährige und seine Ehefrau Hillary standen kurz davor, wegen Missachtung des Repräsentantenhauses bestraft zu werden, weil sie ihre Aussage vor einem Komitee geschwänzt hatten.

Ursprünglich sollte der Senat am Mittwoch über die Clinton-Strafe abstimmen, wobei sich einige Demokraten den Republikanern anschliessen wollten. Im Sinne der Transparenz wollten sie die Parteikollegen Bill und Hillary Clinton in die Pflicht nehmen.

Doch das Duo flieht nun nach vorn: Die beiden «kapitulieren vor der Epstein-Untersuchung des Repräsentantenhauses und erklären sich bereit, auszusagen», meldet die «New York Times».

Nacktfotos von Opfern veröffentlicht

Das US-Justizministerium hat nach eigenen Angaben Tausende Dokumente und Medien aus den veröffentlichten Epstein-Akten zurückgezogen, nachdem sich Anwälte von fast 100 mutmasslichen Opfern bei einem Gericht in New York gemeldet haben.

Unzureichende Schwärzungen und lückenhafte Anonymisierungen hätten das Leben ihrer Mandanten «auf den Kopf gestellt». Sie warfen dem Ministerium schwere Versäumnisse vor und forderten das Gericht auf, umgehend einzugreifen.

NEW: Epstein survivors attorneys ask judge to order Justice Dept to immediately take down Epstein files materials "There's no conceivable degree of institutional incompetence sufficient to explain the scale, consistency & persistence of the failures" storage.courtlistener.com/recap/gov.us...



[image or embed] — Scott MacFarlane (@macfarlanenews.bsky.social) 2. Februar 2026 um 21:58

Es gebe keinen Grad an institutioneller Inkompetenz, der geeignet sei, als Erklärung für das Ausmass des Versagens herzuhalten, schrieben die Anwälte Brittany Henderson und Brad Edwards laut Nachrichtenagentur AP. Die einzige Aufgabe, die gerichtlich angeordnet und vom Ministerium immer wieder betont worden sei, sei zudem einfach gewesen: die Namen bekannter Opfer vor der Veröffentlichung zu schwärzen.

Sie sprachen von Tausenden Fällen, in denen die Regierung Namen und andere personenbezogene Daten nicht ausreichend unkenntlich gemacht habe. Acht Frauen fügten dem Schreiben an Richter Richard M. Berman eigene Stellungnahmen hinzu.

Epstein Files Release Exposes Names of at Least 43 Victims, WSJ Review Finds Justice Department failed to redact dozens of Epstein victims’ names, including more than two dozen who were minors www.wsj.com/us-news/law/...



[image or embed] — Timothy McBride (@mcbridetd.bsky.social) 2. Februar 2026 um 02:52

Eine schrieb, die Veröffentlichung der Akten sei «lebensbedrohlich». Eine andere erklärte, sie habe Todesdrohungen erhalten, nachdem 51 Einträge ihre privaten Bankdaten enthalten hätten. Sie habe daraufhin versucht, Kreditkarten und Konten zu sperren. Berman beraumte für den heutigen Mittwoch eine Konferenz an.

Die vom Justizministerium veröffentlichten Akten enthielten unter anderem Nacktbilder, auf denen die Gesichter mutmasslicher Opfer zu erkennen sind, Namen, E-Mail-Adressen und andere Informationen, mit denen sie persönlich identifiziert werden können, die nicht oder nicht vollständig unkenntlich gemacht wurden. Das Ministerium sprach von einem «technischen oder menschlichen Fehler».

Mit Material von AP.

