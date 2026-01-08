5 Hollywood-Stars, die ihrer Wut über Minneapolis Luft machen

Die Wut auf sie ist gross: Bundesagenten am 8. Januar in Minneapolis, Minnesota. KEYSTONE

Die tödlichen Schüsse von Minneapolis erschüttern die USA. Nicht nur die dortigen Bürger, sondern Menschen im ganzen Land nehmen Anteil – und kritisieren die ICE-Behörde scharf. Das gilt auch für diese fünf Hollywood-Grössen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen ICE-Agenten haben am 8. Januar in Minneapolis, Minnesota, die 37-jährige Renee Gold erschossen.

Amanda Seyfried, Eva Longoria, Cynthia Nixon, Mark Ruffalo und Simu Liu kritisieren die US-Behörden scharf. Mehr anzeigen

In den USA brodelt es: Der tragische Vorfall in Minnesotas Hauptstadt Minneapolis macht auch deshalb so viele wütend, weil die Regierung den Vorfall anscheinend vertuschen will.

Was auch immer nun passiert: Für Renee Gold kommt jede Hilfe zu spät. Die 37-Jährige stirbt in ihrem Auto.

Dieser sinnlose Tod beschäftigt nicht nur die breite Masse, sondern auch Prominente: Hier fünf Hollywoodstars, die uns an ihren Gedanken teilhaben lassen.

Amanda Seyfried

Serien- und Kinostar Amanda Seyfried postet in ihrer Instagram-Story das Video des Bürgermeisters von Minneapolis, in dem Jacob Frey ICE zuruft: «Verschwindet zur Hölle aus Minneapolis. Wir wollen euch hier nicht.»

Amanda Seyfried Mitte Dezember in Los Angeles. Mitte Dezember in Los Ageles.

Die Behörde würde nicht für Sicherheit sorgen, sondern das Gegenteil erreichen. «Leuten wird wehgetan», sagt Frey. «Jetzt ist jemand tot. Das ist eure Schuld.» Weiter postet die 40-Jährige ein Zitat aus George Orwells Dystopie «1984»: «Die Partei sagte dir, dass du die Beweise deiner Augen und Ohren ablehnen sollst. Es war ihr letzter, wichtigster Befehl.»

Screenshot: Instagram/mingey

Eva Longoria

«Desperate Housewives»-Star Eva Longoria, die heute vor allem als Investorin erfolgreich Geld verdient, äussert sich in ihrer Instagram-Story klar: Sie repostet dort nicht weniger als neun Einträge zum Thema.

Eva Longoria bei einer Filmpremiere in London im Oktober 2025. KEYSTONE

Bei den Beiträgen handelt es sich um bitterböse Kommentare zum Verhalten der ICE-Agenten, einen Blick auf den aktuellen Protest in Minneapolis und Äusserungen der Polizei und des Bürgermeisters, die Tacheles über den ICE-Einsatz reden.

Screenshot: Instagram/evalongoria

Cynthia Nixon

Auch Cynthia Nixon macht ihrer Wut in ihrer Instagram-Story Luft. Dort postet sie zunächst das Video des Vorfalls, um dann zu fordern: «Verhaftet diesen ICE-Agenten und klagt ihn wegen Mordes an!!!»

Cynthia Nixon wollte 2018 für die Demokraten bei den New Yorker Bürgermeisterwahlen antreten, unterlag jedoch Andrew Cuomo. KEYSTONE

Auch seine Kollegen, die eine schnelle Behandlung des Opfers verhindert hätten, müssten wegen Beihilfe zur Rechenschaft gezogen werden, empört sich die Schauspielerin aus «Sex and the City». ICE gehöre abgeschafft, heisst es weiter.

Instagram/cynthiaenixon

Mark Ruffalo

«Hulk»-Darsteller Mark Ruffalo repostet auf Bluesky mehrere kritische Einträge. «Schliesst ICE und ermittelt», heisst es da, «sie haben heute am helllichten Tag gemordet.»

Screenshot: Bluesky

Der 58-Jährige repostet ausserdem diesen Clip mit Alexandria Ocasio-Cortez: Die 36-jährige Demokratin spricht ebenfalls von «Mord». Dem Opfer sei «in den Kopf geschossen» worden, während die Frau, die um ihr Leben fürchtete, fliehen wollte.

AOC: What we saw today was a criminal murder a woman while she was trying to flee for her life. What we saw today was a manifestation of every American’s worst nightmare: their government turning into a tyranny.



[image or embed] — Acyn (@acyn.bsky.social) 8. Januar 2026 um 01:20

Simu Liu

Der in China geborene kanadische Schauspieler Simu Liu aus dem Marvel-Universum ist «mehr als erschüttert» ob der «mörderischen ICE-Aktionen» in Minneapolis. Das Video würde «eindeutig den Mord an einer unbewaffneten Frau zeigen, die wegfährt».

Die geltenden Gesetze könne man auch «in würdevoller Weise» durchsetzen. Der 36-Jährige endet mit: «F*** ICE für immer.»