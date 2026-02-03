  1. Privatkunden
Schwere Vorwürfe 5-Jähriger von ICE verhaftet – jetzt äussert sich der Vater

Lea Oetiker

3.2.2026

Dieses Foto von Liams Festnahme ging um die Welt.
Dieses Foto von Liams Festnahme ging um die Welt.
Keystone/Ali Daniels via AP

Die Festnahme eines 5-Jährigen durch die US-Einwanderungsbehörde ICE empört die Öffentlichkeit. Nun erhebt der Vater schwere Vorwürfe und widerspricht deren Darstellungen des Einsatzes.

Lea Oetiker

03.02.2026, 10:25

03.02.2026, 10:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Minnesota sorgt die Festnahme eines fünfjährigen Jungen durch US-Behörden für Empörung.
  • Nun äussert sich Vater Adrian Conejo Arias.
  • Er weist die Vorwürfe zurück und wirft den Beamten Fehlverhalten vor.
Mehr anzeigen

Nach der umstrittenen Festnahme eines 5-Jährigen Jungen durch US-Einwanderungsbehörden in Minnesota hat dessen Vater schwere Vorwürfe gegen die Behörden erhoben.

Adrian Conejo Arias widersprach am Montag den Angaben des Heimatschutzministeriums, wonach er seinen Sohn Liam in einem Auto zurückgelassen haben, während er vor Einsatzkräften floh. Arias erklärte ABC News, dass er seinen Sohn liebe und ihn niemals im Stich gelassen hätte.

Arias und Liam waren am 20. Januar in einem Vorort von Minneapolis festgenommen und anschliessend in ein Abschiebezentrum im US-Bundesstaat Texas gebracht worden.

Während Haft erkrankt

Zeugen berichten, der Junge sei von ICE-Beamten als Lockmittel gebracht worden, um die Mutter an die Tür zu bewegen. Das Ministerium bestreitet diesen Vorwurf jedoch. Am Wochenende ordnete ein Bundesrichter schliesslich die Freilassung der beide an.

Laut Arias sei Liam während der Haft krank geworden und habe keine Medikamente erhalten. Die Heimatschutzministerium teilte hingegen mit, die Beamten hätten sich um das Kind gekümmert und bekräftigte, Arias habe sich illegal in den USA aufgehalten. Dessen Angaben zufolge läuft jedoch ein Asylverfahren. Die Sprecherin des Ministeriums, Tricia McLaughlin, erklärte, dass Arias zu Fuss geflohen sei, bevor er festgenommen wurde. 

«Die Fakten in diesem Fall haben sich nicht geändert: Der Vater, der sich illegal im Land aufhielt, entschied sich, sein Kind mit in das Abschiebezentrum zu nehmen», sagte sie. McLaughlin ging nicht auf Arias' Aussage ein, dass seinem Sohn während der Haft die Medikamente verweigert worden seien.

BREAKING: A federal judge has just ordered the release of 5-year-old Liam Ramos and his father from the South Texas Family Residential Center in Dilley, Texas!

[image or embed]

— Krassensteins (@krassenstein.bsky.social) 31. Januar 2026 um 20:14

Die Regierung erklärte, Arias sei im Dezember 2024 illegal aus Ecuador in die USA eingereist. Arias jedoch sagte, er sei zu Unrecht festgenommen worden und halte sich mit einem laufenden Asylverfahren legal in den USA auf. Er stammt urprünglich aus Ecuador.

