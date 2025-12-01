  1. Privatkunden
«Grosses Glück» im Südtirol 5 Jugendliche mit Turnschuhen im Hochgebirge gerettet

Dominik Müller

1.12.2025

Die Wanderer waren mit ungenügendem Schuhwerk unterwegs.
Die Wanderer waren mit ungenügendem Schuhwerk unterwegs.
Bergrettung Villnöss

Fünf junge Menschen in Turnschuhen müssen im Südtirol am Berg gerettet werden. Die Retter sprechen von purem Glück und warnen vor Leichtsinn im winterlichen Hochgebirge.

Dominik Müller

01.12.2025, 09:27

01.12.2025, 09:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fünf junge Bergsteiger gerieten im Südtirol in Not.
  • Sie waren in ungeeigneter Ausrüstung unterwegs.
  • Die Bergrettung Villnöss konnte alle unverletzt ins Tal bringen.
Mehr anzeigen

Bergretter sind am Samstag in der Südtiroler Gemeinde Villnöss ausgerückt, um fünf Jugendliche zu Hilfe zu eilen. «Die jungen Erwachsenen ausländischer Herkunft haben sich in Halbschuhen bis an den Fuss der Nordwand der Sass Rigais begeben und sind in Not geraten», schreibt die Bergrettung auf Facebook.

Alarm geschlagen wurde um 12.52 Uhr. Verletzt hat sich niemand. Die Betroffenen konnten unverletzt ins Tal gebracht werden.

Allerdings haben die Jugendlichen gemäss Bergrettung «grosses Glück gehabt, dass der Einsatz im äusserst steilen, felsdurchsetzten und lawinengefährdeten Gebiet ein gutes Ende genommen hat».

Im Hochgebirge sei besonders in dieser Zeit Vorsicht geboten: Nur mit entsprechender Erfahrung, Sicherheitsausrüstung (LVS, Sonde, Schaufel) und «einem gesunden Menschenverstand» solle man sich in solche Gebiete begeben.

Video zum Thema

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.

16.07.2025

