Bergretter sind am Samstag in der Südtiroler Gemeinde Villnöss ausgerückt, um fünf Jugendliche zu Hilfe zu eilen. «Die jungen Erwachsenen ausländischer Herkunft haben sich in Halbschuhen bis an den Fuss der Nordwand der Sass Rigais begeben und sind in Not geraten», schreibt die Bergrettung auf Facebook.
Alarm geschlagen wurde um 12.52 Uhr. Verletzt hat sich niemand. Die Betroffenen konnten unverletzt ins Tal gebracht werden.
Allerdings haben die Jugendlichen gemäss Bergrettung «grosses Glück gehabt, dass der Einsatz im äusserst steilen, felsdurchsetzten und lawinengefährdeten Gebiet ein gutes Ende genommen hat».
Im Hochgebirge sei besonders in dieser Zeit Vorsicht geboten: Nur mit entsprechender Erfahrung, Sicherheitsausrüstung (LVS, Sonde, Schaufel) und «einem gesunden Menschenverstand» solle man sich in solche Gebiete begeben.
