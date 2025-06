5 Punkte, die bei Kiews Husarenstreich nachdenklich machen

Incredible.



Nach der Operation «Spinnennetz» kommt in Russland die Logistik zum Erliegen, weil die Polizei Lastwagen nach Drohnen absucht. Kiews Schlag hat viele Facetten: Was, wenn Terroristen es der Ukraine nachtun?

Welche Folgen hat Kiews Angriff für Moskau? Neben militärischen Verlusten gibt es Implikationen für Logistik und Grenzkontrollen.

Warum diese Ziele? Kiew hätte auch Raketen-Produktion oder Raffinerien treffen können.

Lehren für Militärs, aber auch Sicherheitsverantwortliche: Was passiert, wenn Terroristen Container mit KI-Drohnen schicken?

Drei weitere Ereignisse in zeitlicher Nähe: Was ist mit den anderen Vorfällen?

Böses Omen: Wann erfolgt der Gegenschlag? Mehr anzeigen

Die ukrainische Attacke auf Russlands Flotte von strategischen Bombern bei vier verschiedenen Stützpunkten am 1. Juni schlägt immer noch Wellen. Hier sind fünf Aspekte, die es wert sind, genauer beleuchtet zu werden.

Welche Folgen hat Kiews Angriff für Moskau?

Zunächst müssen die direkten Folgen des Angriffs eingepreist werden: Laut dem Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) sind 41 Flugzeuge zerstört worden, die sieben Milliarden Dollar wert sein sollen. Visuell bestätigt sind bisher 13. Schwerer wiegt noch der militärische Verlust, denn Bomber wie die Tu-22 und die Tu-95 werden seit den 90ern nicht mehr produziert.

Das gilt auch für das Frühwarnflugzeug A-50, von dem ebenfalls eines in die Luft gegangen sein soll: Es ist unklar, wie viele funktionstüchtige Modelle Moskau noch im Arsenal hat, aber viele sind es nicht. Die nukleare Abschreckung ist durch den Verlust der Bomber aber nicht gefährdet – angesichts vieler land- und U-Boot-gestützter Alternativen.

Nicht minder grosse Einbussen hat Russland mit Blick auf den Transport zu erwarten: Nachdem der SBU ahnungslose russische Fahrer benutzt hat, die mit Drohnen beladene Container in die Nähe der Militärbasen gebracht haben, kontrolliert die Polizei nun im grossen Stil Lastwagen.

Das hat Folgen für die Logistik: 70 Prozent der Container werden in Russland über die Strasse transportiert. Kiew hat also den gängigsten Warenstrom gekapert, um seine Attacken durchzuführen, der nun abgebremst wird. Moskau muss auch darüber nachdenken, Container im Grenzverkehr etwa im Kaukasus besser zu durchleuchten,.

Ein letzter Punkt ist die mangelhafte Sicherung der inländischen Militärbasen. Russland muss Bunker für seine Flugzeuge bauen, damit diese nicht mehr verwundbar auf dem Rollfeld herumstehen, und die Drohnenabwehr stärken. Das dauert seine Zeit – und kostet.

Warum diese Ziele?

Der SBU will bei dem Angriff 34 Prozent der Flotte von strategischen Bombern ausgeschaltet haben, was dem Kreml natürlich wehtut. Die unmittelbaren Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine sind aber eher gering.

Eine Tu-95 kann acht Marschflugkörper vom Typ Ch-101 tragen. Eine Tu-160 hat sechs Aufhängungen. Sprich: Zusammen mit landgestützten Raketensystemen und U-Booten bleiben Moskau noch genug Möglichkeiten, die Ukraine mit Marschflugkörpern zu überziehen.

Was wäre, wenn der SBU ein anderes Ziel ins Visier genommen hätte? Was hätten die Container voller Drohnen in der Nähe grosser Raffinerien ausrichten können? Oder dort, wo die Marschflugkörper hergestellt werden, die Tote in ukrainischen Städten fordern? Was wäre, wenn Kiew die letzte verbliebene Produktionslinie für Tu-160-Bomber attackiert hätte?

Antworten wird es auf diese Fragen erst in der Zukunft geben, falls der SBU weitere Details dazu veröffentlichen sollte. Dass die Entscheidungsfindung kompliziert gewesen sein dürfte, verrät der Umstand, dass die Planung der Aktion Kiews Inlandsgeheimdienst nach eigenen Angaben ein Jahr, sechs Monate und neun Tage gekostet hat.

Was, wenn Terroristen Container mit KI-Drohnen schicken?

Kiews Husarenstreich hat nicht nur Folgen für Russland oder die Ukraine (siehe Punkt 5). Die Attacke führt der ganzen Welt vor Augen, was die Stunde im Zeitalter der Drohnen-Kriegsführung geschlagen hat.

Die russischen Fahrer der Lastwagen berichten, wie sie davon überrascht worden sind, dass sich die Container der Container auf ihren Anhängern automatisch geöffnet haben. Die Drohnen, die anschliessend aufgestiegen sind, haben ihre Ziele durch künstliche Intelligenz erkannt und angesteuert.

Trainiert wurde diese künstliche Intelligenz offenbar in einem Museum in der ukrainischen Stadt Poltawa, in der verschiedene Typen strategischer Bomber ausgestellt sind – darunter auch die Tu-22 und Tu-95.

Trainingsgelände für ukrainische KI-Drohnen: das Museum für Langstrecken- und strategische Luftfahrt in Poltawa. Commons/Дмитро Ігорович Кандиба

Der SBU hat die Orte auf den Flugzeugen markiert, an denen die Drohnen einschlagen müssen: Bei der propellergetriebenen Tu-95 ist der Punkt an der Wurzel der Tragflächen, unter denen die Treibstofftanks sind.

SBU-Chef Wasil Maljuk betrachtet Bilder, die eine Tu-95 MS (vorne links), eine Tu-22M3 (vorne rechts) und Satellitenbilder russischer Militärbasen zeigen. SBU

Nun muss nicht nur Russland seine Stützpunkte vor derlei Attacken besser schützen, auch andere Staaten müssen aus dem Überraschungsangriff Konsequenzen ziehen. Pakistan wird sich überlegen, was so ein Container mit KI-Drohnen aus Indien in Kaschmir anrichten könnte – und umgekehrt.

Die Bedrohung kann auch noch grösser gedacht werden: Wie können sich die USA gegen einen staatlichen Gegner verteidigen, der zehn solcher Container in die Vereinigten Staaten sendet, um sich gegen einen Angriff abzusichern. Was, wenn es kein Land ist, sondern eine Terrororganisation?

Was ist mit den anderen Vorfällen?

Der SBU hat die Angriffe auf Moskaus Bomberflotte genüsslich zelebriert. Wolodymyr Selenskyj liess es sich nicht nehmen, Wladimir Putin unter die Nase zu reiben, dass sich das Planungszentrum seiner Agenten unweit eines regionalen Büros der russischen Geheimdienstes FSB befunden habe.

Doch neben den Attacken auf die Stützpunkte der Luftwaffe gab es auch einen Angriff auf eine Basis im Oblast Murmansk: Im äussersten Norden Russlands in Seweromorsk ist die russische Nordflotte beheimatet. Es handelt sich um eine geschlossene Stadt – ein militärisches Sperrgebiet.

Deshalb ist auch nur bekannt, dass es auch dort am 1. Juni Explosionen gab. Ob Drohnen im Spiel waren, was getroffen worden sein könnte – all' das bleibt im Dunkeln. Ein Video soll den Vorfall belegen. Offiziell wird aber dementiert, dass es einen Angriff gab

Ausserdem gab es Explosionen an zwei Brücken in Russland, die schweren Schaden angerichtet haben. Am späten Abend des 31. Mai ist in der Region Brjansk eine Brücke über einen Personenzug zusammengebrochen. Sieben Personen sind dabei gestorben, 30 weitere wurden angeblich verletzt.

Wenige Stunden später kam es in der Region Kursk zu einem ähnlichen Vorfall, als eine Brücke in dem Moment kollabierte, als ein Frachtzug darüber fährt. In beiden Fällen seien die Bauwerke durch Explosionen zum Einsturz gebracht worden, so die Behörden.

Ob diese drei Vorfälle mit der Operation «Spinnennetz» in Verbindung stehen, ist bisher nicht bekannt, doch die zeitliche Nähe lässt aufhorchen.

Wann erfolgt der Gegenschlag?

Am 3. Juni haben die russischen Streitkräfte die ukrainische Grossstadt Sumy mit Raketenwerfern und Streumunition angegriffen: Bei der Attacke auf die Zivilbevölkerung sind mindestens drei Menschen getötet und 20 verletzt worden.

Doch das dürfte noch nicht die Vergeltung für die Operation «Spinnennetz» gewesen sein, die der Kreml sicherlich plant.Dazu müssen erst Ziele bestimmt und Kräfte gesammelt werden. Der deutsche YouTuber Thorsten Heinrich schätzt den Reaktionszeitraum auf vier bis zehn Tage.

Der Angriff auf Sumy lässt erahnen, dass sich Wladimir Putin nicht darum scheren wird, die ukrainische Zivilbevölkerung zu schonen, wenn er Rache nimmt.