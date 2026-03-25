5 Fakten, die wenig Hoffnung auf einen Frieden im Iran machen

Trump über seinen Kurswechsel im Iran Trump begründet seinen Kurswechsel im Iran hin zu möglichen Friedensgesprächen damit, dass Teheran inzwischen «vernünftig» verhandle und zugesichert habe, keine Atomwaffen anzustreben. 25.03.2026

Verhandeln die USA wirklich mit Teheran? Oder stimmt doch das Dementi? Und warum sendet Donald Trump weitere Bodentruppen, wenn der Krieg doch schon gewonnen sei? Das Iran-Chaos in 5 Punkten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA verlegen Soldaten nach Nahost: «Warum schicken wir die 82. Luftlandedivision?», fragt CNN.

Iran verspottet Trump, und will Geld: Verhandeln die USA mit sich selbst, fragt Teheran – und fordert Kriegskompensationen.

Saudis und Israelis wollen kämpfen: Während Jerusalem erst in «einigen Wochen» sein Ziel erreicht, will auch Riad weitermachen.

Trump verlangt Geld für das Weiterkämpfen – und auch im Friedensfall sollen die Golfstaaten ihm angeblich Billionen zahlen.

Wer verhandelt mit wem? Steve Witkoff und Jared Kushner sind als Unterhändler verbrannt. Übernimmt jetzt Trump-Vize J.D. Vance? Mehr anzeigen

Die USA verlegen Soldaten nach Nahost

Man kann es nicht oft genug wiederholen: Es lohnt sich weniger, darauf zu schauen, was Politikerinnen und Politiker sagen, und mehr, darauf zu gucken, wie sie handeln. Jüngstes Beispiel: Das «Wall Street Journal» meldet, dass die USA 3000 Soldaten in den Nahen Osten verlegen.

Es handelt sich dabei nicht um irgendeine Einheit, wie auch Quellen von «CBS News» bestätigen: Mitglieder der 82nd Airborne Division werden verlegt. Der Luftlandeverband war an allen jüngeren Kriegseinsätzen der USA beteiligt. Laut dem US-Sender werden jedoch «nur» 1500 Soldaten in den Nahen Osten geschickt. Dort sind an Bord amorphischer Angriffsschiffe bereits 2200 Marines stationiert.

«Die Frage zum Grossen Ganzen, die sich mir stellt», bringt es CNN-Moderatorin Kasie Hunt auf den Punkt, «ist: Wenn es stimmt, dass wir [den Krieg] gewonnen haben, warum schicken wir die 82. Luftlandedivision?» Der konservative Kommentator Scott Jennings entgegnet: «Um auf das vorbereitet zu sein, was als Nächstes passiert.»

Ken Cuccinelli vom Heimatschutzministerium sagt in der CNN-Diskussion, die Soldaten könnten helfen, radioaktives Material zu sichern, nachdem ein Frieden geschlossen worden ist. Andererseits spekuliert die «New York Times», dass Marines und Luftlandetruppen die Insel Charg besetzen könnten, über die 90 Prozent des iranischen Öls exportiert werden.

🚨 U.S. PARATROOPERS DEPLOYED — MIDDLE EAST TENSIONS ESCALATE



Reports indicate elements of the 82nd Airborne Division have now arrived in the Middle East.



This follows the sudden cancellation of a major training exercise earlier this month — a clear shift toward operational… pic.twitter.com/wAsIOwW9OW — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) March 24, 2026

Iran verspottet Trump – und will Geld

Ebrahim Solfaghari hat US-Bemühungen um eine Waffenruhe verspottet: Der Sprecher des zentralen Hauptquartiers «Chatam Al-Anbija», das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt, äusserte sich am Dienstag in einem vorab aufgezeichneten Video, das im Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde.

«Sind Ihre internen Konflikte so weit eskaliert, dass Sie mit sich selbst verhandeln?», fragte Solfaghari laut Nachrichtenagentur AP höhnisch. «Unser erstes und letztes Wort war von Anfang an dasselbe und wird es auch bleiben: Jemand wie wir wird sich niemals mit jemandem wie Ihnen einigen. Nicht jetzt, niemals.»

Trump’s delusions of jointly controlling the Strait of Hormuz with Iran are straight out of the rom-com "Me and the Ayatollah"



[image or embed] — The Daily Show (@thedailyshow.com) 24. März 2026 um 23:04

«India Today» ergänzt, dass Teheran auch Geld von den USA fordert. Mohsen Rezaei wird zitiert, der Ajatollah Modschtaba Chamenei militärisch berät: «Der Krieg wird so lange weitergehen, bis wir eine Entschädigung für all unsere Verluste erhalten, alle Wirtschaftssanktionen aufgehoben werden und wir internationale rechtliche Garantien erhalten, dass Washington sich nicht in unsere Angelegenheiten einmischt.»

Saudis und Israelis wollen kämpfen

Der Sender NPR will von zwei israelischen Quellen erfahren haben, dass Jerusalem seine Kriegsziele erst in einigen Wochen erreichen kann. «Wir sind in vielerlei Hinsicht auf halbem Weg», so eine der Quellen. «Es gibt sowohl auf taktischer als auch auf strategischer Ebene bedeutende Erfolge. Aber wir haben noch keinen vollständigen strategischen Sieg errungen.»

Trump peace plan latest: Iran says there are no talks and Israel says it will keep fighting. Surprisingly poor conflict avoidance from someone who dodged the Vietnam draft multiple times



[image or embed] — HIGNFY (@hignfy.bsky.social) 24. März 2026 um 15:23

Auch Saudi-Arabien drängt auf eine Fortsetzung des Krieges, weiss die «New York Times»: Kronprinz Mohammed bin Salman hat Donald Trump demnach damit gelockt, dass der Amerikaner eine «historische Gelegenheit» habe, den Nahen Osten neu zu ordnen.

Riad wolle einen langfristigen Gegner in der Region ausschalten und das Regime stürzen, heisst es weiter. Offiziell weist Saudi-Arabien den Bericht der «New York Times» zurück: «Das Königreich hat sich immer für eine friedliche Lösung dieses Konflikts eingesetzt, schon bevor er begann.»

Reporter: There’s been reporting that the crown prince of Saudi Arabia has been encouraging you to do certain things related to Iran.



Trump: He is a warrior, he is fighting with us. pic.twitter.com/8DSm4BqK3B — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 24, 2026

Doch auch das «Wall Street Journal» schreibt, dass nicht nur die Saudis, sondern auch die Vereinigten Arabischen Emirate mit einem Kriegseintritt liebäugeln. Angesichts der Attacken auf Saudi-Arabien sei Riads Geduld «nicht unbegrenzt», sagt eine Quelle: Es sei «nur eine Frage der Zeit», bis Kronprinz bin Salman auf Konfrontation gehe.

Trump verlangt Geld für das Weiterkämpfen

Die USA verlangen angeblich von den Golfstaaten Billionen von Dollar – und zwar sowohl dafür, dass der Krieg andauert, als auch für den Fall, dass es Frieden gibt. Das berichtet der omanische Journalist Salem al-Juhouri der arabischen BBC. «Türkiye Today» zitiert aus dem Gespräch:

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Washington übe finanziellen und militärischen Druck auf die Golfstaaten aus. «Heute sprechen wir über bestimmte undichte Stellen, laut denen der amerikanische Präsident von den Staaten der Golf-Koalition etwa 5 Billionen Dollar verlangt, wenn sie wollen, dass dieser Krieg weitergeht», sagt al-Juhouri.

Doch auch für den Fall, dass der Krieg endet, will das Weisse Haus Geld sehen: «Wenn sie wollen, dass er aufhört, müssen sie 2,5 Billionen Dollar an die Vereinigten Staaten für das zahlen, was zuletzt erreicht wurde.»

Unklar, wer mit wem verhandelt

Eigentlich sind die Verhandlungen mit dem Iran auf US-Seite Sache von Steve Witkoff, dem US-Sondergesandten für den Nahen Osten, und Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Donald Trump.

Verbrannte Unterhändler: Jared Kushner (links) und Steve Witkoff (Mitte) sind für Teheran als Gesprächspartner keine Option mehr. Das Foto ist beim WEF in Davos am 20. Januar entstanden. KEYSTONE

Doch die Mullahs reden nicht mehr mit den beiden: «Sie wollen nicht mit Jared [Kushner] und [Steve] Witkoff zusammenarbeiten, weil sie ihnen in den Rücken gefallen sind», sagt eine Quelle aus den Golfstaaten dem britischen «Telegraph».

🚨 HOLY SMOKES. President Trump just said Iran's leaders sent him a "present" as part of proving who is really in control



The present, related to oil and gas, arrived today, worth a "tremendous amount of money"



"They gave us a present, and the present arrived today. It was a… pic.twitter.com/U71lqnbEJr — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 24, 2026

Der Grund: Wenige Stunden nach dem letzten Telefonat zwischen Teheran und dem Duo Ende Februar trafen die ersten Raketen die iranische Hauptstadt und läuteten den Krieg ein. Nun soll der Londoner Zeitung zufolge ein Regierungsmitglied übernehmen, das bisher nicht durch derbe Rhetorik aufgefallen ist: «Vance wird präferiert», sagt die Quelle der Briten.

The Iranian Foreign Ministry spokesperson says Iran is willing to listen to "sustainable" proposals to end the war, will absolutely keep charging vessels a fee for safe passage through the Strait of Hormuz — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 25, 2026

Der US-Vizepräsident habe sich bisher eher skeptisch zu dem Waffengang geäussert, weiss der «Telegraph». Zu direkten Gesprächen könnte es im Laufe dieser Woche in Islamabad in Pakistan kommen, wird weiter spekuliert. Bisher sei nur indirekt verhandelt worden: Ägypten, Pakistan und die Türkei sollen dabei vermitteln.