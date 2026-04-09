  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auf frischer Tat ertappt 58-Jähriger stiehlt über 300 Einkaufswagen und verkauft sie

Maximilian Haase

9.4.2026

In Deutschland hat ein Mann über 300 Einkaufswagen gestohlen (Symbolbild).
In Deutschland hat ein Mann über 300 Einkaufswagen gestohlen (Symbolbild).
IMAGO/Rolf Poss

Ein Serien-Dieb mit kurioser Vorliebe ist in Deutschland auf frischer Tat ertappt worden: Insgesamt 300 Einkaufswagen soll der 58-jährige Mann gestohlen und anschliessend weiterverkauft haben.

,

Redaktion blue News, Agence France-Presse

09.04.2026, 23:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Deutschland soll ein 58-Jähriger insgesamt 300 Einkaufswagen geklaut und diese weiterverkauft haben.
  • Nach Polizeiangaben wurde der Mann im baden-württembergischen Mannheim auf frischer Tat ertappt.
  • Der Schaden beträgt demnach über 70'000 Euro (rund 64'700 Franken).
Mehr anzeigen

Eine kuriose Diebes-Serie findet ihr Ende: Ein 58-Jähriger soll in Deutschland über längere Zeit hinweg mehr als 300 Einkaufswagen gestohlen und weiterverkauft haben. Der Mann sei im baden-württembergischen Mannheim auf frischer Tat ertappt worden, teilte die örtliche Polizei mit.

Ein Zeuge habe beobachtet, wie der Verdächtige auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums mehrere Einkaufswagen in sein Fahrzeug geladen und weitere zum Abtransport bereitgestellt habe.

Die alarmierte Polizei nahm den Mann daraufhin fest. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 58-Jährige die Einkaufswagen über längere Zeit gestohlen und an einen Schrotthändler verkauft haben. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf mehr als 70'000 Euro (rund 64'700 Franken). Die Ermittlungen dauerten an.

Meistgelesen

Trump droht dem Papst, wütet über die Nato – und fängt schon wieder mit Grönland an
Schon wieder verdächtige Wetten, kurz bevor Trump Waffenruhe verkündet
Warum eine Boeing nach nur 13 Flugstunden verschrottet wird
Ex-Mitarbeiterin packt über Arbeit mit Prinzessin Kate aus
Frau bringt Baby auf der Autobahn zur Welt