In Deutschland hat ein Mann über 300 Einkaufswagen gestohlen (Symbolbild). IMAGO/Rolf Poss

Ein Serien-Dieb mit kurioser Vorliebe ist in Deutschland auf frischer Tat ertappt worden: Insgesamt 300 Einkaufswagen soll der 58-jährige Mann gestohlen und anschliessend weiterverkauft haben.

Redaktion blue News, Agence France-Presse Maximilian Haase

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Deutschland soll ein 58-Jähriger insgesamt 300 Einkaufswagen geklaut und diese weiterverkauft haben.

Nach Polizeiangaben wurde der Mann im baden-württembergischen Mannheim auf frischer Tat ertappt.

Der Schaden beträgt demnach über 70'000 Euro (rund 64'700 Franken). Mehr anzeigen

Eine kuriose Diebes-Serie findet ihr Ende: Ein 58-Jähriger soll in Deutschland über längere Zeit hinweg mehr als 300 Einkaufswagen gestohlen und weiterverkauft haben. Der Mann sei im baden-württembergischen Mannheim auf frischer Tat ertappt worden, teilte die örtliche Polizei mit.

Ein Zeuge habe beobachtet, wie der Verdächtige auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums mehrere Einkaufswagen in sein Fahrzeug geladen und weitere zum Abtransport bereitgestellt habe.

Die alarmierte Polizei nahm den Mann daraufhin fest. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 58-Jährige die Einkaufswagen über längere Zeit gestohlen und an einen Schrotthändler verkauft haben. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf mehr als 70'000 Euro (rund 64'700 Franken). Die Ermittlungen dauerten an.