6 Punkte im Fall Epstein zeigen: Der Fisch stinkt vom Kopf her

An einer hochemotionalen Pressekonferenz machen die Opfer von Jeffrey Epstein ihrem Ärger Luft: Die Regierung soll die Akten freigeben, fordern sie. Doch für Donald Trump ist alles nur ein «Demokraten-Schwindel».

Im Fall des verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein gibt es neue Entwicklungen, die nicht nur im politischen Washington für jede Menge Aufruhr sorgen. Das sind die wichtigsten Punkte, die zuletzt ans Tageslicht gekommen sind.

Epstein-Opfer fordern Gerechtigkeit

«Wir bitten nicht um Mitleid», sagt Lisa Phillips am 3. September in Washington, wo sich die Opfer von Jeffrey Epstein organisiert haben. «Wir sind hier, um Verantwortlichkeit einzufordern. Und ich fordere Gerechtigkeit. Das Repräsentantenhaus muss sich entscheiden: Werden sie weiter Täter schützen oder werden sie endlich die Überlebenden schützen.»

Sie habe Epstein 2000 auf dessen Insel kennengelernt und Einblick in eine «sehr dunkle und verstörende Welt» bekommen: «Epsteins Einfluss ging bis in die höchsten Kreise von Mode, Kunst und Unterhaltung.» Der Multimillionär habe «hunderte minderjähriger Mädchen» missbraucht.

Lisa Phillips bei der Pressekonferenz vor dem Kaptitol in Washington. YouTube/MSNBC

Der Verstorbene «war nicht nur ein Serientäter. Er war ein internationaler Menschenhändler», betont sein Opfer. «Und viele um ihn herum wussten es. Viele haben sich beteiligt. Und viele haben profitiert. Und dennoch wurde er geschützt.»

Epstein-Opfer wollen eigene Liste erstellen

Im Namen aller Opfer lässt Phillips eine Bombe platzen: «Ich möchte heute bekanntgeben, dass wir Epstein-Überlebende darüber diskutieren, unsere eigene Liste zu kreieren. Wir kennen die Namen. Viele von uns wurden von ihnen missbraucht. Es wird von Überlebenden für Überlebende gemacht.»

Ausser den Opfern seien keine anderen Parteien daran beteiligt, so Phillips. «Bleibt dran für weitere Details», endet sie ihren Vortrag unter dem Nicken ihrer Mitstreiterinnen. Später präzisiert sie, dass es ihr darum ginge, Opfer anzusprechen, die sich bisher nicht gemeldet hätten.

Ob die Liste auch publik gemacht werde, könne sie noch nicht sagen: «Warum müssen wir die Namen nennen, wenn die Regierung sie kennt? Wir haben auch Angst, es zu tun», sagt Phillips auf die Nachfrage einer Reporterin.

Bill Clinton und Donald Trump

«Was ich durchgemacht habe, wird mich für immer verfolgen», sagt Chauntae Davies, die von Ghislaine Maxwell an Epstein vermittelt wurde. Davies nennt Namen: Sie sei mit dem Pädophilen, der ihr aufgetragen habe, zu schweigen, Ex-Präsident Bill Clinton und weiteren Grössen nach Afrika geflogen.

Chauntae Davies bricht mehrmals die Stimme, während sie spricht. Auch für ihre Mitstreiterinnen im Hintergrund ist die Pressekonferenz hochemotional. YouTube/MSNBC

«Epstein hat sich mit den mächtigsten Führern unseres Landes und weltweit umgeben. Er hat nicht nur mich missbraucht, sondern unzählige andere. Und es scheint, als habe jeder weggeguckt. Die Wahrheit ist: Epstein hatte einen Freifahrtschein. Er hat mit seinen mächtigen Freunden angegeben – inklusive unseres Präsidenten Donald Trump», klagt Davies.

Trump tut Akten-Diskussion als «Schwindel» ab

Die Frauen betonen unisono ihr Unverständnis für die Geheimniskrämerei, die das Weisse Haus in dem Fall veranstaltet. «Es gibt Regierungsakten, in denen die Wahrheit über Epstein steht – wen er kannte, wer ihm was geschuldet hat, wer ihn geschützt hat und warum er ohne Konsequenzen so lange weitermachen konnte», sagt Davies.

Sie fragt: «Warum wurde nur Maxwell zur Rechenschaft gezogen, wenn so viele andere eine Rolle gespielt haben? Warum versteckt die Regierung diese Informationen vor der Öffentlichkeit?» Davies bittet Präsident Trump und das Repräsentantenhaus, die Akten endlich freizugeben.

Trump on Epstein Files: This is a Democrat hoax. They’re trying to get people to talk about something that is totally irrelevant…



[image or embed] — Acyn (@acyn.bsky.social) 3. September 2025 um 17:56

Der 79-Jährige redet jedoch die Sache klein: «Das ist ein Schwindel der Demokraten, der nie endet», sagt der New Yorker kurz nach dem Ende der Pressekonferenz der Epstein-Opfer. «Wir haben ihnen alles gegeben, immer und immer wieder. Mehr, mehr und mehr. Und niemand ist je zufrieden. So wie ich es verstehe, wurden Tausende Dokumente übergeben.»

Das Problem: Diese waren teilweise geschwärzt und sollen zu 97 Prozent bereits bekannt sein. «Aber es ist wirklich ein Schwindel der Demokraten», wiederholt Trump im Beisein des polnischen Präsidenten, «weil sie versuchen, Leute dazu zu bringen, über etwas zu reden, das für den Erfolg, den wir – seit ich Präsident bin – als Nation hatten, völlig irrelevant ist.»

Attorney Brad Edwards, who is representing Epstein survivors, has accused Trump of an "about-face" on the release of Epstein case files. And Edwards blasts Trump for referring to the matter as a hoax ===>



[image or embed] — Scott MacFarlane (@macfarlanenews.bsky.social) 3. September 2025 um 17:49

Opfer Haley Robson betont dagegen bei der Pressekonferenz, das Ganze sei «kein Schwindel»: «Wir sind echte Menschen. Das ist echtes Trauma.»

Überflug zur Unzeit

Als Reporter die Opfer nach Maxwells Behandlung fragen, kommt es zu einer merkwürdigen Szene. Zunächst antwortet Annie Farmer: «Sie hat sich an dem Missbrauch beteiligt», unterstreicht sie. «Sie war eine Hauptarchitektin des Systems.»

Dann ergreift Anoushka De Georgiou das Wort. Sie kritisiert ihre Verlegung in ein «Feriencamp» deutlich. «Diese Frau hat Kinder missbraucht», sagt sie, doch ihre Aussagen geht akustisch unter, weil mehrere Kampfjets tief über die Hauptstadt fliegen.

Es dauert einen Moment, bevor sie wieder sprechen kann: «Ich würde von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell über zehn Jahre missbraucht. Ghislaine Maxwell war teilweise dabei.» Die Möglichkeit, dass die Täterin vielleicht begnadigt werden könnte, treibt De Georgiou um.

Als Davies danach nochmal ans Mikrofon tritt, kommen die Jets zurück. «Am meisten hat [Epstein] damit angegeben, dass er mit Donald Trump sehr eng befreundet ist. Er hatte sogar ein Bild von ihm auf seinem Schreibtisch.»

It’s difficult to overstate how disrespectful this flyover was, given this press conference was known about by the admin.



My heart broke standing next to these brave women, some who were already in tears, or shaking. No security provided to them for this conference. I wanted to… https://t.co/YcF7lhnlH7 — Amber Speaks Up (@AmberWoods100) September 3, 2025

«Jeffrey Epsteins Ankläger werden vom Überflug eines Jets aus dem Weissen Haus unterbrochen», titelt «USA Today» und fragt: «War das ein Zufall?» Die Regierung teilt mit, mit dem Überflug habe ein polnischer Pilot geehrt werden sollen, der kürzlich abgestürzt sei: Der polnische Präsident war an jenem Tag zu Besuch bei Donald Trump.

Trump macht Druck auf Republikaner

Ausgerechnet der republikanische Abgeordnete Thomas Massie hat zusammen mit dem demokratischen Kollegen Ro Khanna eine Petition eingebracht, die die Freigabe der Epstein-Akten erzwingen soll. Und bei der Pressekonferenz vor dem Kapitol hat sich auch die streitbare Republikanerin Marjorie Taylor Greene hinter die Opfer gestellt.

A cold dark cell. Prince Andrew in handcuffs.



Sends the right message. — Nancy Mace (@NancyMace) September 3, 2025

Laut «New York Times» (NYT) sprechen sich auch Lauren Boebert und Nancy Mace für eine Freigabe der Akten aus. Letztgenannte kommt auch mit den Epstein-Opfern zusammen – und muss das Treffen sichtlich mitgenommen abbrechen, als sie eine Panikattacke bekommt.

Rep. Nancy Mace walked out of a meeting with Epstein survivors today in tears.



She described feeling overwhelmed by hearing the survivors’ testimonies, saying, “I had a very difficult time listening to their stories. Full blown panic attack. Sweating. Hyperventilating. Shaking.… pic.twitter.com/oqngWTNsBy — Amber Speaks Up (@AmberWoods100) September 3, 2025

Es sind bei den Republikanern also vor allem die Frauen, die auf eine Akten-Freigabe pochen, hält die NYT fest. Doch diese Politiker riskieren etwas: Das Weisse Haus lässt laut NYT mitteilen, dass es als «äusserst feindlicher Akt» betrachtet werde, wenn Parteimitglieder sich hinter die Petition stellten.

Das bekommt vor allem Mit-Initiator Thomas Massie zu spüren: «Ich spüre es selbst in meinem eigenen Bezirk», erzählt er CNN. «Drei Milliardäre, die Grossspender der Republikanischen Partei sind, haben 2,5 Millionen Dollar für Anzeigen gegen mich ausgegeben, und einer von ihnen steht sogar in Epsteins schwarzem Buch.»

Der 54-Jährige sagt, an ihm solle ein Exempel statuiert werden: «Was gegen mich vorgebracht wird, ist eine Drohung an andere Republikaner, um sie davon abzuhalten, das zu tun, was ich tue.» Doch er habe Trump schon einmal widersprochen: Der Präsident habe damals seinen Rauswurf gefordert – und er sei dennoch mit 81 Prozent gewählt worden.