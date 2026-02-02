  1. Privatkunden
Nach Empörung und Kündigungswelle Deutscher ADAC-Chef will höhere Spritpreise – jetzt muss er gehen

dpa

2.2.2026 - 14:39

Nach knapp sieben Jahren als Verkehrspräsident des ADAC legt Gerhard Hillebrand sein Amt nieder. (Archivbild)
Nach knapp sieben Jahren als Verkehrspräsident des ADAC legt Gerhard Hillebrand sein Amt nieder. (Archivbild)
Thomas Frey/dpa

In einem Interview hatte Hillebrand die CO2-Bepreisung, die Sprit verteuert als «richtiges Instrument» bezeichnet. Es folgten Empörung und eine Kündigungswelle, nun ist er zurückgetreten.

DPA

02.02.2026, 14:39

02.02.2026, 14:48

Eine Austrittswelle nach einem Interview kostet den ADAC-Verkehrspräsidenten Gerhard Hillebrand sein Amt. Er lege es nieder und übernehme damit die Verantwortung für den entstandenen Reputationsschaden, teilt der Verkehrsclub mit. 

Hintergrund sind rund 60.000 Kündigungen im Zusammenhang mit einem Interview Ende 2025 in der «Neuen Osnabrücker Zeitung», in dem sich Hillebrand positiv über die CO2-Bepreisung geäussert hatte, die Benzin und Diesel teurer macht. Zuvor hatte die «Bild-Zeitung» über den Rücktritt und die Zahl der Kündigungen berichtet.

Konkret hatte Hillebrand in dem Ende Dezember veröffentlichten Interview mit der «NOZ» gesagt: «Der ADAC hält die CO2-Bepreisung für ein richtiges Instrument, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Leute brauchen den Anreiz, um auf klimaschonende Alternativen zum Diesel und Benziner umzusteigen.» Es sei aber richtig, sich dabei Zeit zu lassen und Preisspitzen zu verhindern, «zumal eine Preiserhöhung nur dann positiv wirkt, wenn auch ausreichend Möglichkeiten bestehen, diese mit alternativen Angeboten zu vermeiden».

Bedauern über Ärger und verlorene Glaubwürdigkeit

Dies führte laut ADAC «zu erheblichen Irritationen bei Mitgliedern sowie zahlreichen Beschwerden und Kündigungen». Hildebrand bedauere, dass seine Äusserungen Mitglieder verunsichert und verärgert sowie Glaubwürdigkeit gekostet hätten. Er sei zur Überzeugung gekommen, «dass es im Interesse des ADAC und seiner Glaubwürdigkeit richtig ist, daraus persönliche Konsequenzen zu ziehen». Sein Verantwortungsbereich wird kommissarisch von ADAC-Technikpräsident Karsten Schulze übernommen.

Der Verein bedauere, «dass so viele Mitglieder den ADAC aus Verärgerung verlassen haben», sagte eine Sprecherin. «Um Mitglieder, die enttäuscht wurden, werden wir intensiv werben.» Allerdings habe man alleine im Januar auch mehr als 100.000 Mitglieder neu gewinnen können – das entspreche dem Vorjahresniveau. 

Eine Rechnung, ob der ADAC damit aktuell mehr Mitglieder gewinnt, als verliert, ist mit diesen Zahlen allerdings nicht sinnvoll: Zum einen gibt es weiteren Kündigungen aus anderen Gründen, zum anderen werden Kündigungen erst nach einer gewissen Frist wirksam. Auf Jahresfrist hatte der ADAC zuletzt stets Zuwächse vermeldet. 

Der CO2-Preis verteuert Benzin und Diesel. Die zum Jahreswechsel eingetretene aktuelle Stufe sorgt etwa für bis zu drei Cent pro Liter zusätzlich.

