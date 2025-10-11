  1. Privatkunden
Angst vor dem Tod Rentner stürzt in Thailand in 20 Meter tiefes Loch – und ist dort 40 Minuten lang gefangen

Nicole Agostini

11.10.2025

Angst vor dem Tod: 63-jähriger Rentner stürzt in Thailand in 20 Meter tiefes Loch

Angst vor dem Tod: 63-jähriger Rentner stürzt in Thailand in 20 Meter tiefes Loch

Was als Gefälligkeit für die Nachbarin begann, endete beinahe tödlich: Roland Lorenz aus Berlin stürzt in Thailand in einen tiefen Brunnenschacht – und überlebt nur dank schneller Hilfe.

10.10.2025

Was als Gefälligkeit für die Nachbarin begann, endete beinahe tödlich: Roland Lorenz aus Berlin stürzt in Thailand in einen tiefen Brunnenschacht – und überlebt nur dank schneller Hilfe.

Nicole Agostini

11.10.2025, 12:27

11.10.2025, 12:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 63-jähriger Rentner aus Berlin stürzte beim Rasenmähen in Thailand in einen 20 Meter tiefen Brunnenschacht.
  • Er war 40 Minuten lang im Schacht gefangen und fürchtete um sein Leben.
  • Seine Nachbarin hörte seine Hilferufe und alarmierte die Rettungskräfte, die ihn befreien konnten.
Mehr anzeigen

Roland Lorenz aus Berlin wollte für die Nachbarin in Thailand das Gras mähen und geriet dabei in eine gefährliche Situation. Der 63-jährige Rentner fiel in einen 20 Meter tiefen Brunnenschacht. In diesem Loch steckte Lorenz 40 Minuten lang fest.

Zum Glück hörte die Nachbarin seine Hilfeschreie und holte schnellstmöglich professionelle Hilfe. «Ich hatte grosses Glück. Wenn meine Nachbarin mich nicht gehört hätte, hätte ich diesen Tag wohl nicht überlebt», sagt er zu Pattaya Mail.

Im Video siehst du, wie die Rettungsaktion ablief und, wie glücklich Lorenz nach der Rettungsaktion ist.

