7 Sätze, die bei Trumps Trauerrede für Charlie Kirk aufgefallen sind

Donald Trump: «Ich hasse meine Gegner» Donald Trump verwandelte die Trauerfeier für Charlie Kirk in eine politische Kampfansage. Zwischen Pathos, Verschwörungen und Drohungen inszenierte er den Influencer als Märtyrer – und sich selbst als dessen Vollstrecker. 22.09.2025

Der US-Präsident Donald Trump hielt bei der Beerdigung für Charlie Kirk am Sonntag eine fast 40-minütige Trauerrede. blue News ordnet sieben Sätze ein, die bei seiner Ansprache aufgefallen sind.

1. Trump macht Charlie Kirk zum Märtyrer

«Er ist nun ein Märtyrer für die amerikanische Freiheit.»

Gleich zu Beginn seiner Trauerrede stellte der US-Präsident den ermordeten Polit-Influencer klar, wie Charlie Kirk aus seiner Sicht in Erinnerung bleiben sollte: Kirk sei ein «Gigant seiner Generation» gewesen, ja sogar ein «Märtyrer für die amerikanische Freiheit».

Seine Werte, betonte Trump verallgemeinernd, hätten für «Freiheit und Gerechtigkeit» und «für Gott, für das Land, für Vernunft und für gesunden Menschenverstand» gestanden. Kirk werde – so der US-Präsident – in der «ewigen Chronik der grössten Patrioten Amerikas» weiterleben.

2. Gekaufte Demonstranten

«Jedes Schild ist identisch, kommt aus einer hochklassigen Druckerei.»

Trump machte auch deutlich, dass ihm eine ergebnisoffene Ermittlung des Tatmotivs egal ist: Den verhafteten und dringend der Tat verdächtigten Tyler Robinson bezeichnete er – nicht namentlich – als «radikalisiertes, kaltblütiges Monster». Er habe Charlie Kirk ermordet, weil Kirk «die Wahrheit sprach».

Er vermutete zudem eine Verschwörung hinter den Gegnern von Kirk: Die Polizei habe Barrikaden errichten müssen, um Kirk vor einem «wütenden Mob von Schlägern» zu schützen. Und: «Viele dieser Leute, übrigens, werden mit viel Geld bezahlt, um das zu tun. Es sind Agitatoren. Bezahlte Agitatoren. Denkt daran, wenn ihr seht, dass sie alle dasselbe wunderschön gedruckte Schild haben. Jedes Schild ist identisch, kommt aus einer hochklassigen Druckerei.» Einen Beleg für diese Behauptung lieferte er nicht, sondern gab indirekt zu, nichts über diese angeblichen Agitatoren zu wissen: «Hoffentlich findet das Justizministerium heraus, wer diese Leute sind.»

3. Kirk, der jede Debatte gewonnen habe

«Überall, wo er hinkam, gewann er die Debatten.»

Trump wiederholte in der Trauerrede die wohlwollende Darstellung über Charlie Kirk, mit der das Schaffen des Polit-Influencers beschönigt wird: «Überall, wo er hinkam, gewann er die Debatten. Er gewann die Herzen, er gewann die Köpfe, und ja, er gewann die Wahlen für die Menschen.»

Was Trump damit verschwieg: Wenn Kirk die «Debatte» suchte, dann war das für ihn nichts anderes als ein Streitgespräch, bei dem es Gewinner und Verlierer gibt. Kirk, der sein politisches Schaffen kommerzialisiert hatte, besass bei seinen Videos die Deutungshoheit: Er konnte durch Schnitt der Videos und Dramatisierung von Videotiteln bestimmen, wie das politische Duell vom Publikum verstanden werden sollte.

Das Ergebnis: Die Debatten schufen nicht wirklich Diskussionen, sondern ein Gefälle zwischen dem Debattier-Profi Kirk und oft Amateuren. Wurde es Kirk dann doch einmal zu bunt, grätschte er mit rhetorischen Fragen wie «Was ist eine Frau?» rein. Solche Fragen erwiesen sich als äusserst effektiv, weil er sehr einfache Antworten liefern konnte – die Gegner sich aber durch oft unvorbereitete Antworten blamierten.

4. Trump widerspricht der Witwe

«Ich hasse meinen Gegner und ich will nicht das Beste für sie.»

Trump zeigte in seiner Trauerrede zudem, dass es für ihn nicht infrage kommt, den politischen Ton herunterzufahren. Ganz offen erklärte er, dass er in einem Punkt einen Widerspruch zu Charlie Kirk sehe: «Kirk war ein Missionar mit einem edlen Geist und einem grossen, grossen Zweck. Er hasste seine Gegner nicht. Er wollte das Beste für sie. Genau da war ich anderer Meinung als Charlie. Ich hasse meine Gegner und ich will nicht das Beste für sie.»

Auf die Worte folgte zwar ein Bedauern, dieses richtete er jedoch an Kirks Witwe Erika. In ihrer Rede verzieh sie der Person, die ihren Ehemann getötet hat: «Ich vergebe ihm, weil es auch Jesus oder Charlie getan hätte. Die Antwort auf Hass ist nicht Hass, sondern – was wir aus der Bibel kennen: Liebe, immer Liebe. Liebe für unsere Gegner und Liebe für die, die uns verfolgen.»

5. Trump droht mit Gottesstaat USA

«Wir wollen Gott zurückbringen in unser wunderschönes USA wie niemals zuvor.»

Trump, der in seinem Privatleben oft andere Werte an den Tag legte, als es das Christentum verlangt, doppelte punkto Religion nach, als er ein «spirituelles Wiedererwachen» forderte: «Wir müssen die Religion nach Amerika zurückbringen, denn ohne Grenzen, Recht und Ordnung und Religion hat man im Grunde kein Land mehr. Wir wollen, dass Religion nach Amerika zurückgebracht wird. Wir wollen Gott zurückbringen in unser wunderschönes USA wie niemals zuvor. Wir wollen Gott zurück.»

Was er damit meint, erklärte er nicht. Trump fiel in der Vergangenheit aber öfter damit auf, dass er in autokratischer Manier sein politisches Schaffen als gottbestimmt darstellte. In einem computergenerierten Video verbreitete er etwa die Aussage: «Und am 14. Juni 1946 blickte Gott auf sein geplantes Paradies herab und sagte: ‹Ich brauche einen Verwalter.› Also schenkte Gott uns Trump.» In einem computergenerierten Bild stellte sich Trump zudem selbst als Papst dar.

6. Trump macht Tagespolitik

«Ich glaube, wir haben eine Antwort auf Autismus gefunden.»

Trump nutzte zudem die Trauerrede dafür, Tagespolitik zu machen: Er kündigte eine Massnahme im Zusammenhang mit Autismus an. «Ich denke, wir haben eine Antwort auf Autismus gefunden.» Er kündigte eine Ansprache im Weissen Haus an, in der er angeblich erklären könne, wie Autismus entsteht und wie Autismus verhindert werden könne.

7. Trump fordert die «ultimative Strafe»

«So Gott will, wird er für seine schreckliche Tat die volle und ultimative Strafe erhalten.»

Trump stellte in seiner Rede auch Erwartungen an die Justiz: «So Gott will, wird er für seine schreckliche Tat die volle und ultimative Strafe erhalten.»

Die Justiz und die Gerichte, die unabhängig von der politischen Führung arbeiten sollten, erhielten damit indirekt einen Auftrag: Der verhaftete Tatverdächtige solle ohne Milde verurteilt werden. Und: Die Tat solle als Tat von «Netzwerken radikaler linker Maniacs» gedeutet werden. Damit stellt er noch vor Abschluss der Ermittlungen klar, dass andere Thesen nicht erlaubt sein sollten: Weder solle der Tatverdächtige als psychisch Kranker bewertet werden, noch solle es die Tat eines ultrarechten «Groyper» sein, der mit seiner Tat absichtlich rechtsradikalen Tendenzen Auftrieb geben will.