Verletzte in einem Krankenhaus in Idlib. Bei einem Drohnenangriff auf eine Militärakademie in der Stadt Homs wurden Dutzende Menschen getötet. Bild: Uncredited/Syrian Civil Defense White Helmets/AP

Absolventen einer Militärakademie in Syrien feiern ihren Abschluss, als eine Drohne angreift. Dutzende Menschen kommen ums Leben. Die syrische Führung will mit aller Härte reagieren. Aber gegen wen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Syrien n sind bei einem Drohnenangriff auf eine Abschlussfeier in einer Militärakademie nach Angaben von Aktivisten mehr als 100 Menschen getötet worden.

Unter den Toten auch vierzehn Zivilisten sein.

Ausserdem soll es bei dem Angriff vom Donnerstag in Homs rund 125 Verletzte gegeben haben. Die Zahl der Opfer könnte weiter steigen, weil sich einige der Verletzten im kritischen Zustand befänden. Mehr anzeigen

Bei einem Drohnenangriff auf eine Militärakademie im Zentrum Syriens sind nach Angaben von Aktivisten am Donnerstag mehr als hundert Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien mindestens 14 Zivilisten, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Demnach erfolgte der Angriff auf die Akademie in der Stadt Homs, als dort gerade Offiziere ernannt wurden. Bei Drohnenangriffen der türkischen Armee auf Ziele im Nordosten Syriens wurden nach kurdischen Angaben derweil neun Menschen getötet.

Die Beobachtungsstelle sprach ausserdem von mehr als 125 Verletzten in Homs. Die in Grossbritannien ansässige oppositionsnahe Einrichtung stützt sich auf ein breites Netzwerk von Informanten. Ihre Angaben lassen sich oftmals nicht unabhängig überprüfen.

Mit Sprengstoff beladene Drohnen

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. Die syrische Armee machte «terroristische Organisationen» dafür verantwortlich. Die Attacke sei durch «mit Sprengstoff beladene Drohnen» direkt nach dem Ende der Abschlussfeier für die Offiziere verübt worden. Die Armeeführung verurteilte den «feigen» Angriff und kündigte Vergeltungsangriffe an.

Nach dem Drohnenangriff in Homs bombardierten die Regierungstruppen Ziele in der Region Idlib, der letzten Rebellenhochburg des Landes, wie Einwohner berichteten. Nach Angaben der Beobachtungsstelle wurden dabei vier Zivilisten getötet. Bereits in der Nacht zu Donnerstag waren fünf Mitglieder einer Familie bei einem Angriff der

War es der IS oder die Miliz HTS?

Die Syrische Beobachtungsstelle vermutete, dass es sich entweder um einen Angriff der militant-islamistischen Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) oder der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) handeln könnte. Beide wollen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad stürzen. Diese kontrolliert inzwischen wieder zwei Drittel des Landes, darunter auch die Provinz Homs.

Der Konflikt in Syrien hatte im Frühjahr 2011 mit Protesten gegen die Regierung begonnen. Die Regierung ging mit Gewalt dagegen vor. Daraus entwickelte sich später ein Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung. Eine politische Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht.

dpa/AFP