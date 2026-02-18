Familie spricht von «Albtraum»85-Jähriger in Sydney entführt – Opfer offenbar verwechselt
SDA
18.2.2026 - 10:00
Die Entführung eines 85-jährigen Mannes aus seinem Haus in Sydney sorgt in Australien für Entsetzen. Nach Polizeiangaben wurde der Grossvater offenbar Opfer einer Verwechslung – die Täter hätten «die falsche Person» verschleppt.
Keystone-SDA
18.02.2026, 10:00
SDA
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
In Sydney wurde der 85-jährige Chris Baghsarian aus seinem Haus entführt, wobei die Polizei von einer folgenschweren Verwechslung ausgeht.
Ermittler vermuten, dass die Täter eigentlich ein Mitglied eines kriminellen Clans kidnappen wollten; eine Lösegeldforderung liegt bislang nicht vor.
Die Familie sorgt sich um den Gesundheitszustand des Seniors, der täglich Medikamente benötigt, während die Polizei intensiv nach den Tätern fahndet.
Die mutmassliche Entführung eines 85 Jahre alten Grossvaters in Sydney hält Australien seit Tagen in Atem und sorgt landesweit für Bestürzung. Nach Ansicht der Polizei wurde der Mann offenbar Opfer einer tragischen Verwechslung. Seine Familie spricht von einem «Albtraum» und bangt um seine Gesundheit.
Chris Baghsarian war am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) aus seinem Haus im Vorort North Ryde im Nordwesten Sydneys verschleppt worden. Nach Angaben der Polizei drangen mindestens zwei maskierte Täter in das Wohnhaus ein, ein weiterer Komplize soll ein Fluchtfahrzeug gesteuert haben. Das Auto wurde später in einem benachbarten Vorort ausgebrannt aufgefunden.
Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass Baghsarian nicht das eigentliche Ziel der Täter war. Die Polizei sei sich diesbezüglich «hundertprozentig sicher», sagte ein Sprecher. Konkrete Hinweise darauf, wer stattdessen entführt werden sollte, nannten die Behörden nicht. Australische Medien berichteten jedoch, dass die Kidnapper offenbar annahmen, ein Mitglied eines prominenten kriminellen Clans entführt zu haben.
Sorge um Gesundheitszustand
Zugleich gibt es grosse Sorge um den Gesundheitszustand der Geisel. Die Ermittler untersuchen ein aufgetauchtes Video, das den 85-Jährigen mit gefesselten Händen und verhülltem Gesicht zeigt. Zudem sei er auf tägliche Medikamente angewiesen, teilte die Familie mit.
Die Angehörigen erklärten, sie könnten kaum begreifen, dass die Familie in ein Geschehen hineingezogen worden sei, das nichts mit ihr zu tun habe. Baghsarian sei ein hingebungsvoller Vater, Bruder, Onkel und Grossvater, ein sanfter und gutherziger Mensch.
Die Entführung eines 85-jährigen Mannes aus seinem Haus in Sydney sorgt in Australien für Entsetzen. Nach Polizeiangaben wurde der Grossvater offenbar Opfer einer Verwechslung – die Täter hätten «die falsche Person» verschleppt.
Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte
Tumbler Ridge, 11.02.2026:
Schüsse an weiterführender Schule
Eine Person hat in Kanada zehn Menschen
getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt
Polizei in Provinz British Columbia:
Unter den Toten sei auch eine Frau, die nach ersten
Erkenntnissen als Tatverdächtige gelte
Wahrscheinlich zwei Tatorte
Zunächst werden sieben Leichen in der Schule,
an einem zweiten Ort zwei weitere Tote gefunden
Polizei ermittelt auf Hochtouren
Über den Hintergrund der Tat und das mögliche
Motiv des Schützen ist zunächst nichts bekannt
Laut dem TV-Sender CBC kennt die Polizei die
Identität der mutmasslichen Täterin inzwischen
12.02.2026
Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung
Oslo, 06.02.2026: Mette-Marit entschuldigt sich: Im Skandal um die Freundschaft von der Kronprinzessin mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wartet ganz Norwegen seit Tagen auf eine Reaktion der Königsfamilie.
Am Freitag ist es dann so weit – in Form einer schriftlichen Mitteilung:
«Es ist mir wichtig, mich bei allen zu entschuldigen, die ich enttäuscht habe», zitiert das Königshaus die Kronprinzessin darin. «Teile des Inhalts der Nachrichten zwischen Epstein und mir repräsentieren nicht den Menschen, der ich gerne sein möchte.»
Sie bedaure auch die Situation, in die sie das Königshaus – besonders König Harald V. und Königin Sonja – gebracht habe.
In E-Mails sollen sich die Kronprinzessin und der Sexualstraftäter über mehrere Jahre zu privaten Themen ausgetauscht haben – nachdem Epstein bereits zum ersten Mal verurteilt worden war und eine Haftstrafe abgesessen hatte. In den kürzlich veröffentlichten Akten zu dem Fall taucht ihr Name mehrere Hundert Male auf.
09.02.2026
Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte
Adamuz, 19.01.2026: Zugunglück im Süden Spaniens: Zahlreiche Tote und viele Verletzte. Nach dem schweren Eisenbahnunglück nahe Adamuz ist die Zahl der Toten auf mindestens 39 gestiegen.
Insgesamt 73 Menschen werden nach dem Zusammenstoss in Krankenhäusern in der andalusischen Stadt Córdoba behandelt. Darunter seien 24 mit schweren Verletzungen, unter ihnen sollen auch Minderjährige sein.
Zahlreiche Fahrgäste sind noch über Stunden in den Zügen eingeschlossen.
Die Tragödie ereignet sich gegen 19.40 Uhr am Sonntag. Ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist mutmasslich mit Tempo 300 und gerät in das benachbarte Gleis. Dort kollidiert er mit einem weiteren Hochgeschwindigkeitszug.
Rund 500 Passagiere sollen sich in beiden Zügen aufgehalten haben.
20.01.2026
Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte
Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung
Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte