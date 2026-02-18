Chris Baghsarian wurde Opfer einer Entführung. Die Täter wollten aber gar nicht ihn. Polizei New South Wales

Die Entführung eines 85-jährigen Mannes aus seinem Haus in Sydney sorgt in Australien für Entsetzen. Nach Polizeiangaben wurde der Grossvater offenbar Opfer einer Verwechslung – die Täter hätten «die falsche Person» verschleppt.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Sydney wurde der 85-jährige Chris Baghsarian aus seinem Haus entführt, wobei die Polizei von einer folgenschweren Verwechslung ausgeht.

Ermittler vermuten, dass die Täter eigentlich ein Mitglied eines kriminellen Clans kidnappen wollten; eine Lösegeldforderung liegt bislang nicht vor.

Die Familie sorgt sich um den Gesundheitszustand des Seniors, der täglich Medikamente benötigt, während die Polizei intensiv nach den Tätern fahndet. Mehr anzeigen

Die mutmassliche Entführung eines 85 Jahre alten Grossvaters in Sydney hält Australien seit Tagen in Atem und sorgt landesweit für Bestürzung. Nach Ansicht der Polizei wurde der Mann offenbar Opfer einer tragischen Verwechslung. Seine Familie spricht von einem «Albtraum» und bangt um seine Gesundheit.

Chris Baghsarian war am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) aus seinem Haus im Vorort North Ryde im Nordwesten Sydneys verschleppt worden. Nach Angaben der Polizei drangen mindestens zwei maskierte Täter in das Wohnhaus ein, ein weiterer Komplize soll ein Fluchtfahrzeug gesteuert haben. Das Auto wurde später in einem benachbarten Vorort ausgebrannt aufgefunden.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass Baghsarian nicht das eigentliche Ziel der Täter war. Die Polizei sei sich diesbezüglich «hundertprozentig sicher», sagte ein Sprecher. Konkrete Hinweise darauf, wer stattdessen entführt werden sollte, nannten die Behörden nicht. Australische Medien berichteten jedoch, dass die Kidnapper offenbar annahmen, ein Mitglied eines prominenten kriminellen Clans entführt zu haben.

Sorge um Gesundheitszustand

Zugleich gibt es grosse Sorge um den Gesundheitszustand der Geisel. Die Ermittler untersuchen ein aufgetauchtes Video, das den 85-Jährigen mit gefesselten Händen und verhülltem Gesicht zeigt. Zudem sei er auf tägliche Medikamente angewiesen, teilte die Familie mit.

Die Angehörigen erklärten, sie könnten kaum begreifen, dass die Familie in ein Geschehen hineingezogen worden sei, das nichts mit ihr zu tun habe. Baghsarian sei ein hingebungsvoller Vater, Bruder, Onkel und Grossvater, ein sanfter und gutherziger Mensch.

Die Entführung eines 85-jährigen Mannes aus seinem Haus in Sydney sorgt in Australien für Entsetzen. Nach Polizeiangaben wurde der Grossvater offenbar Opfer einer Verwechslung – die Täter hätten «die falsche Person» verschleppt.