Grosse Rauchsäule: 900 Jahre alte Kathedrale in Rouen brennt An der Kathedrale von Rouen (F) ist ein Brand ausgebrochen. Dieser ereignet sich während Bauarbeiten. 11.07.2024

zis Sven Ziegler

In den sozialen Netzwerken sind Fotos und Videos aufgetaucht, die einen Brand am Turm der Kathedrale von Rouen in der Normandie zeigen. Der Brand ereignete sich während Bauarbeiten auf einer Arbeitsplattform.

Bürgermeister Nicolas Mayer-Rossignol bestätigte den Vorfall, die Ursache bisher unbekannt. Die Kathedrale, ein bedeutendes Beispiel gotischer Architektur, ist etwa 900 Jahre alt.