Fussball-Fieber vor der WM: Fussball-Fieber vor der WM 9'500 Menschen dribbeln gemeinsam zum Weltrekord Ein Platz, tausende Bälle – und plötzlich wird das Herz von Mexiko-Stadt zum riesigen Fussballfeld. Mehr als 9'500 Menschen nehmen an einer gemeinsamen Trainingsstunde teil. Ein spektakulärer Vorgeschmack auf die WM 2026. 16.03.2026

Ein Platz, tausende Bälle – und dann wird das Herz von Mexiko-Stadt zum riesigen Fussballfeld. Mehr als 9'500 Menschen nehmen an einer gemeinsamen Trainingsstunde teil. Ein spektakulärer Vorgeschmack auf die WM 2026.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Mexiko-Stadt wurde ein neuer Guinness-Weltrekord aufgestellt.

9'500 Menschen nahmen an einer 35-minütigen Fussballstunde auf einem Kunstrasen teil.

Mit grünen, weissen und roten Trikots bildeten sie eine mexikanische Flagge. Mehr anzeigen

Mehr als 9'500 Menschen haben auf dem Zócalo, dem Hauptplatz von Mexiko-Stadt, einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Sie nahmen an der grössten Fussball-Trainingsstunde der Welt teil. Der bisherige Rekord von 2025 aus den USA lag bei 1'038 Teilnehmenden und wurde damit deutlich übertroffen.

Der Zócalo wurde für das Event mit Kunstrasen ausgelegt und verwandelte sich für kurze Zeit in ein gigantisches Fussballfeld. Männer, Frauen, Kinder und auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen machten mit. Nach einem kurzen Aufwärmen absolvierten sie eine 35-minütige Trainingseinheit, die in mehrere Blöcke aufgeteilt war – eine Voraussetzung für die Anerkennung des Rekords.

Der Anlass fand im Vorfeld der WM 2026 statt, die Mexiko gemeinsam mit den USA und Kanada austrägt. Das Eröffnungsspiel wird am 11. Juni in Mexiko-Stadt angepfiffen.

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