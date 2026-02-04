Autofahrer fährt 7 km/h zu schnell – über 900 Franken Busse

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Folgenschwerer Fehler Autofahrer fährt 7 km/h zu schnell – über 900 Franken Busse

Sven Ziegler

4.2.2026

Das geblitzte Auto – für den Fahrer sollte es richtig teuer werden.
Das geblitzte Auto – für den Fahrer sollte es richtig teuer werden.
Geblitzt.de

Kuriosum in Deutschland: Ein Autofahrer wird auf der A3 minimal zu schnell geblitzt – und erhält kurz darauf einen Bussgeldbescheid über mehr als 1000 Euro. Der Grund ist ein folgenschwerer Behördenfehler. 

,

DPA, Sven Ziegler

04.02.2026, 15:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Autofahrer wurde wegen sieben km/h zu viel geblitzt, sollte dafür aber fast 1000 Euro Busse zahlen.
  • Die Bussgeldstelle behandelte den Kleinwagen fälschlicherweise als Lastwagen mit tieferem Tempolimit.
  • Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft, Experten raten zur genauen Prüfung von Bussgeldbescheiden.
Mehr anzeigen

Sieben Kilometer pro Stunde zu schnell – eigentlich ein Bagatelldelikt. Doch für einen Autofahrer auf der Autobahn A3 hatte eine minimale Geschwindigkeitsüberschreitung drastische Konsequenzen. Statt eines geringen Verwarnungsgelds erhielt er einen Bussgeldbescheid über 960 Euro, ergänzt um Gebühren und Auslagen von insgesamt mehr als 1000 Euro.

Der Vorfall geht auf eine Geschwindigkeitskontrolle im September 2025 zurück. Der Mann war mit einem Kleinwagen unterwegs und wurde mit gemessenen 131 km/h in einem Abschnitt geblitzt, in dem Tempo 120 gilt. Nach Abzug der Messtoleranz hätte dies lediglich eine geringe Überschreitung bedeutet – ohne Punkte, ohne Fahrverbot.

Der später zugestellte Bussgeldbescheid basierte jedoch auf einer falschen Annahme. Die zuständige Bussgeldstelle ging davon aus, dass es sich beim Fahrzeug um einen Lastwagen gehandelt habe. Für Lastwagen gilt an der betroffenen Stelle ein Tempolimit von 80 km/h. Entsprechend wurde dem Fahrer eine Überschreitung von 47 km/h vorgeworfen – mit zwei Punkten im Fahreignungsregister, einem Monat Fahrverbot und einer hohen Geldbusse.

Busse dürfte keinen Bestand haben

Besonders brisant: Das Blitzerfoto zeigt eindeutig einen Kleinwagen. Trotzdem wurde das Verfahren nach einer internen Prüfung nicht korrigiert, sondern an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Dort dürfte der Fall nun an ein Amtsgericht gelangen.

Verkehrsrechtsexperten gehen davon aus, dass der Bussgeldbescheid keinen Bestand haben wird. Der Fehler sei offensichtlich und klar belegbar. Der Fall zeige jedoch, wie schnell aus einem kleinen Verkehrsverstoss erhebliche rechtliche Folgen entstehen können.

Juristen raten Autofahrern deshalb, Bussgeldbescheide grundsätzlich sorgfältig zu prüfen. Formale und inhaltliche Fehler seien keine Seltenheit. Wer Zweifel habe, sollte fristgerecht Einspruch erheben – die gesetzliche Frist beträgt zwei Wochen ab Zustellung des Bescheids.

Mehr internationale News

Deutschland. AfD verliert Misstrauensvotum in Thüringen

DeutschlandAfD verliert Misstrauensvotum in Thüringen

Falscher Krebsbefund. Frau wird nach fataler Fehldiagnose gesunde Lunge entfernt

Falscher KrebsbefundFrau wird nach fataler Fehldiagnose gesunde Lunge entfernt

Hartes Urteil. Deutsche Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt

Hartes UrteilDeutsche Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt

Meistgelesen

Hintermann nach erstem Training sauer: «Meine Chefs haben mir die Laune verdorben»
Autofahrer fährt 7 km/h zu schnell – über 900 Franken Busse
Neue Betrugsmasche hebelt gängige Sicherheitsmechanismen aus
Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
«Oh, heute Nacht war aber Action»: Jetzt spricht Høiby