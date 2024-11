Krawalle in Abchasien – Demonstranten stürmen Parlamentsgebäude

STORY: In der abtrünnigen georgischen Region Abchasien sind Krawalle wegen eines Investitionsabkommens mit Russland ausgebrochen. Amateuraufnahmen zeigten am Freitag, wie Demonstranten über ein Fenster ins Parlament Sukhumi eindrangen. Zuvor soll ein Lastwagen ein Tor zum Parlamentsgelände durchbrochen haben. Bei Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften sollen mehrere Personen verletzt worden sein, wie die russische Nachrichtenagentur RIA berichtete. Das abchasische Parlament wollte am Freitag über die Ratifizierung eines Investitionsabkommens abstimmen, das im Oktober in Moskau unterzeichnet worden war. Russland erkannte Abchasien und die ebenfalls abtrünnige Region Südossetien nach Ende des fünftägigen Georgien-Kriegs 2008 als unabhängige Staaten an, die meisten anderen Länder sehen beide Regionen weiter als Teil Georgiens. Seitdem fliesst russisches Geld in die Gebiete, in denen an der Schwarzmeerküste zahlreiche Kurorte liegen. Mit dem Abkommen sollen russischen Investitionsprojekte in Abchasien ermöglicht werden. Die abchasische Opposition befürchtet, dass damit Einheimische vom Immobilienmarkt verdrängt werden könnten.

