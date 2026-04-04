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Eine Person vermisst Abgeschossener US-Jet im Iran setzt Trump unter Druck

dpa

4.4.2026 - 07:31

Abgeschossener US-Jet im Iran setzt Trump unter Druck - Gallery
Abgeschossener US-Jet im Iran setzt Trump unter Druck - Gallery. Ein Kampfflugzeug vom Type F-15E ist über dem Iran abgeschossen worden. (Archivbild)

Ein Kampfflugzeug vom Type F-15E ist über dem Iran abgeschossen worden. (Archivbild)

Bild: dpa

Abgeschossener US-Jet im Iran setzt Trump unter Druck - Gallery. Laut Trump hat der Absturz des Kampfjets keinen Einfluss auf mögliche Gespräche. (Archivbild)

Laut Trump hat der Absturz des Kampfjets keinen Einfluss auf mögliche Gespräche. (Archivbild)

Bild: dpa

Abgeschossener US-Jet im Iran setzt Trump unter Druck - Gallery. Auch ein Kampfjet vom Typ A-10, der an der Such- und Rettungsmission beteiligt war, stürzte ab. (Archivbild)

Auch ein Kampfjet vom Typ A-10, der an der Such- und Rettungsmission beteiligt war, stürzte ab. (Archivbild)

Bild: dpa

Abgeschossener US-Jet im Iran setzt Trump unter Druck - Gallery. Die USA und Israel fliegen immer wieder Luftangriffe auf Ziele in Teheran. (Archivbild)

Die USA und Israel fliegen immer wieder Luftangriffe auf Ziele in Teheran. (Archivbild)

Bild: dpa

Abgeschossener US-Jet im Iran setzt Trump unter Druck - Gallery
Abgeschossener US-Jet im Iran setzt Trump unter Druck - Gallery. Ein Kampfflugzeug vom Type F-15E ist über dem Iran abgeschossen worden. (Archivbild)

Ein Kampfflugzeug vom Type F-15E ist über dem Iran abgeschossen worden. (Archivbild)

Bild: dpa

Abgeschossener US-Jet im Iran setzt Trump unter Druck - Gallery. Laut Trump hat der Absturz des Kampfjets keinen Einfluss auf mögliche Gespräche. (Archivbild)

Laut Trump hat der Absturz des Kampfjets keinen Einfluss auf mögliche Gespräche. (Archivbild)

Bild: dpa

Abgeschossener US-Jet im Iran setzt Trump unter Druck - Gallery. Auch ein Kampfjet vom Typ A-10, der an der Such- und Rettungsmission beteiligt war, stürzte ab. (Archivbild)

Auch ein Kampfjet vom Typ A-10, der an der Such- und Rettungsmission beteiligt war, stürzte ab. (Archivbild)

Bild: dpa

Abgeschossener US-Jet im Iran setzt Trump unter Druck - Gallery. Die USA und Israel fliegen immer wieder Luftangriffe auf Ziele in Teheran. (Archivbild)

Die USA und Israel fliegen immer wieder Luftangriffe auf Ziele in Teheran. (Archivbild)

Bild: dpa

Ein US-Kampfjet stürzt nach feindlichem Beschuss über dem Iran ab. Eine Rettungsmission läuft. Davor erweckten die USA den Eindruck, die Lufthoheit über dem Land erlangt zu haben.

DPA

04.04.2026, 07:31

04.04.2026, 12:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Iran wurde erstmals seit Kriegsbeginn ein US-Kampfjet abgeschossen, ein Crewmitglied wird vermisst.
  • Auch weitere amerikanische Fluggeräte wurden getroffen, was Irans militärische Stärke zeigt.
  • Zugleich erschütterten schwere Angriffe die Hauptstadt Teheran und andere Städte der Region.
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Nach dem ersten feindlichen Abschuss eines US-Kampfjets im Iran seit Kriegsbeginn ist der Verbleib eines Besatzungsmitglieds ungewiss. Er befand sich in einem F-15-Kampfjet Nach fünf Wochen Kampfhandlungen war es laut iranischen Angaben und US-Medienberichten nicht der einzige Rückschlag, den die Vereinigten Staaten am Freitag erlitten: Demnach traf der Iran auch ein US-Kampfflugzeug vom Typ A-10 in der Region des Persischen Golfs nahe der Strasse von Hormus.

Wie die Sender NBC News und CBS News unter Berufung auf US-Beamte berichteten, unterstützte die Maschine eine Such- und Rettungsmission, nachdem der Iran zuvor den Kampfjet vom Typ F-15E über seinem Territorium abgeschossen hatte. Der Pilot des Flugzeugs schaffte es mehreren US-Medien zufolge, seine beschädigte Maschine in den Luftraum Kuwaits zu steuern und sich in Sicherheit zu bringen. 

Der Iran traf nach Informationen von NBC News und der «Washington Post» auch zwei Black-Hawk-Hubschrauber, die demnach ebenfalls an den Such- und Rettungsmassnahmen beteiligt waren. Soldaten seien verletzt worden, konnten sich aber in Sicherheit bringen, hiess es. 

Die Vorfälle stellen eine weitere Eskalation des von den USA und Israel begonnenen Krieges dar und zeigen: Der Iran ist immer noch dazu in der Lage, den Angreifern gefährlich zu werden. Präsident Donald Trump setzt das unter Druck. Er und sein Team hatten zuletzt den Eindruck erweckt, dass US-Flugzeuge in Irans Luftraum keine Angriffe mehr fürchten mussten. Die USA hätten die Lufthoheit erlangt, hiess es. Immer wieder suggerierte der Präsident: Die militärischen Fähigkeiten Teherans seien bereits nahezu vernichtet. 

Wie Trump darauf reagiert

Die USA hielten sich nach den Rückschlägen zunächst sehr bedeckt. Eines der beiden Besatzungsmitglieder der Maschine vom Typ F-15E konnte übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach dem Absturz gerettet werden. 

Auf die Frage, was er tun würde, falls das noch gesuchte, andere Crew-Mitglied von Iranern gefangengenommen oder verletzt werden sollte, sagte Trump laut der britischen Zeitung «The Independent» in einem Telefoninterview: «Nun, das kann ich nicht kommentieren, weil – wir hoffen, dass das nicht passieren wird.» Etwaige Gespräche mit dem Iran sieht Trump durch den Absturz des Kampfjets NBC News zufolge nicht beeinflusst. 

Der Präsident, der die US-Hauptstadt sonst freitags oft verlässt, um das Wochenende etwa in seinem Club Mar-a-Lago in Florida zu verbringen, bleibt laut seines offiziellen Terminplans an diesem Samstag in Washington. 

Absturzursache bei zweitem US-Kampfflugzeug unklar

Der Absturz eines zweiten US-Kampfflugzeugs in der Region am Persischen Golf wird von den US-Behörden offenbar noch nicht eindeutig als Abschuss durch den Iran verbucht. Ein US-Vertreter, der anonym bleiben wollte, sagte der Nachrichtenagentur AP, es sei unklar, ob die Maschine des Typs A-10 wie von iranischen Staatsmedien behauptet von der Luftabwehr der Islamischen Republik abgeschossen worden sei oder aus anderen Gründen abstürzte.

Zuvor hatten iranische Staatsmedien am Freitag bereits den Abschuss eines Kampfjets des Typs F-15E vermeldet. In einer E-Mail des Pentagons, in die die AP Einblick erhielt, hiess es, das Militär sei über den Abschuss eines Kampfflugzeugs informiert worden. Israelische und US-Kreise bestätigten der Nachrichtenagentur AP anschliessend, dass ein Besatzungsmitglied bei einem Such- und Rettungseinsatz im Südwesten des Irans gerettet worden sei.

«Kritische» Suche nach US-Besatzungsmitglied im Iran

Die Suche nach dem vermissten Besatzungsmitglied eines abgeschossenen Kampfjets im Iran ist für die USA einer Expertin zufolge eine «kritische Mission», die die Haltung der US-Bevölkerung zum Krieg massgeblich beeinflussen könnte. Sollte der Iran das Besatzungsmitglied zuerst finden, wäre das «ein grosser Gewinn» für Teheran, sagte Laurel Rapp, Direktorin des Nordamerika-Programms der Denkfabrik Chatham House, der BBC. Der Iran hätte dann «ein sehr starkes Druckmittel».

Schwere Angriffe auf Teheran

In der iranischen Hauptstadt Teheran kam es unterdessen am späten Freitagabend zu neuen schweren Angriffen. Anwohner im Norden der Stadt berichteten von massiven Explosionen, die ganze Gebäude zum Zittern gebracht hätten. Menschen seien in Panik auf die Strasse gelaufen. Einem örtlichen Medienbericht zufolge wurden Ziele im wohlhabenden Stadtteil Niawaran angegriffen. 

Auch Bewohner des Westens der Stadt hätten einander nach den umfangreichen Angriffen angerufen, um sich gegenseitig zu versichern, dass sie noch am Leben seien, hiess es weiter. Augenzeugen sagten, es seien mehrere Einsatzwagen auf den Strassen gewesen und «überall Rauch».

Am Freitag war der letzte Tag der zweiwöchigen persischen Neujahrsferien, weswegen viele Menschen wieder in die Hauptstadt zurückgekehrt waren. «Nun aber packen sie und wollen wieder raus», sagte ein Bewohner Teherans.

Als Vergeltung für die amerikanisch-israelischen Angriffe nimmt der Iran immer wieder Ziele in den Staaten am Persischen Golf ins Visier, die Teheran für US-Verbündete hält. In der Nacht heulten etwa in Bahrain die Sirenen, die Bürger wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. 

In Dubai stürzten nach einem Einsatz der Luftabwehr Trümmer auf die Fassade eines Gebäudes im Stadtteil Dubai Marina. Es habe kein Feuer gegeben, niemand sei verletzt worden, hiess es. In Israel meldeten die Behörden nach einem Raketenbeschuss ebenfalls Schäden.

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