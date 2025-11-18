Abgetrennte Hände auf A45 entdeckt – sie gehören einer Frau aus Eritrea

Auf der A45 wurden menschliche Überreste gefunden. KEYSTONE

Auf der A45 in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, sind in der Nacht auf Montag zwei abgetrennte Hände entdeckt worden. Die Polizei hat eine Frau aus Eritrea identifiziert und ermittelt nun die Hintergründe des Falls.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der A45 in Nordrhein-Westfalen sind zwei abgetrennte Hände gefunden worden, die einer Frau aus Eritrea gehören.

Hinweise führen zu einer Flüchtlingsunterkunft, doch in ihrem Zimmer fanden Ermittler keine Spuren eines Verbrechens.

Eine Mordkommission untersucht den Fall, bislang ohne weitere Funde. Mehr anzeigen

Auf der Autobahn A45 in Nordrhein-Westfalen DE sind in der Nacht auf Montag menschliche Überreste entdeckt worden. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, handelt es sich um zwei abgetrennte Hände. Laut «WDR» gehören sie zu einer Frau aus Eritrea, die anhand ihrer Fingerabdrücke identifiziert werden konnte.

Am Montagabend wurden weitere Details bekannt. Nach Informationen der «Bild» führt eine Spur zu einer Flüchtlingsunterkunft in einer Grossstadt des Bundeslands. Der Fundort liege jedoch weit entfernt vom Wohnort der Frau. Sie sei bislang nicht als vermisst gemeldet, und in ihrem Zimmer fanden Ermittler keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Die Polizei sperrte die A45 zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg zeitweise, um das Gelände erneut abzusuchen. Die Sperrung wurde allerdings noch am selben Tag aufgehoben. Eine Mordkommission ermittelt. Weitere Körperteile wurden bislang nicht gefunden. Gerichtsmediziner sollen nun klären, auf welche Weise die Hände abgetrennt wurden