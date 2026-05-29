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Horrorfahrt in Freizeitpark Achterbahn steckt stundenlang 30 Meter über dem Boden fest

Nicole Agostini

29.5.2026

Horrorfahrt im Freizeitpark: Achterbahn steckt stundenlang 30 Meter über dem Boden fest

Horrorfahrt im Freizeitpark: Achterbahn steckt stundenlang 30 Meter über dem Boden fest

Eine Achterbahnfahrt auf der «Iron Shark» im amerikanischen Houston wird zur Horrorfahrt: Vier Stunden lang stecken acht Jugendliche fest, bis die Feuerwehrleute alle Betroffenen evakuieren.

29.05.2026

Eine Achterbahnfahrt auf der «Iron Shark» im amerikanischen Houston wird zur Horrorfahrt: Vier Stunden lang stecken acht Jugendliche fest, bis die Feuerwehrleute alle Betroffenen evakuieren.

Nicole Agostini

29.05.2026, 11:27

Schockmoment im «Galveston Island Historic Pleasure Pier»-Park im US-Bundesstaat Houston: Acht Jugendliche bleiben am Donnerstagnachmittag plötzlich auf 30 Metern Höhe auf der Achterbahn «Iron Shark» stecken. Sie müssen vier Stunden in den Himmel blickend und in der prallen Sonne ausharren, bis alle evakuiert sind.

Im Video siehst du die Rettungsaktion und erfährst, wieso die Bahn zum Stillstand kam.

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