«Was soll ich mit meiner Schwester machen?» Ein Autodiebstahl in Oak Creek im Bundesstaat Wisconsin wurde vereitelt, weil ein kleines Mädchen eine Frage stellte. 07.02.2024

Ein Dieb entwendete das Auto eines Familienvaters. Zu dumm, dass noch die beiden Kinder im Wagen sassen. Die Reaktion der Achtjährigen verhinderte das Schlimmste.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einer Waschanlage wurde das Auto eines Familienvaters entwendet. Im Fahrzeug befanden sich noch die beiden Töchter des Mannes.

Weil die beiden Kinder das Auto nicht verliessen, liess der Dieb das Auto etwa 1,6 Kilometer entfernt von der Waschanlage liegen.

Die beiden Kinder blieben unverletzt und kamen sicher zu ihrer Familie zurück. Mehr anzeigen

Dank der gescheiten Reaktion einer Achtjährigen konnte ein Autodiebstahl verhindert werden. Das Auto von Adam Jorgenson wurde am Sonntagvormittag in Oak Creek im Bundesstaat Wisconsin gestohlen, während sich seine beiden Töchter Charley (8) und Autumn (2) noch im Wagen befanden.

Dies berichtet Jorgenson gegenüber dem Fernsehsender ABC. Er war dabei, sein Auto abzutrocknen, als er von einem fremden Mann angesprochen wurde. Dieser erkundigte sich nach dem Weg. Einem anderen Mann gelang es in der Zwischenzeit, in das Auto einzudringen.

«Was soll ich mit meiner Schwester machen?»

«Ich hatte dem Auto den Rücken zugewandt. Und das war genug Zeit für den Kerl, um sich schnell hineinzuschleichen und das Auto zu nehmen», sagte Jorgenson.

Als der Autodieb bemerkte, dass noch Kinder auf dem Rücksitz sind, sagte dieser, Charley solle aussteigen. Doch Charley habe den Autodieb dann gefragt: «Was soll ich mit meiner Schwester machen?»

In der Zwischenzeit lief Jorgenson in die Waschanlage, wo er seine Frau und die Polizei alarmiert habe. Sein Telefon, das sich noch im Auto befand, spürte er mit der Find-My-App auf.

Beide Kinder blieben unverletzt

Brittany Jorgenson, die Mutter der Kinder und Adams Ehefrau, erinnert sich daran, wie sie vom «Worst-Case-Szenario» ausging. «Ich dachte, ich würde meine Kinder nie wieder sehen.»

Schliesslich verliess der Dieb das Auto rund 1,6 Kilometer von der Waschanlage entfernt. Die beiden Kinder blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilt.

Charley bemerkte, dass das Telefon ihres Vaters noch immer im Auto lag. Sie wählte die Rufnummer ihrer Mutter und sagte: «Mama, ich brauche dich. Wir haben Dad verloren.»

Brittany Jorgenson sagte, die Kinder sollen auf die anrückende Polizei warten.

Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen, aber ein Verdächtiger sei bereits in Gewahrsam. «Ich bin sehr dankbar, dass die Polizei so schnell da war und dass die Kinder in Sicherheit sind», sagte Brittany Jorgenson.