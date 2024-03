Touristen an einem Hotelpool: An einem solchen Pool ereignete sich kürzlich ein tragisches Unglück. (Symbolbild= Mohamed Krit/BELGA/dpa

Im US-Bundestaat Texas ist ein achtjähriges Mädchen in ein Poolrohr eingesaugt worden und ertrunken. Die Mutter hat Klage eingereicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den USA ist ein Mädchen in ein Rohr eines Hotelpools eingesaugt worden.

Die Achtjährige starb noch vor Ort.

Die Polizei untersucht den Vorfall nun genauer. Mehr anzeigen

Die Polizei im US-Bundesstaat Texas untersucht den Tod eines achtjährigen Mädchens, das unter offensichtlich tragischen Umständen in einem Hotelpool ertrunken ist.

Die Leiche des Kindes wurde in einem Rohr in einem Strömungskanal entdeckt. «Sie mussten Beton aufbrechen, um sie herauszuholen, Rohre durchschneiden, es war absolut grauenhaft», sagte Richard Nava, der Anwalt der Mutter des Mädchens, am Dienstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz.

In einer am Montag von der Mutter gegen das Hotel eingereichten Klage wurde behauptet, dass das Kind am Samstag in eine ungesicherte Öffnung in dem Wasserkanal, einem sogenannten Lazy River, gesaugt wurde und sich nicht befreien konnte. Diese Öffnung ist demnach 30 bis 40 Zentimeter breit.

Eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Harris County Institute of Forensic Sciences kam zu dem Schluss, dass es sich um einen Unfalltod handelte. Die Achtjährige starb demnach an einer mechanischen Asphyxie, also daran, dass ein Gegenstand oder eine physische Kraft sie am Atmen hinderte. Der Autopsiebericht steht noch aus.

Die Familie wohnte im Doubletree by Hilton Houston Brookhollow. Ein Hilton-Sprecher sagte, die Hotelkette sei zutiefst betrübt über den Tod des Mädchens. Er wies darauf hin, dass das Hotel in Houston unabhängig von der Kette operiere und von einer dritten Partei betrieben werde.

